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Как «Локомотив» будет играть в атаке без Ари?

Дмитрий Вавилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как «Локомотив» будет играть в атаке без Ари?

Автор «Советского Спорта» рассуждает о том, как в ближайшие полгода будет строиться игра «железнодорожников» в нападении.

После опубликования на официальном сайте «Локомотива» пресс-релиза, в котором клуб сообщил, что бразильский нападающий Ари перенёс операцию по пластике передней крестообразной связки, и заявления главного тренера команды Юрия Семина, из которого следует, что до конца первой части чемпионата страны на футболиста он не рассчитывает, пришло время порассуждать о том, в каком направлении красно-зелёным двигаться дальше и как строить игру в атакующей линии.

ТОСКЛИВАЯ ИГРА ПРИ СКУДНЫХ КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Игра «железнодорожников» впереди и раньше не баловала обилием вариантов, нередко нагоняя на наблюдавших за ней профессионалов и любителей откровенную тоску и скуку. Причина тому кроется не только в привычной ставке главного машиниста на надёжность в обороне, но и в крайне скудных кадровых ресурсах, при всём желании не позволяющих придать командным действиям более наступательный вектор. Уровень числившихся относительно недавно в обойме Шкулетича и Хенти был понятен ещё при Игоре Черевченко. Не зря же полтора года назад, когда «Локомотив» с огромной финансовой выгодой для себя продал в «Эвертон» Ньясса, нынешний наставник «Балтики» пробовал на сборах в роли центрфорварда номинального полузащитника Алексея Миранчука. Но и этот казавшийся тогда неочевидным шаг положительного эффекта не дал.

Не изменило плачевную ситуацию и возвращение в красно-зелёный клуб легендарного Палыча, который сколько ни мучился, так и не сумел слепить из двух этих не слишком мастеровитых нападающих хотя бы что-то удобоваримое. Отсюда и попытка внедрить в «железнодорожные» ряды захандрившего в «Рубине» Портнягина. Однако его, по сути, хватило лишь на пять осенних матчей, после чего случилась неприятная травма, выведшая Игоря из строя до весны, и крайне неубедительная игра за молодежку «Локомотива» в марте-апреле. Это и послужило поводом к летнему расставанию с футболистом, некогда привлекавшимся в национальную сборную.

ТРАВМА АРИ, ОБЕРНУВШАЯСЯ НОВЫМИ ТРУДНОСТЯМИ

Настоящей удачей для красно-зелёных стала аренда у «Краснодара» Ари, шесть мячей которого помогли им закрепиться в середине турнирной таблицы на финише прошлого сезона. Параллельно с этим был завоёван и Кубок России. Правда, там бразилец отметился не голами, а размахиванием кулаков на сочинском стадионе «Фишт», за что получил справедливую дисквалификацию, распространяющуюся исключительно на второе по значимости внутреннее соревнование. Свой седьмой забитый мяч Ари записал на лицевой счет в матче с ЦСКА на старте нового сезона. Там же произошёл и болезненный стык с Головиным, обернувшийся тяжелейшими проблемами со здоровьем игрока, ставшего поистине незаменимым в атаке «железнодорожников».

Об этом свидетельствует и статистика, согласно которой за последний календарный год, выступая как за «Локомотив», так и за «Краснодар», Ари в 34 проведённых матчах забил 14 голов, выполнил 5 голевых передач, нанес 77 ударов по воротам соперника с точностью попадания в створ – 37,66%. О подобном к текущему моменту может только мечтать другой латиноамериканец красно-зелёных Фарфан, чьими услугами в отсутствии бразильца Сёмин, вероятнее всего, и воспользуется на острее атаки до тех пор, пока Ари будет восстанавливаться после хирургического вмешательства. Судите сами, за последний календарный год, защищая цвета не только московского клуба, но и «Аль-Джазиры» из столицы ОАЭ, перуанец 18 раз выходил на поле, забив при этом лишь 5 голов, в одном случае успешно ассистируя партнёрам и предприняв 23 попытки приложиться по чужим воротам с точностью попадания в створ – 47,83%.

Впрочем, столь скромные показатели Фарфана объясняются ещё и тем, что в тактических построениях он далеко не всегда был задействован на передней линии. Тот же Семин, испытывая серьёзный дефицит классных исполнителей, вынужден был прибегнуть к перегруппировке сил и смещению универсального Джефферсона на правый фланг, где тот порой был призван прикрывать всю бровку целиком. Теперь же ему может быть снова предоставлен шанс проявить себя в качестве наконечника копья, если, конечно, тренерский штаб «железнодорожников» по примеру Баринова и Лысова не бросит в бой подрастающее поколение в лице собственных воспитанников Галаджана и Коряна, на двоих проведших за основной состав черкизовского коллектива считанное количество матчей.

ТРАНСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Однако свойственная резервистам нестабильность идёт в противоречие с необходимостью дать результат на короткой дистанции в треть чемпионата, отчего, в свою очередь, непосредственно зависит дальнейшее будущее рулевого «железнодорожников». Поэтому менеджмент клуба также ищет и варианты решения имеющихся трудностей на стороне. По информации автора данного материала, спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус активно шерстит зарубежный рынок на предмет покупки или аренды с правом последующего выкупа более опытного нападающего на время вынужденного простоя Ари.

Хотя с учетом стоящих перед командой задач и игры на три фронта мастеровитый форвард здорово пригодился бы и на срок гораздо длиннее. Тем более что материальные возможности красно-зеленых, в отличие от предыдущих трансферных окон, прямо сейчас позволяют надеяться на приглашение такого футболиста. Из чего можно сделать вывод, что летняя селекция «железнодорожников» приобретением одного лишь Рыбуся явно не ограничится.

Использована статистика Wyscout

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