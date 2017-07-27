Молния из Буэнос-Айреса и друг Дибалы. Третий аргентинец для «Зенита»

«Советский спорт» – о полузащитнике «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, который 29 июля станет третьим аргентинцем в «Зените».

Дебютировал во взрослом футболе в 20 лет

Свой первый матч в составе основной команды «Бельграно» Ригони провел 4 августа 2013 года, когда ему было ровно двадцать с половиной лет. За 2,5 года в клубе из Кордовы Эмилиано стал одним из лидеров и перешел в «Индепендьенте», в дебютной игре забив своей бывшей команде.

После гола целует тату с изображением дедушки

24-летний хавбек рассказал в одном из интервью, что своей карьерой обязан дедушке, который привил любовь к футболу. Сейчас деда уже нет в живых, но татуировка с его изображением навсегда останется на руке Эмилиано – именно ее Ригони обязательно целует после гола.

Одинаково хорошо владеет обеими ногами

Будучи левшой, Эмилиано в академии «Бельграно» натренировал владение обеими ногами, что стало особым преимуществом перед остальными игроками. Плюс к этому навыку у Ригони есть высокая скорость, за что он получил прозвище El Rayo – «Молния».

Интересно, на какой позиции Манчини собирается использовать новичка: Ригони - очень универсальный игрок, аргентинец может закрыть любое место на поле, как в полузащите, так и в атаке. Хотя, чаще всего Ригони играет левого полузащитника.

Дружит с Пауло Дибалой

С форвардом «Ювентуса» Ригони знаком с Кордовы, где игроки выступали за разные клубы.

Gran evento solidario hermano!! Feliz de poder acompañarte y disfrutar una vez más de una linda tarde al igual que toda la gente que asistió ! #fundacionsonrisa @paulodybala 💪💎 Публикация от Emiliano Rigoni 🍀 (@emirigoni) Июл 1 2017 в 4:49 PDT

В середине лета 2017-го Пауло пригласил Эмилиано принять участие в благотворительном матче против команды, составленной из жителей родного города Дибалы. Встреча запомнилась забавным моментом: нападающий «Юве» забил гол со штрафного, когда на воротах стояло 20 человек!

Самый улыбчивый игрок лиги

Почти каждое фото аргентинца в Инстаграме – это селфи с друзьями или родственниками. Практически везде Ригони поражает свое широкой улыбкой, так что новичок петербуржцев легко может обогнать Дениса Глушакова в битве за самого улыбчивого игрока РФПЛ.

Публикация от Emiliano Rigoni 🍀 (@emirigoni) Мар 15 2017 в 12:54 PDT

«Зенит» боролся за аргентинца с «Аяксом», «Фиорентиной» и «Спортингом»

Эти клубы умеют разглядеть талантливых и перспективных игроков, а позже развить их способности. Но сине-бело-голубые использовали козырь – предложили более интересный контракт для «Индепендьенте» и Ригони.

По информации СМИ, 29 июля аргентинец прилетит в Петербург, чтобы подписать свой первый европейский контракт.