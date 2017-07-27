Хотят ли русские войны. Как Америка точит на нас зубы и как мы ее любим…

Обозреватель «Советского спорта» пытается разобраться в природе наших спортивных, и не только, взаимоотношений со Штатами.

У Юлии Ефимовой, конечно, еще остаются шансы поквитаться с Лилли Кинг. Добиться чисто спортивной компенсации за злобные выпады американки в Рио. В программе чемпионата мира еще две дистанции брассом.

Но тенденция российско-американских спортивных «терок» последнего времени свидетельствует: вряд ли. Во всяком случае, - так, чтобы получить полную сатисфакцию.

Сейчас я вам, читатель, расскажу, в чем тут дело.

Только что завершился чемпионат мира по фехтованию. Это патентованно наш вид спорта. Россия не сильно отстала от своих прошлогодних олимпийских достижений. Выиграла три золота. Правда, все оно пришлось на личные соревнования. США не взяли ни одной награды высшей пробы. В сражениях на рапирах, саблях и шпагах американцы в сравнению с нашими котируются почти так же, как наши против них в перемещениях по водной глади.

Так вот. На фехтовальных дорожках чемпионата мира сборные России и США схлестнулись в командных боях трижды. И во всех случаях штатники наших перекололи. Конкретно: в мужской рапире и сабле и в женской рапире. При том, что: как раз в мужской рапире российские виртуозы клинка – олимпийские чемпионы, а на ЧМ наш Жеребченко взял главный приз в личном первенстве; мужская сабля исконно считалась нашим фирменным видом; в женской рапире и на Играх в Рио, и сейчас в Лейпциге не нашлось равных нашей Инне Дериглазовой.

Но американцам все наши титулы не помешали, взявшись гуртом, вынести с дорожки «треклятых» русских. И вот что заметьте: следующим соперникам по плей-офф все три американские команды дружно проиграли. Оставшись в итоге с нулевой золотодобычей.

Что это, если не сочные плоды сумасшедшей русофобии, воцарившейся за океаном? Точат на нас зубы. Мобилизуются против русских, как на главный бой жизни.

На плавательном ЧМ в сюжете Ефимова- Кинг произошло ведь, в сущности, то же самое. Юля, все твердили ва один голос, была нынче готова как никогда. А Лилли – приехала в Будапешт уж во всяком случае без предпосылок к побитию мирового рекорда. Но наша - зажалась, а штатница – озверела.

Там же в Будапеште храбрые наши девушки-ватерполистки настроились было дать бой непобедимым американкам, да запала хватило ненадолго. Ну девушки ладно, им за попытку спасибо. Но парни? Они-то, схлестнувшись с американцами, реально рисковали угодить под форменный разгром – хотя в мужском ватерполо нынче объективно покрепче штатников (те даже японцам, с ума сойти, уступили…).

Нет у нас злобы на Америку! И не служит она для наших спортсменов никаким мобилизующим фактором.



