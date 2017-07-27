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Сергей Гончар: Рад за Дадонова! Он прославит в НХЛ челябинский хоккей

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Гончар: Рад за Дадонова! Он прославит в НХЛ челябинский хоккей
Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Помощник главного тренера «Питтсбурга» Сергей Гончар вместе с Евгением Малкиным привез Кубок Стэнли в Музей хоккея на встречу с фанатами.

Кстати, именно Гончар вышел на площадь перед Музеем хоккея с Кубком в руках. Малкин не спеша и вразвалочку шел рядом.

«Евгений, помогай!», - тут же призвали Малкина к более активным действиям фотокорреспонденты. Не думаю, что им было жаль Сергея, который играючи и с удовольствием справлялся с тяжелой, но почетной ношей. Скорее, интерес был профессиональным – хотелось сделать кадр Малкина с Кубков в руках. Но Евгений, видимо, накануне неплохо выложился на тренировке: «Не готов сейчас, все болит». Кубок в итоге так и поднял над головой Гончар. А Малкин скромно прикоснулся к трофею сбоку…

Кстати, Гончара можно было запоздало поздравить не только с победой в плей-офф, но и с повышением в «Питтсбурге». Со следующего сезона Сергей – помощник главного тренера. Вот и за океаном наши кадры подрастают!

- Я ведь уже и раньше работал тренером в «Питтсбурге», - скромно напомнил Сергей. – И еще сам толком не знаю – насколько изменятся мои обязанности. Но не думаю, что сильно. Даже не уверен, что во время матча буду отныне находиться на скамейке. Одно могу сказать точно - продолжу проводить много времени с командой.

- А вернуться в Россию и продолжить карьеру в КХЛ не планируете? Многие ваши знакомые, в прошлом игроки НХЛ, уже стали у нас в лиге главными тренерами.
- Сейчас у меня контракт с «Питтсбургом». А, значит, я полностью сконцентрирован на работе в клубе. Поэтому о других вариантах пока не думаю.

- Тогда вопрос вам по текущей должности - как себя чувствует зашитник Крис Летанг? Оправился от травмы?
- Я недавно общался с Крисом. С ним все в порядке, готовится к сезону.

- Еще вам вопрос, как тренеру, - что делает «Питтсбург» особенной командой, которая раз за разом берет Кубки Стэнли?
- Вот можно я вам все наши секреты выкладывать не буду? Могу лишь сказать, что у нас очень сплочённый состав. Взаимопонимание - на очень высоком уровне. Ребята умеют прибавить в нужный момент, в том числе и эмоционально. И это помогает добиваться все новых и новых побед в плей-офф.

- Почему игроки уезжают в НХЛ даже накануне Олимпиады, в которой не смогут принять участие?
- Вот это мне трудно комментировать. Тут каждый сам за себя решает. Наверное, ребята просто хотят попробовать себя в сильнейшей лиге.

- Кстати, в НХЛ вернулся и ваш земляк Евгений Дадонов.
- Вот за Евгения я рад. Уверен, что он хорошо проявит себя в НХЛ и прославит челябинский хоккей.

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