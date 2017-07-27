«Профессор»: Панов на трибуне «Спартака»? Флаг ему в руки

Старейший болельщик «Спартака» по прозвищу «Профессор» Амир Хуслютдинов высказал свое мнение о бывшем игроке «Зенита» Александре Панове, который вдруг стал ярым фанатом красно-белых и купил сезонный абонемент на фанатскую трибуну.

- Александр Панов купил абонемент на фанатскую трибуну «Спартака». Как вы к этому относитесь?

- Меня это абсолютно не удивляет. Он и раньше говорил, что ему импонирует «Спартак». Поэтому то, что он купил абонемент, было известно давно. Что я могу сказать – флаг ему в руки. Мы много кого принимаем в свои ряды.

Отторжения лично у меня нет никакого, он никогда никаких плохих слов про «Спартак» не говорил, да и в бытность игроком никаких подлостей на поле не делал. Человек нашел, что называется, «свое». Дай Бог ему здоровье.

- То есть вас не кажется странным, что игрок «Зенита», пусть и бывший, теперь является болельщиком «Спартака»?

- Почему странным-то? К примеру, люди к Богу приходят по-разному: кто с детства крестится, кто уже в сознательной жизни. Если Панов решил, что ему так комфортно, почему нет? Если он будет вести себя на трибунах нормально, к нему также будут относиться нормально.

Тем более то, что он играл за «Зенит», ни о чем не говорит. «Зенит» для нас не принципиальный соперник. Вот «Динамо» и ЦСКА - да, соперники принципиальные, а «Зенит» исторически нам не конкурент. В 90-е болтались по первым лигам. Как только власть поменяется в стране, они займут свое законное место.

- Как, по-вашему, болельщики «Спартака» встретят Панова и примут ли за своего?

- Насколько я понимаю, он уже был на трибуне Б, и к нему было нормальное отношение, кто-то даже автограф брал. Еще раз говорю, я не понимаю всего это ажиотажа вокруг Панова. К примеру, Игорь Корнеев был воспитанником «Спартака», а в итоге играл в «Локомотиве». Ну вот не сложилось у него в нашем клубе, и что? Значит судьба такая.

- То, что Панов публично продемонстрировал абонемент в соцсетях, можно назвать вызовом?

- Ему надо было спокойно купить абонемент и не афишировать это в соцсетях. Вызова тому же «Зениту» как такового нет. Думаю, он просто обозначил свою позицию. Вот и все.

- Если на этой почве случатся стычки питерских и спартаковских болельщиков, фанаты «Спартака» будут защищать Панова?

- Мы никому ничего не должны. Хотя если будет подобная ситуация произойдет, мы, конечно, защитим любого нашего болельщика. И не важно: был он в прошлом игроком «Зенита» или какого-то другого клуба.