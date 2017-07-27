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Вокруг так много любителей пальца Юлии Ефимовой, что даже страшно! (злоба дня)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вокруг так много любителей пальца Юлии Ефимовой, что даже страшно! (злоба дня)

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о дуэли «Ефимова – Кинг», которая так популярна благодаря российской спортсменке.

Кстати, о пальцах.

Когда в июне «Питтсбург» выиграл плей-офф, я позвонил тренеру Сергею Гончару, чтобы поздравить его с тем, что он в третий раз взял Кубок Стэнли. И сразу же спросил: «Почему вы на командном фото показываете два пальца, а не три?»

Гончар был ошарашен и даже не сразу нашелся: «Да ничего это не значит. Не думаю, что нужно смотреть на пальцы. Не знаю. Ничего не думал. Просто был рад. Показал два пальца. Не надо искать тут подоплеку».

Так бывает, что иногда пальцы – это просто пальцы. Как в «Криминальном чтиве»: «Меня зовут Буч. Что это означает? Я американец, дорогуша, наши имена ни хрена не значат».

Вообще иностранные журналисты на чемпионате мира в Будапеште в отношении Ефимовой делятся на два типа. Одни говорят только о ее пальце, построив конспирологическую теорию, что ее радостный жест после победы в предварительном заплыве что-то значил. Это как если бы сказать, что Евгений Кузнецов показал птичку в матче «Вашингтона», намекая этим на белоголового орлана и политические отношения между Россией и США.

Но конечно, повод говорить об этом дала Лилли Кинг, когда год назад в Рио в комнате вызова пловцов начала грозить пальцем телевизору, по которому показывали радующуюся Ефимову. Отсюда эта тема и выросла, а бойкие журналисты подхватили то, что плавает на поверхности.

Я бы сказал, что эти люди сумасшедшие, но сама Юля утверждает, что тема ее просто смешит. Ну и ладно, посмеемся вместе. Тем более это идет на раскрутку плавания.

А второй тип журналистов говорит конкретно о спорте. И мы переходим к сути колонки. Вопрос мне поставили так: «Кто все-таки королева бассейна?»

Я отвечу, что это Ефимова, если мы берем женский брасс с 2008-го. Извините, дальше копнуть не могу – начал освещать плавание перед Пекином. И на олимпийский уровень мы вышли вместе с Юлей. Шагаем с ней нога в ногу уже десятый год.

Сколько я видел соперниц Ефимовой в брассе! Сколько противостояний раскручивал в «Советском спорте»!

Австрийка Мирна Юкич. Американка Ребекка Сони. Датчанка Рикке Педерсен. Американка Джессика Харди (пойманная на допинге, но вернувшаяся в сборную США – ей никто не хотел устроить обструкцию?). Австралийка Лизель Джонс. Потом в Лондоне всех шарахнул по голове этот чертик из табакерки – Рута Мейлутите из Литвы. Следующие четыре года я крутил тему «Рута vs Юля». А в Рио появилась американка Лилли Кинг.

Это не Майкл Фелпс, не Кэти Ледеки, не Райан Лохте. Не выдающийся универсал, выступающий на куче дистанций. Отличная спортсменка, которую очень качественно подготовила система плавания США – под 50 и 100 м брассом, а также эстафеты.

Так вот Ефимова всегда хотела доказать, что может побеждать систему, выступая за страну, где такой системы в помине нет. Юля открывала для себя Америку, обучаясь плаванию в Лос-Анджелесе у Дэвида Сало. Теперь она создает свою команду Efimova Team, чтобы не только выводить саму себя на уровень «0,01 секунды до мирового рекорда», но и помогать другим пловцам, которые тянутся за ней.

Для Америки это обычное дело. Для России – революция в плавании.

Ефимова – наша Маша Шарапова в бассейне. Идеальная девушка с рекламных обложек. После финала на 100 м в Будапеште ее расспрашивали иностранные журналисты в микст-зоне, и там были не только любители пальцев. Они интересовались: «Юля, почему у тебя так много фанатов за границей? Есть те, кто любят. Есть те, кто ненавидят. Но равнодушных нет». Ефимова что-то отвечала, а потом со смехом добавила: «Наверное, потому что я красивая».

И это тоже правда.

Я не знаю, как долго протянет Кинг на таком уровне. Но у меня нет чувства безнадеги, как от матчей Шарапова – Уильямс. Даже Рута Мейлутите несколько лет назад казалась пуленепробиваемой девочкой. Я даже представить не мог, как ее вообще обогнать. А теперь в финале даже при провальном старте и ужасном заплыве Ефимова ей привезла 0,6 секунды. Так вот даже Лилли можно и нужно побеждать.

В конце концов, Юля – четырехкратная чемпионка мира на личных дистанциях. А у Кинг пока только одно золото мира. Американские эстафеты брать не буду, в них могу выступать даже я, чемпион мира по плаванию среди журналистов на ЧМ по короткой воде в Дубае. Правда, это было много лет и килограммов тому назад. Но вы меня сбросьте с тумбочки, толкните к бортику – и я доплыву за золотом с Мэттом Гриверсом и Симон Мануэль.

Верю, что Юля еще возьмет медали в Будапеште. А главная цель – Олимпиада в Токио. Посмотрим, что случится через три года. С удовольствием буду крутить ее битву с Кинг все это время. Это ведь самая крутая дуэль в мировом плавании. И она держится на Ефимовой.

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