Евгений Малкин: Зарипов без проблем заиграет в НХЛ. Он же в отличной форме!

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву и прямо возле него ответил на все злободневные хоккейные вопросы.

- Вот первым делом привез Кубок в Музей хоккея на встречу с болельщиками, - сообщил Малкин. – Потом еще покатаюсь вместе с ним по Москве. Сделаем семейные фото – с родителями, женой, ребенком. Еще будет встреча с друзьями. Мне уже многие звонили – хотят детей и родственников привезти. Ну а вечером – в ресторан. Будет вечеринка! Но ничего криминального, обещаю.

- Это уже третий ваш Кубок Стэнли. Поэтому у вас вид такой спокойный?

- Эмоции уже не так зашкаливают. Но я все равно навсегда запомню этот день. Не так уж их много в карьере. Хотя ярче всего все было, конечно, в первый раз, когда я возил Кубок в свой родной Магнитогорск. А сейчас я просто хочу, чтоб на фоне моего трофея было фото моей семьи.

- Будете как-то особенно чудить с ним?

- Честно говоря, уже не хочется каких-то сумасшедших поступков. Вот в прошлом году у меня сыну было три месяца. Конечно, я его в Кубок сажал. А сейчас просто шампанского из него попьем. Вроде литра четыре с половиной туда влезает.

«ПОБЕДА В КУБКЕ ПЕРЕВЕСИЛА НЕГАТИВ»

- Ждать ли вас здесь с Кубком Стэнли через год? Ведь состав «Питтсбурга» летом прилично изменился.

- Давайте надеяться на это! Лично я не против. И пусть команда изменилась, пусть ее покинули многие мои друзья по жизни, но… Хоккей – это ведь бизнес. Мы не могли сохранять состав на протяжении долгого времени. Тем, кто ушел, желаю удачи в новых клубах. Ну а мы тоже пополнились неплохими игроками. Поборемся за Кубок. Ведь костяк в «Питтсбурге» остался. Вратаря вот жалко… Но молодежь, которая приходит в лигу, показывает феноменальный хоккей, делает его быстрее. Будем защищать свой титул.

- В этом году НХЛ отпраздновала свое 100-летие. Это отразилось на плей-офф?

- Если честно, не думал об этом… 99, 100, 101… Никто не расстроится, если выиграет Кубок через год, в неюбилейный сезон.

- А когда вас не включили в список ста лучших игроков НХЛ, обиделись?

- Было разочарование. Но я постарался выкинуть из головы эти мысли. Тренировался, работал… И вот теперь я с Кубком. Но, конечно, он – заслуга всей команды. У нас и травмы были, и защитника основного потеряли. Боролись на уколах, с выкладкой на двести процентов. В общем, победа в плей-офф перевесила весь этот негатив.

«ОВЕЧКИН ВСЕ РАВНО ВЕЛИКИЙ ИГРОК»

- У Вас уже три Кубка Стэнли. А у не менее яркого форварда НХЛ Александра Овечкина – до сих пор ни одного. Сочувствуете Саше?

- Конечно, Александр тоже хочет Кубок выиграть. И у него все еще впереди. «Вашингтон» - великолепная команда. Но в хоккее побеждает сильнейший. Может мне просто чуточку повезло? Я попал в команду, которая становится чемпионом раз за разом. Но Саня при этом остается великим игроком, собравшим массу индивидуальных трофеев. А золотые медали у него есть с чемпионатов мира.

- Раз уж речь зашла о сборной, что думаете о шансах России на Олимпиаде в Корее?

- Наша команда – главный фаворит. И ее шансы на победу очень высоки. Я, кстати, продолжаю надеяться, что ситуация поменяется, и игроки НХЛ на Игры все же поедут. Я ведь и сам уже не молод. И мне не хочется упускать свой шанс на Олимпиаде сыграть. В общем я буду готовиться. И постараюсь выступать в НХЛ так, чтоб быть достойным сборной.

- На днях вы в интервью «Советскому спорту» пообещали, что обязательно поговорите с Лемье о своем участии в Олимпиаде. Он вам после этой реплики в СМИ не перезвонил?

- Нет, Марио сейчас тоже отдыхает. Но мы обязательно поговорим с ним об этом через пару месяцев – когда я вернусь в Америку.

- Как вы сами оцениваете вероятность своего попадания на Олимпиаду? В России многие болельщики уже не верят, что наших игроков туда отпустят.

- После последних заявлений Гэри Беттмэна… В общем, надежда осталась, но она с каждым днем угасает. И все же впереди еще полгода. Я верю, что все может измениться.

«ДАНИСА БУДУТ РАДЫ ВИДЕТЬ В НХЛ»

- Что скажете о ситуации с Данисом Зариповым, дисквалифицированным на два года. Готовы позвать его в НХЛ?

- Это был шок для всех, и для меня в том числе. Пока мне лично с Данисом пообщаться не удалось. Хотя я был на дне города в Магнитогорске и надеялся, что там Зарипова встречу, но он не приехал. А решение перейти в НХЛ должен принять сам Данис. Я могу только заявить, что его будут рады там видеть. Потому что это мастер с большой буквы. И в НХЛ он не затеряется.

Это неприятная ситуация и для форварда, и для КХЛ. Но для него сейчас главное – не бросать играть в хоккей. И если НХЛ станет для него единственным шансом продолжить картеру – надо ехать! Даже не важно в какую команду и за какой контракт. Надо просто продолжать играть.

- А не слишком трудно покорять НХЛ в 36 лет?

- Да вы посмотрите, как Данис за «Магнитку» в Кубке Гагарина бился. Он доказал, что является одним из лучших нападающих КХЛ. Будут бытовые трудности – язык, переезд, семья… Но если в спортивном плане у игрока все на уровне, остальное – мелочи.

«ЗНАЛ, ЧТО «НЭШВИЛЛ» ДОЙДЕТ ДО ФИНАЛА»

- Многих болельщиков, которые следили за финалом НХЛ, до сих пор волнует – сильно ли пахнет изо рта у Пи-Кея?

- В НХЛ большинство историй, которые пишут после напряженных матчей – выдумки! Кросби ничего такого, конечно, не говорил. Это игрок «Нэшвилла» сам заявил и устроил себе рекламу. А мы были сфокусированы на игре и внимания на это вообще не обращали. Ведь в финале любая мелочь может навредить! А у нас очень сплоченный коллектив, который понимал, что стоит на кону. Плюс мы знали, что играем против очень сильной команды.

- В целом «Нэшвилл» стал для вас в финале сюрпризом?

- Для меня лично – совершенно нет! Наоборот, я еще в прошлом году предполагал, что «Нэшвилл» до финала дойдет. Вот говорят, что там мало звезд. А на самом деле это очень молодая команда. И звезды там на подходе, вот-вот созреют. Нам повезло, что у них центрфорвард первого звена травму получил. Это ослабило «Нэшвилл». Но победили мы заслуженно!

- У вас второе короткое лето подряд. Отдохнуть успели?

- Сразу после сезона улетел на три недели в Майями – с женой и родителями. Потом вернулся в Москву. Уже готовлюсь к сезону! Пару раз покатался, кроссики побегал. Надо тренироваться. Там такая молодежь пришла – будет конкуренция в составе. Хочу продолжать играть на самом высоком уровне.

«РАНА НА НОСУ БЫЛА ГЛУБОКАЯ»

- Шрам на носу – это на память о праздновании Кубка Стэнли?

- Да, когда матч закончился, там куча-мала была. И я прыгнул в самую гущу, вратарь не успел еще шлем снять, меня кто-то толкнул в спину… И вот я своим большим носом в шлем ему и въехал. Как говорится, шрамы украшают мужчину. Но у хоккеистов, и у меня в том числе, очень много шрамов на теле.

На самом деле там ситуация не такая забавная была. Рана-то оказалась достаточно глубокая, кровь хлещет. А вокруг все празднуют уже! Доктор меня вообще хотел увести, чтоб рану зашить. А я уходить не хочу – мне с командой побыть надо, насладиться победой. Так весь вечер кровь полотенцем и вытирал. А теперь вот шрам.

- Золотой дубль на этот раз не получился – «Магнитка» в финале уступила.

- Я следил за Кубком Гагарина. Ведь хоккейный мир – не такой уж большой. В нем все всех знают. А современные технологии позволяют следить за матчем в режиме он-лайна… Я говорил потом и с ребятами, и с руководством клуба. Тяжело было играть против СКА. Состав у питерцев был сильнее. Но я болел за свою «Магнитку». И скажу, что два года играть в финале и показывать классный хоккей – это тоже круто!