Золотой мальчик. Почему за Килиана Мбаппе заплатят 180 миллионов евро?

МИР СОШЕЛ С УМА

Да, это все уже давно известная аксиома. В трансферном плане он тоже давно слетел с катушек. Помните, как страшный порог в 100 миллионов за футболиста, казалось, клубы не перейдут никогда? Помните, когда качественного топ-игрока из сильной сборной покупали за 35-40 миллионов и это был потолок? Юные любители футбола никогда не разделят с нами тех ностальгических чувств.

Сначала был Зидан со своим легендарным переездом из Турина в Мадрид, потом прошло больше десяти лет и сотку все-таки пробили. Как евро пробил отметку в сто рублей на торгах в январе 2016-го. Сначала Криштиану в 2009-м вплотную подошел к ста миллионам (из «МЮ» в «Реал» за 94,3 миллиона), а в 2013 заметную цифру все-таки покорили – Бэйл отправился прямиком из «Тоттенхэма» все в тот же «Реал».

Вообще, после лета 2013 года акценты на трансферном рынке сместились. Клубы активно принялись прописывать в контрактах лучших своих игроков сумму отступных, близкую к ста миллионам. Так произошла и с Погба, который прошлым летом перебрался в «Юнайтед» из «Ювентуса» за рекордные 105 миллионов. И это не забивной форвард а-ля Роналду, не двужильный фланговый инсайд с бесконечным арсеналом возможностей а-ля Бэйл. И даже не такой крутой (хотя пока и сравнивать не за что) хавбек а-ля Зидан.

Казалось, футбольный мир немного образумился и пришел в себя, но нет. Теперь, видимо, 100-миллионный трансфер каждое лето превратится в стандартную историю. Вот уже и Лукаку взяли за 100 миллионов (включая бонусы)…

НУ МБАППЕ. И ЧТО?

Каков следующий психологический барьер? 150 миллионов? За юную звезду «Монако» Килиана Мбаппе, так напоминающего по манере игры Анри, готовы выложить от 140 до 180 миллионов евро. И это, между прочим, за 18-летнего парня, по факту проведшего только один сезон на высоком уровне. Позапрошлый год я просто отказываюсь воспринимать как серьезный опыт – играл тогда Килиан мало (11 встреч), забил лишь однажды и в среднем проводил на поле 27 минут.

Теперь же, в 18-летнем возрасте Мбаппе вызывается в первую сборную Франции. Хотя в начале года он был игроком даже не молодежной, а только юношеской команды. Безусловно, за Килиана говорят цифры: 31 гол и 12 ассистов в первом полноценном сезоне, включая Лигу чемпионов и сборную, показатель космический.

И все-таки сомнения по поводу будущего Мбаппе не могут не тревожить. Сколько молодых игроков ярко начинали, перебирались в топ-клуб и там стремительно гасли? Разве при таком развитии событий имеет значение потраченная суммма? Что 10 миллионов, что 180 – результат-то один и тот же. Опасная затея – покупать Мбаппе сейчас, когда он нестабилен и может выдать провальный сезон в новом клубе. Еще опаснее – не успеть с покупкой и позволить увести такой лакомый кусок из под носа.

ФУТБОЛИСТ НИЧТО. ИМИДЖ ВСЕ

Да, Мбаппе действительно сейчас возможно самый перспективный и самый заметный молодой футболист на планете. Да, «Реалу» срочно нужен нападающий после ухода Мораты в «Челси», а Килиан еще и с детства болеет за мадридцев.

Трансферные сделки как-то резко превратились в битву интересов. Медиапространство, алчные родители-агенты, высказывания «с детства за «Реал» - все это мишура, мешающая углядеть главное – порой самые большие трансферы себя не оправдывают. Но до этого никому нет дела, потому что есть деньги. А смотреть на них, как известно, не надо. Их надо тратить.

С трансфером Мбаппе, как и с возможным переходом Неймара из «Барселоны» в ПСЖ, все предельно понятно – одни хотят купить, потому что сильно хотят и могут себе позволить, а другие – задрали ценник до неприлично пошлой цифры, потому что продавать не хотят. Но даже руководство «Монако» готово отойти от своих принципов. За 180 миллионов евро.

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Главное во всей этой истории, что верится в нее с трудом. Примерно так же с трудом верилось в невыход сборной России на ЧМ-2010 через стыки со Словенией. Но это все-таки спорт, а не кабинетные игры. Так что как бы не получилось с Мбаппе, как вышло с Де Хеа – его сильно хотели, за него много предлагали, но все сорвалось из-за сломанного факса. Кто-то верит в эту чушь?

Когда идет игра по-крупному, странным отмазкам нет места. История с Мбаппе – это чистой воды покер. Где ты: а). Грузишь серьезную сумму на «флопе» и показываешь серьезность намерений; б). Идешь ва-банк, потому что уверен в своем успехе; в). Пасуешь перед оппонентом после «ривера» в страхе сильно ошибиться с комбинацией.