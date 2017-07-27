«Эти проклятые 0,08 секунды!» Россия опять оказалась в миллиметре от пьедестала
В пятый день плавательного турнира сборная России осталась без медалей, но показала очень интересные результаты.
Вы не поверите, но история повторилась спустя день! Теперь Попова плыла в эстафете 4х200 м кролем. После третьего этапа наши девчонки сенсационно шли на бронзу. Но в концовке поднажала Австралия, и от нее россиянки отстали на те же 0,08 секунды.
Мистика!
С другой стороны, от женского кроля таких подвигов никто не ждал. И все происходящее выглядело как сказка.
Еще одно чудо сотворил Антон Чупков, который в полуфинале 200 м брассом не только показал лучшее время, но и побил рекорд Европы и рекорд чемпионатов мира (2.07,14). Раньше достижение принадлежало венгру Даниелю Дьюрте, а теперь пало. И это наверняка расстроило местную публику.
- Ожидал ли я от себя такую скорость? – с улыбкой переспросил Чупков в микст-зоне. – Что наработали, то я и показал. Но самый главный заплыв все равно будет в пятницу. Так что о рекорде Европы надо забыть и идти дальше.
- Не думали, что не стоит выкладывать все козыри в полуфинале? Не поспешили с рекордом?
- Нет, я так не думал. Знаю и рассчитываю свои силы. Слежу за соперниками, что они делают рядом со мной. Подстраиваюсь под них.
- Вы не выложились полностью?
- А это секрет.
- Ваш основной конкурент в финале – японец Иппей Ватанабе?
- Раз ему принадлежит рекорд мира, то получается так. Да весь финал будет зрелищным. Все повоюют за золото.
- Вы сильно нервничаете перед решающими заплывами? Может, слушаете специальную музыку?
- Да никак. Перекрестился – и с Богом на финал.
…А ведь еще у нас был полуфинал 200 м на спине, где выступал бронзовый призер Олимпиады и чемпионата мира Евгений Рылов. Он и сейчас показал третье время (1.54,96), а четвертым стал 17-летний Климент Колесников (1.55,15), заодно обновивший рекорд мира для молодежи.
Вообще Рылов всего в 0,17 секундах от первого места по итогам полуфинала. И если не будет думать о травме плеча, которая в прошлом, но сказывается на 50 и 100 м, то все в пятницу может быть хорошо.
Рылов, Чупков, Колесников, да еще поплывет Ефимова – ударный должен быть день!
СТАТИСТИКА
Плавание
Мужчины
200 м комплекс. 1. Калиш (США) – 1.55,56. 2. Хагино (Япония) – 1.56,01. Ван (Китай) – 1.56,28.
100 м в/с. 1. Дрессел (США) – 47,17. 2. Адриан (США) – 47,87. 3. Метелла (Франция) – 47,89.
Женщины
50 м спина. 1. Медейрос (Бразилия) – 27,14. 2. Фу (Китай) – 27,15. 3. Герасименя (Белоруссия) – 27,23.
200 м баттерфляй. 1. Бельмонте (Испания) – 2.05,26. 2. Хентке (Германия) – 2.05,39. 3. Хошсу (Венгрия) – 2.06,02.
4х200 м в/с. 1. США – 7.43, 39. 2. Китай – 7.44,96. 3. Австралия – 7.48,51. 4. РОССИЯ (Попова, Андреева, Устинова, Опенышева) – 7.48,59.
Водное поло
За 5-8 места. Мужчины
Черногория – Россия – 9:8 (1:1, 4:2, 2:4, 2:1)
Голы у России: Меркулов (2), Лисунов (2), Деревянкин (1), Нагаев (1), Холод (1), Шепелев (1).