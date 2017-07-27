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Штрафной автобус. Микулик про «саботаж» «Арсенала» и работу КДК

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Штрафной автобус. Микулик про «саботаж» «Арсенала» и работу КДК
Фото: ФК «Арсенал» (Тула)

С некоторых пор у нас очень правильно начали транслировать матчи российского чемпионата. Вот решили однажды, что как театр начинается с вешалки, то и футбол должен начинаться с подъезда автобусов с командами  ко входу в раздевалки. Только  буквально до вчерашнего дня, как выяснилось, не во всех клубах были осведомлены, как именно всем находящимся в автобусе регламентом предписано его покидать - исключительно через переднюю дверь, по одному, и через определенные промежутки времени. 



Такой порядок, безусловно, очень удобен для телеоператоров, которые обычно успевают заснять задумчиво шагнувшего с подножки на асфальт главного тренера и выхватить из общего потока прибывших на игру одну-две звезды, но не всегда удобен для футболистов, поскольку люди они зачастую суеверные - практически всегда находится тот, кто обязательно должен покинуть транспортное средство последним, через паузу, постояв на ступеньке - и никакие регламенты в исполнении своих ритуалов ему не указ.

Но футболисты и персонал тульского «Арсенала» перед матчем со «СКА-Хабаровск» пошли на прямое преступление против регламента, этой библии РФС - подъехав к стадиону, они поперли из автобуса изо всех дверей! Операторы в ужасе, руководство «основного вещателя» в гневе, КДК при исполнении - получите штраф  за нарушение приложения №1 к 33-му пункту. 10 000 рублей - как прописано.

Странно, кстати, что так мало - такой откровенный саботаж - это же почти срыв игры! Строже надо, господа составители Регламента! Кто там на предматчевых совещаниях присутствует? Начальник команды? Назначить его старшим по автобусу - и штрафовать персонально! Водителя заодно - зачем лишних дверей понаоткрывал? Мы устали уже слушать, что РФС никак зарабатывать не научится - так вот же они, деньги, в салоне автобуса валяются, вываливаясь из каждой двери! 

И, конечно, на детский футбол их все направлять - чтоб со школы пацаны знали, как правильно надо им будет в профессионалах из автобусов выходить.

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