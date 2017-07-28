Главные забеги августа. Где, как и куда бежать в последнем летнем месяце

Все о главных забегах сезона 2017 – в «Советском спорте». В этом выпуске – беговые соревнования и марафоны августа, куда еще не поздно зарегистрироваться, и где сможет принять участие любой желающий.

Триатлон «Титан»

Где и когда: 5 августа, Зарайск, Подмосковье

Что это: очередные соревнования по триатлону, которые организует команда «Titan-Race». Хороши для начинающих: на выбор предлагают массу дистанций от короткой спринтерской (700 м плавания, 20 км велогонки, 5 км бега) до классики (3,8 км/180 км/42,2 км). Отдельный забег организуют для детей (участие с 8-летнего возраста) – 200 метров плавания, 4 км велогонки, 1 км бега.

Организаторы обещают снабдить каждого участника технологичным чипом, который с точностью отобразит время прохождения дистанции. В нескольких точках маршрута оборудуют пункты экспресс-питания для атлетов.

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Марафон «Европа-Азия»

Где и когда: 6 августа, Екатеринбург

Что это: 3-й международный марафон, один из самых массовых в России. На выбор участникам марафонская дистанция (42,2 км), полумарафон (21,1 км), забеги на 10 и 3 км. Призовой фонд марафона: 150 тысяч рублей за первое место и 100 тысяч рублей – за второе.

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Полумарафон «Лужники»

Где и когда: 13 августа, Москва

Что это: отличная возможность для начинающих пробежать полумарафонскую дистанцию и посмотреть на красоты Москвы. Маршрут забега пройдет по набережным столицы - Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Марафонцам откроются виды на Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, стрелку Болотного острова, Крымские мост и другие достопримечательности.

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Триатлон «Титан-Воткинск»

Где и когда: 13 августа, Воткинск, Удмуртия

Что это: на этот раз соревнования по триатлону переместятся в Удмуртскую республику. Участникам обещают незабываемые пейзажи и заодно – пакет экскурсий по самым знаменитым достопримечательностям края: среди них музей Михаила Калашникова, усадьба Чайковского и заповедник Лудорвай.

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Забег «Красочный бууум – Волгоград»

Где и когда: 18 августа, Волгоград.

Что это: любительский развлекательный забег на 5 км без учета времени участников. Здесь главное не победа, а веселое времяпрепровождение: по ходу прохождения трассы бегунов обливают разноцветными красками. Если вы ни разу не участвовали в соревнованиях, но хотите попробовать – этот забег один из лучших вариантов для старта.

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Триатлон Ironstar Kazan

Где и когда: 26 августа, Казань

Что это: август можно по праву назвать месяцем триатлона. В этот день в Казани пройдут одновременно два состязания. Первое – с «щадящим» километражем: 0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег. Второе – для более опытных триатлонистов: 1.93 км плавания, 90 км велогонка, 21.1 км бег.

Соревнования пройдут в историческом центре Казани, в том числе и заплывы – их проведут в открытой акватории реки Казанки, где в 2015 году проходил Чемпионат мира по водным видам спорта. Трассу велогонки обещают проложить по центральным улицам Казани, мимо Казанского Кремля, Кремлевской дамбы и мосту Миллениум, самому высокому вантовому мосту города. Соревнования завершит беговой этап по набережным столицы Татарстана.

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