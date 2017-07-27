Московское кольцо – для «четырех колец»

Этап чемпионата DTM на трассе Moscow Raceway принес победу Рене Расту в первой гонке, Маттиасу Экстрему – лидерство в серии, а всего пилотам Audi – сразу три места на подиуме.

УСПЕХ РАСТА

Лето, все же, решило навестить центральный регион России – редкий случай, чтобы выходные в Подмосковье обошлись без осадков. Дождевые покрышки Hankook так и не пригодились – пилотам посчастливилось гоняться посуху. Но и солнце не пекло, раскаляя асфальт, вынуждая резину работать на пределе…

Четвертый в истории российский этап DTM (впервые заезды серии на трассе Moscow Raceway прошли в 2013 году) должен был ответить на вопрос – останется ли Маттиас Экстрем лидером чемпионата (он возглавил общий зачет впервые с лета 2015-го), и смогут ли BMW с Mercedes подвинуть Audi с верхней строчки Кубка производителей? Раньше трек под Волоколамском не проявлял особых предпочтений к каким-либо машинам – все три команды побеждали здесь по два раза, из пилотов дважды смог первым финишировать лишь Майк Роккенфеллер. И он же оказался близок к третьему успеху…

Причем в первый же день – в субботу. Майк вместе с Рене Растом, на радость боссам Audi, сходу возглавили заезд (Рене и вовсе стартовал с поул-позиции), но тех же боссов слегка поволновали острой борьбой друг с другом. К счастью, до столкновений не дошло – после нескольких попыток атаковать партнера по команде, Роккенфеллер все же отпустил Раста вперед, хотя на финише отстал от него меньше, чем на секунду. Замкнул тройку призеров Марко Виттман – чисто немецкий подиум!

Вот лидер серии в субботу остался лишь восьмым, пропустив вперед в общем зачете того же Раста, а заодно – австрийца Лукаса Ауэра. Правда, в воскресенье удача улыбнулась Экстрему… Пусть и не в виде победы в гонке.

ПРОВЫВ ЭКСТРЕМА

Швед стартовал вторым – вслед за Бруно Спенглером – и пройти канадца на первых метрах не сумел. Правда, пилоту BMW в итоге помешала… авария другой машины баварского концерна – на пятом круге Максим Мартен вылетел с трассы и разбил болид. Разбил эффектно – с возгоранием, огнем и искрами из-под капота…. Тут дождь бы пригодился, но тучки над Волоколамском водой делиться не спешили, и в любом случае организаторам пришлось выпускать пейс-кар. Маро Энгель, Марко Виттман, Лойк Дюваль и Том Бломквист уже успели совершить свой обязательный пит-стоп – перед рестартом эта четверка догнала пелотон, а когда большинство пилотов сами поехали на пит-лейн, вышла в лидеры… Правда, в боксах Audi сообразили, как повысить шансы Экстрема на победу в гонке – придержали на трассе Нико Мюллера, попросив швейцарца максимально сдерживать Энгеля и компанию, чтобы Маттиас смог подъехать близко.

Мюллер с задачей справился – не пропустил ни одного соперника. Экстрем ситуацией воспользовался – прошел, наконец, Спенглера, и начал бороться с лидерами, как только Нико, все-таки, заехал на пит-лейн. Правда, достать Энгеля все же не смог. Но и второе место в гонке вернуло шведа в лидеры чемпионата.

Итого – три подиума для Audi (победа и два вторых места), первые строчки в обоих зачетах – и отличное настроение перед летним перерывом, который начался в DTM. Следующий этап пройдет через месяц – 19-20 августа в голландском Зандворте.