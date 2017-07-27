Фазель, зачем нам WADA и ОИ? Пора в будущее! (колонка Дмитрия Пономаренко)

Обозреватель «Советского спорта» продолжает диалог с читателями о двойных стандартах в современном хоккее.

В своей прошлой заметке я призвал КХЛ быть в борьбе за своих игроков жесткой и последовательной, как НХЛ. А еще ранее – не позволять WADA проводить проверки игроков во время чемпионата КХЛ.

И, конечно, слегка слукавил. Ведь легко сказать: «Будьте, такими же независимыми, как НХЛ! Пусть под ваши правила все строятся, а не наоборот».

Сказать легко, но вес в хоккейном мире у нашей молодой лиги пока еще не тот. И поэтому в отличии от НХЛ, мы ходим под эгидой ИИХФ. Участвуем в чемпионатах мира и Олимпийских играх, делаем паузы на Евротур и т.д.

В общем, соблюдаем все правила, принятые ИИХФ, которыми в хоккейном мире пренебрегает только НХЛ, бравируя тем, что собрала в своих клубах сильнейших игроков со всех стран.

И в частности – мы терпим проверки WADA. Хотя все понимают, что соблюдение всего ее крючкотворства в хоккее – идиотизм. Причем вовсе не безвредный, а марающий само понятие спорта, отталкивающий от него людей. Потому что перечень запрещенных препаратов WADA достиг таких размеров, что я уверен – она при желании любого человека в мире может обвинить в употреблении допинга. Не только профессионального спортсмена.

В НХЛ это давно поняли и убрали тесты WADA из жизни игроков навсегда.

КХЛ, может, и рада тоже это сделать, но мешает членство в ИИХФ.

Но ведь и в ИИХФ сидят не дураки. И там чиновники понимают, что все дела о допинге в хоккее – мыльные пузыри. Никому не нужные скандалы, не влияющие на спортивные результаты, а лишь отталкивающие зрителей от посещения матчей.

В хоккее химия не устанавливает рекордов, как в некоторых других видах спорта. А если и присутствует, то просто помогает игрокам справиться с тяжелейшими нагрузками, на которые их толкают вопящие от азарта трибуны.

Мы же не хотим, чтоб хоккеисты еле ползали по полю и играли без силовых приемов? Верно?

Так что мешает ИИХФ распрощаться с WADA? И ввести в хоккее собственные правила и нормы по допингу? Гораздо более адаптированные к этому виду спорта?

Одна из главных проблем, как мне кажется, участие в ОИ и тесное сотрудничество с МОК. А Олимпийское движение без WADA сейчас никуда…

И вот размышляя обо всем этом я вспомнил об одной давней идее, засевшей у меня в мозгу.

Скажу о ней без обиняков – мне не нравится хоккейный олимпийский турнир.

В силу современных причин (крена в сторону НХЛ) он преподноситься, как главное хоккейное соревнование.

Ну как же – в кои то веки все сильнейшие игроки собрались! (хотя в следующем году и этого не будет).

Но сам то по себе турнир – дерьмовый. Куцый, скоротечный, необъективный.

Он и Олимпиаде не на пользу – какое-то государство в государстве. И сам должен вечно втискиваться в прокрустово ложе жестких календарных рамок.

Хоккей, на мой взгляд, давно достоин гораздо более масштабного и солидного соревнования.

Он достоин настоящего, только своего первенства планеты. С серьезной борьбой за выход в плей-офф. С участием всех сильнейших игроков, с предварительным этапом…

За примерами и образцами далеко ходить не надо. Футбол перед глазами. Пусть там ЧМ раз в четыре года. Но это круто! Этого ждет весь мир. И ни у кого нет сомнений, что только там определяется сильнейший…

Футбол на летней Олимпиаде? Недоразумение! Давно пора его исключить оттуда.

Понимаю, что мое предложение носит слишком глобальный характер. И ИИХФ будет трудно на него решиться. И все же…

Все же, я чувствую, что будущее – именно за этим проектом.

Именно такой масштабный и серьезный турнир нужен современному хоккею, чтобы стать по настоящему популярным видом спорта во всем мире. И поспорить с тем же футболом за титул «№1».

И вот тогда… Тогда и WADA и МОК ничего ИИХФ указывать уже не будут. Хоккеисты сами будут устанавливать правила в своем хозяйстве – разумные и справедливые. И по допингу – в том числе.