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Александр Тарханов: В футбол надо играть летом. Мы не Европа: там погода иная

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Тарханов: В футбол надо играть летом. Мы не Европа: там погода иная
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился своим мнением о прошедших двух турах, своих соперниках и непростом календаре в ближайшие игры.

«СПАРТАК» САМ ВИНОВАТ В ПОТЕРЕ ОЧКОВ С «ДИНАМО» …

- Как оцените старт команды в новом сезоне?
- Пока еще рано говорить. Какие-либо выводы можно делать после десятого тура, когда пройдет определенный игровой промежуток времени. На данный момент в активе четыре очка. Могли взять шесть, но где-то нам не повезло.

- Вы обыграли «Динамо» на их поле... Команду, которая отыгралась 0:2 в матче с действующим чемпионом…
- В том матче виноват сам «Спартак», потому что потерял нити игры. Кстати, эта встреча лишний раз показала, что какой бы ни был счет, играть надо до конца. Видимо, красно-белые посчитали, что дело уже сделано, и победа в кармане.

- Что думаете о «Динамо» как о сопернике, тяжело играть против этой команды в принципе?
- Сейчас вообще легких игр нет. И без разницы, с кем играешь: «Зенит» или «Динамо». Все бьются, сражаются. 

НАША ЦЕЛЬ ВЫСТУПИТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ…

- Как прошли сборы, и насколько команда готова функционально?
- Сборы прошли неплохо. Первая часть была нагрузочная, затем - подготовка к чемпионату... Товарищеские игры многое показали. Например, на какой позиции нам нужно усиление. Будут приобретения, мы сейчас над этим плотно работаем, в запасе еще август. Понятно, что мы не «Зенит» или «Спартак»: позволить себе купить топ-футболиста мы не можем. В приоритете у нас микроклимат в команде, сплоченность и так далее. Если это присутствует в клубе, то играться будет легче, и обыграть можно любого соперника.

- У вас непростой календарь на старте: сначала «Уфа», затем «Краснодар» и «Зенит». Когда такие соперники в начале сезона, это хорошо для команды?
- Календарь для всех одинаковый. Лично я никогда не обращал на это внимание.

- Вас устраивает то, как РФПЛ выстроили календарь в целом на первую часть сезона?
- Я эти вопросы не обсуждаю, смысла нет. Наше дело - подготовиться к действиям в любых условиях. Возможно, будет сложно играть в ноябре и декабре, несмотря на то, что, будет подогрев. В прошлом году мы в конце ноября сражались с «Рубином», и поле было достаточно пригодно для игры. Самое главное, как подготовить его в мороз? Если будет минус 20, то футболистам играть будет непросто. Бутсы — это не коньки, теплую стельку не положишь. 

- Вам нравится система осень-весна, или же вы приверженец старой системы?
- Старая система была намного лучше. В футбол надо играть летом. Мы не Европа: там погода иная, а у нас зимняя страна.

- Какие цели и задачи руководство поставило вам в этом году?
- Выступить лучше, чем в прошлом году, войти в десятку. А вот какое место займем - покажет сезон. Ну и плюс, по максимуму сыграть в кубке, постараться пробиться как можно дальше.

ЕСЛИ «ЛОКО» КУПИТ ЖОНАТАСА – ЭТО БУДЕТ ХОРОШИМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДЛЯ НИХ…

- Как вам новички РФПЛ: «Тосно» и СКА Хабаровск?
- Насчет «Тосно» не могу сказать. А что касается СКА - с «Зенитом» они сыграли здорово, а вот с «Арсеналом» уже не было тех эмоций. По началу все новички выстреливают, но окончательная картина станет ясна в середине чемпионата.

- Перелеты с другого часового пояса скажутся каким-то образом на игре команды?
- На их игре, наверное, скажется (смеется). Нам-то к ним один раз лететь в сезоне, а им через раз летать придется. Я помню, Сергей Павлов, когда работал во Владивостоке, рассказывал, что они жили и тренировались в Москве, летали только на игры, затем сразу возвращались.

- Как вам старт лидеров РФПЛ: тот же «Локомотив» на первом месте, два тура – 6 очков, неожиданно для вас?
- У Юрия Павловича отличная команда, уровень игроков очень высокий. Ему пожелаю только удачи. Но повторюсь: по двум турам делать выводы глупо, еще несколько должно пройти, и там уже будет видно. «Локомотив», имея таких игроков у себя в обойме, должны идти как минимум в лидирующей группе.

То, что его команде нужно усиление, хорошо известно. Это нужно любому тренеру, если он хочет достичь высоких целей. Но если «Локо» подпишут Жонатаса, это будет хорошим приобретением.

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