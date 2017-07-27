«Эти проклятые 0,08 секунды!» Россия опять оказалась в миллиметре от пьедестала

В пятый день плавательного турнира сборная России осталась без медалей, но показала очень интересные результаты.



Вы помните, как накануне Вероника Попова рыдала от переживаний? В фантастическом заплыве 200 м вольным стилем она могла взять серебро, но оказалась четвертой, отстав от двух соперниц (они показали абсолютно одинаковое время) на 0,08 секунды.

Вы не поверите, но история повторилась спустя день! Теперь Попова плыла в эстафете 4х200 м кролем. После третьего этапа наши девчонки сенсационно шли на бронзу. Но в концовке поднажала Австралия, и от нее россиянки отстали на те же 0,08 секунды.

Мистика!

С другой стороны, от женского кроля таких подвигов никто не ждал. И все происходящее выглядело как сказка.

Еще одно чудо сотворил Антон Чупков, который в полуфинале 200 м брассом не только показал лучшее время, но и побил рекорд Европы и рекорд чемпионатов мира (2.07,14). Раньше достижение принадлежало венгру Даниелю Дьюрте, а теперь пало. И это наверняка расстроило местную публику.

- Ожидал ли я от себя такую скорость? – с улыбкой переспросил Чупков в микст-зоне. – Что наработали, то я и показал. Но самый главный заплыв все равно будет в пятницу. Так что о рекорде Европы надо забыть и идти дальше.

- Не думали, что не стоит выкладывать все козыри в полуфинале? Не поспешили с рекордом?

- Нет, я так не думал. Знаю и рассчитываю свои силы. Слежу за соперниками, что они делают рядом со мной. Подстраиваюсь под них.

- Вы не выложились полностью?

- А это секрет.

- Ваш основной конкурент в финале – японец Иппей Ватанабе?

- Раз ему принадлежит рекорд мира, то получается так. Да весь финал будет зрелищным. Все повоюют за золото.

- Вы сильно нервничаете перед решающими заплывами? Может, слушаете специальную музыку?

- Да никак. Перекрестился – и с Богом на финал.

…А ведь еще у нас был полуфинал 200 м на спине, где выступал бронзовый призер Олимпиады и чемпионата мира Евгений Рылов. Он и сейчас показал третье время (1.54,96), а четвертым стал 17-летний Климент Колесников (1.55,15), заодно обновивший рекорд мира для молодежи.

Вообще Рылов всего в 0,17 секундах от первого места по итогам полуфинала. И если не будет думать о травме плеча, которая в прошлом, но сказывается на 50 и 100 м, то все в пятницу может быть хорошо.

Рылов, Чупков, Колесников, да еще поплывет Ефимова – ударный должен быть день!



СТАТИСТИКА

Плавание

Мужчины

200 м комплекс. 1. Калиш (США) – 1.55,56. 2. Хагино (Япония) – 1.56,01. Ван (Китай) – 1.56,28.

100 м в/с. 1. Дрессел (США) – 47,17. 2. Адриан (США) – 47,87. 3. Метелла (Франция) – 47,89.

Женщины

50 м спина. 1. Медейрос (Бразилия) – 27,14. 2. Фу (Китай) – 27,15. 3. Герасименя (Белоруссия) – 27,23.

200 м баттерфляй. 1. Бельмонте (Испания) – 2.05,26. 2. Хентке (Германия) – 2.05,39. 3. Хошсу (Венгрия) – 2.06,02.

4х200 м в/с. 1. США – 7.43, 39. 2. Китай – 7.44,96. 3. Австралия – 7.48,51. 4. РОССИЯ (Попова, Андреева, Устинова, Опенышева) – 7.48,59.



Водное поло



За 5-8 места. Мужчины

Черногория – Россия – 9:8 (1:1, 4:2, 2:4, 2:1)

Голы у России: Меркулов (2), Лисунов (2), Деревянкин (1), Нагаев (1), Холод (1), Шепелев (1).