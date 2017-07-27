«Появление нового «Зенита» нас не задело». В Суперлиге теперь будет новое дерби

Блокирующий «Динамо-ЛО» Иван Демаков в интервью «Советскому спорту» – о переезде из Казани, петербургском «Зените» и сложной предсезонке.

Профессиональную карьеру Иван Демаков начал в 2012 году в «Зените» и до перехода в «Динамо-ЛО» провел в Казани пять сезонов. В свои 24 года он уже стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и трехкратным победителем Лиги Чемпионов. А потому решение стать игроком сосновоборского клуба, который в прошлом сезоне впервые в своей истории пробился в Суперлигу, кажется необычным.

«Должны попасть в еврокубки». На что рассчитывать «Зениту» в новом сезоне

Добавим, что в этом сезоне в Суперлиге появится еще один клуб из Петербурга: «Газпром» создал волейбольную команду «Зенит», которая заняла в чемпионате место краснодарского «Динамо». Ориентировочный бюджет новоиспеченного клуба — 400 миллионов рублей, в составе есть олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В качестве игровой площадки собираются задействовать «СИБУР Арену», а место главного тренера занял Александр Климкин.

«Когда приехал в Петербург, понял, что мне здесь очень нравится»

– Прошло почти два месяца с того момента, как вы подписали контракт с «Динамо-ЛО». Уже успели освоиться в Петербурге?

– По городу особо не гуляю, я скорее домосед. Не люблю просто так куда-либо ходить, тем более в одиночку.

– Как ваши близкие отнеслись к переезду?

– Мама меня всегда поддерживает, так случилось и в этот раз. Девушка расстроилась, но, как только обживусь здесь немного, вернусь за ней и заберу в Петербург.

– Это первый раз, когда вы переходите в новый клуб после шести сезонов в «Зените». С какими чувствами уезжали из Казани?

– Из города уезжать не хотелось — привык. Казань стала для меня по-настоящему родным местом. Но когда приехал в Петербург, понял, что мне здесь очень нравится. Да, сам город намного больше Казани, сложнее адаптироваться, однако он невероятно красивый.

– Почему подписали контракт с сосновоборцами?

– Мне нужна более здоровая конкуренция и игровая практика, чего «Зенит» мне дать не мог, поскольку команда состоит из топовых игроков. А я пока к таковым не отношусь.

– Как болельщики попрощались с вами в Казани?

– Среди болельщиков у меня есть хороший друг, мы с ним до сих пор поддерживаем контакт и периодически общаемся. От лица «Первого темпа» (фан-клуба ВК «Зенит-Казань» — Прим. ред.) он пожелал мне всего доброго и удачи в новом клубе.

«Нагрузки в «Динамо-ЛО» намного больше, чем в Казани»

– В новом коллективе всегда важна психологическая обстановка. Как вас приняли партнеры по команде?

– Все прошло спокойно. Ребята прекрасно понимают, что состав меняется, игроки приходят и уходят. Для них это не ново, поэтому меня приняли хорошо.

– Как проходят первые сборы «Динамо-ЛО» в Зеркальном?

– Команда работает вовсю — три дня тренируемся, затем один отдыхаем. В начале было тяжело, а сейчас уже втянулся.

– Почувствовали ли в тренировочном процессе «Динамо-ЛО» какие-нибудь особенности, которых не было в вашем бывшем клубе?

– Нагрузки намного больше, чем в Казани, что для меня было непривычно. Однако быстро адаптировался и сейчас нормально на это реагирую.

– Вместе с вами на позиции блокирующего будут играть опытные Владимир Хильченко и Леонид Кузнецов. Готовы к конкуренции?

– Конечно. Конкуренция – это всегда хорошо. Если она есть, значит, будет и прогресс. А я за этим и приехал в «Динамо-ЛО».

– Намерены своей игрой в этом году добиться места в первой сборной России?

– Сделаю для этого все возможное. Буду больше играть, буду больше расти. Тогда и тренеры сборной начнут обращать на меня внимание.

«Наверняка новому «Зениту» удастся сыграться в межсезонье»

– Как в «Динамо-ЛО» отреагировали на создание волейбольного «Зенита»?

– Конечно, обсудили сам факт появления нового клуба, но особо нас это не задело. Придется с ними играть, как и со всеми остальными, а главное — победить.

– Будущее противостояние «Зенита» и сосновоборского «Динамо» можно назвать настоящим дерби. Будет ли особенно важен для команды статус этих матчей?

– Вполне возможно, что это будут принципиальные матчи. Но сезон еще не начался, поэтому нам в первую очередь надо сосредоточиться на нашей команде, тренироваться и много работать над собой.

– «Зенит» попал в Суперлигу не по спортивному принципу. Ваше мнение.

– Честно говоря, я отношусь к этому нейтрально. Для меня «Зенит» — это просто еще одна команда, с которой предстоит вести борьбу в чемпионате, на остальное я не обращаю внимание.

– Вы играли в казанском «Зените», значит, представляете, какие условия будут созданы для новой команды. На ваш взгляд, как быстро удастся сыграться петербуржцам?

– Думаю, для них это не будет проблемой. Все команды каждый год пересобираются, всегда требуется некоторое время для того, чтобы сыграться. Та же сборная России, которая постоянно обновляется, за лето налаживает игровой процесс. Наверняка и зенитовцам в межсезонье это удастся.