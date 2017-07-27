АвАРИйная ситуация. Почему потеря бразильца - большая проблема для «Локо»

В среду стало известно, что из-за операции по пластике передней крестообразной связки нападающий «Локомотива» Ари пропустит четыре месяца. Это очень плохая новость для «железнодорожников».

НЕУГАСАЮЩИЙ МАЯК

В этом сезоне «Локомотив» сыграл три матча - два в чемпионате России и один в Суперкубке - и во всех ключевым игроком атакующей группы был Ари. Он успевал делать все. Во-первых, выполнял большой объем работы - ни в одной из трех игр нападающий не совершил меньше 65 ТТД. Хороший результат для бомбардира команды, которая играть первым номером не стремится. Во-вторых, был нацелен на ворота - в трех матчах форвард нанес 12 ударов. Наконец, в каждой матче бразилец выводил на опасные позиции партнеров. При этом общая точность передач Ари ни разу не опустилась ниже 77%.

Что еще от игры нападающего можно желать? Пожалуй, лучшей результативности - пока Ари отметился лишь голом в матче с ЦСКА. Ну а кто из центрфорвардов в чемпионате России сейчас забивает оптом? Таких нет. По два гола на своем счету имеют зенитовец Дриусси и краснодарец Лаборде, но пока они выстрелили в одном матче, сделав по дублю.

Потерять столь полезного форварда - уже проблема. Беда «Локо» в том, что Юрий Семин отлично интегрировал его в тактику команды. В контратакующем футболе Ари исполнял роль маяка, которого партнеры искали передачами после отбора мяча. Ари цеплялся за передачи и разгонял атаку. В матчах с ЦСКА и «Спартаком» бразилец получал мяч от абсолютно всех игроков, вышедших в стартовом составе, как минимум дважды! Любопытно, что именно с этими командами Ари чаще выходил на удар - пять и четыре раза. По воротам «Арсенала», против которого «Локо» больше атаковал, он бил трижды. И это лишний раз доказывает, что Ари хорош в контратакующем футболе.

ТРЕНД ЕВРОСЕЗОНА

Передачи из глубины на нападающего при контратаках в прошлом сезоне стали трендом европейского футбола. В частности, так играл «Челси», роль маяка в котором исполнял Диего Коста. Когда он получал мяч в быстрой атаке, под него тут же открывались шустрые футболисты - Азар и Педро. И это дало свои плоды - «Челси» забил семь голов в контратаках, став лучшей командой английской премьер-лиги по этому показателю.

С Ари на острие «Локо» мог бы так же преуспеть. Схожесть Ари и Косты в том, что они не только цепляются за мяч и дирижируют контратакой, но и тут же спешат открываться, чтобы поучаствовать в завершении. Ари показал умение быть полезным в этом деле в матчах с ЦСКА и «Спартаком», в которых часто оказывался на ударных позициях.

Зимой английские СМИ написали, что у Косты и наставника «Челси» Антонио Конте произошел конфликт. Якобы итальянцу не понравилось, как испанец тренировался, получив предложение от Китая. Правда это или нет, неизвестно. Вполне возможно, учитывая, что летом от Косты Конте решил избавиться. Если Коста действительно сачковал, то Конте повел себя в интересах команды: ситуацию урегулировал, продолжая делать ставку на форварда. Очевидно, наставник понимал его важность. Как можно в середине сезона заменить футболиста, которым является ключевым в атаке? В этом плане Семин попал в гораздо более сложную ситуацию - замену Ари ему предстоит найти.

СТАДИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

Найдется ли в «Локо» игрок, который сможет заменить Ари? Или Юрию Семину придется перестраивать тактику? Речь не про схему - про начало атаки. Ключевые вопросы, на которые ответят ближайшие матчи. В любом случае, чтобы восполнить потерю Ари, «Локо» потребуется время.

Из опытных игроков «Локо» на позиции форварда может сыграть Фарфан. Почему бы ему не цепляться за длинные передачи? Справа Фарфана может заменить Владислав Игнатьев. Этот вариант кажется самым безболезненным для «Локо» из всех, если, конечно, клуб никого не купит. Но даже он не выглядит для команды безоблачным - сразу на двух позициях у «железнодорожников» будут новые исполнители. Значит, игровые связи команде предстоит обретать. Фарфан на острие, Игнатьев справа - к такому варианту на сборах Юрий Семин не готовился. Наигрывалось другое. В частности, передачи на Ари, его скидки на Миранчука и Фернадеша, скоростные открывания Фарфана на фланге.

«Забудьте», о чем вам говорили в школе», - можно услышать в стенах университета. Как бы сейчас эту фразу не пришлось услышать некоторых футболистам «Локомотива». Но уже про сборы.

Статистика WyScout