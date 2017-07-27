Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший

«Советский спорт» – о матче «Бней Иегуда» – «Зенит», в котором Роберто Манчини удивлял, «Зенит» усыплял, а Артем Дзюба веселился на скамейке.

Кержаков теперь работает на «Зените», а не в «Зените»

На традиционной предматчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Роберто Манчини был очень серьезен. Кажется, даже излишне.

– Главные задачи на матч — сыграть хорошо на протяжении 90 минут и уважительно относиться к сопернику. Это две задачи, которые должна выполнять каждая команда. Мы знаем, насколько опасна команда «Бней Иегуда», – сказал итальянец.

Манчини очень боялся, что его подопечные недооценят соперника, и сделал все, чтобы этого не допустить. Хотя сине-бело-голубые вполне могли бы это сделать, ведь в первом еврокубковом матче сезона им попалась команда, которая закончила прошлый сезон на 11-м месте в чемпионате Израиля и вполне могла даже вылететь из элиты. Строить из себя экспертов в израильском футболе не будем, поэтому обратимся к интервью российского вратаря Никиты Хайкина, который в прошлом сезоне играл за «Бней Иегуду». Точнее, сидел на скамейке израильского клуба.

– Откровенно говоря, мы провалили сезон, – рассказал в интервью «Советскому спорту» 22-летний вратарь. – Команда финишировала в чемпионате на 11-м месте и чуть не вылетела. За сезон сменилось аж три тренера, в команде был бардак. И то, что получилось выйти в финал Кубка и обыграть «Маккаби» – это какая-то сказка. Редко такое бывает. Думаю, это стечение обстоятельств. Нам попадались не такие уж и сильные соперники – только в финале вышли на «Маккаби».

Но израильтяне все-таки не такие мальчики для битья: в межсезонье «Бней Иегуда» поменяла тренера. Главным стал Йосси Абуксис, бывший игрок сборной Израиля, уже работавший с командой пару лет назад. При нем «Бней Иегуда» прошла крепкий словацкий «Тренчин» и уверенно смотрелась на предсезонных сборах.

Кстати, Абуксис в 2003-м играл против сборной России в товарищеском матче: россияне тогда уступили 1:2. В той встрече 45 минут провел Александр Кержаков, который и в 2017-м на главном спортивном канале страны, но в роли эксперта. В этом амплуа у форварда тоже все получается хорошо: в предматчевой студии «Матч ТВ» Кержаков выражался лаконично, профессионально и с присущей иронией.

Ротация или желание посмотреть всех?

С началом сезона в российском футболе новая игра – угадай стартовый состав «Зенита». С каждым матчем эта задача все сложнее, если не брать во внимание позицию Андрея Лунева и защитников «Зенита».

После потрясающего дебюта Себастьяна Дриусси все эксперты были уверены, что Артема Дзюбы в составе на ближайший матч ждать не приходится. И они оказались правы: Дзюба остался в запасе, как и Дриусси. Там же и другой аргентинец Леандро Паредес и герой первых матчей при Манчини Далер Кузяев. Даже на скамейке не нашлось места Олегу Шатову и пропускавшему стартовые туры РФПЛ из-за дисквалификации Кристиану Нобоа.

Зато в старте Хави Гарсия, которого испанские СМИ отправили в «Бетис», и Александр Анюков: для него Роберто Манчини уже девятый тренер «Зенита». Самым стабильным игроком атаки у Манчини стал Александр Кокорин – он снова в составе, помогают ему на этот раз Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Жулиано и Юрий Жирков, который очень давно не играл в полузащите.

Интересно, с чем связаны все эти перестановки со стороны Манчини: возможно, итальянец просто хочет посмотреть на все варианты, которые у него есть в атаке. А может, опытный итальянец уже в самом начале сезона решил прибегнуть к ротации. А почему нет? «Спартак» же, по мнению Массимо Карреры, уже немного подустал ко второму матчу в сезоне.

Кокорин снова лучший

Непонятно, добился ли Манчини того, чего хотел, но в первом тайме то, что происходило на поле, было очень унылым. Некоторые исполнители поменялись, но игра «Зенита» была очень похожа на футбол Мирчи Луческу в конце прошлого сезона. Такое же монотонное перекатывание мяча с большим количеством брака при малейшем обострении. Единственное принципиальное отличие – Александр Кокорин стал бегать чуть быстрее.

Но даже при этом «Зенит» вполне мог забить: на 25-й минуте Анюков взял подбор после углового и пробил, а Бранислав Иванович подставил ногу. Израильтян спасла только штанга. Да, петербургская команда играла не очень ярко, но совершенно не возникало ощущения, что соперник может на что-то рассчитывать: даже на один мяч. А опаснейший удар израильтянина Роэа Горданы с 25 метров скорее добавил уверенности: мол, смотрите, у нас еще и вратарь из девятки спокойно тащит. «Зенит» был похож на боксера, который уже ведет по очкам и ждет ошибки соперника. Но даже если ее не будет – не против победы по очкам.

Никакой боязни за результат не было и у Манчини: итальянец даже позволил себе в перерыве сделать селфи с охранником.

Во втором тайме тренер «Зенита» все-таки выпустил Дриусси: как только аргентинец вышел вместо Жулиано, «Зенит» забил. Совпадение? Да, совпадение, потому что первый еврогол в сезоне забил Доменико Кришито, выигравший верховую борьбу после подачи углового. Дебютный голевой пас за «Зенит» у Полоза.

Ближе к концу матча вышли и Паредес с Дзюбой. Особенно рад своему появлению на поле был Артем, который перед заменой с улыбкой подкалывал Эрнани, а потом с ней же слушал установку от Анатолия Тимощука.

В концовке матча «Зенит» забил и второй мяч: Кокорин ворвался в штрафной и с помощью рикошета отправил мяч в ворота. Александра вновь можно считать одним из лучших игроков матча, ему на двоих с Дзюбой осталось 33 мяча. «Зенит» одержал очень уверенную и до сонливости спокойную победу. Журналистам и нейтральным болельщикам было скучно, а поклонники «Зенита» должны быть довольны.

2:0, «Зенит» продолжает побеждать при Манчини, который уже может думать о дерби с «Тосно».