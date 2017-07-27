Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший
«Советский спорт» – о матче «Бней Иегуда» – «Зенит», в
котором Роберто Манчини удивлял, «Зенит» усыплял, а Артем Дзюба веселился на
скамейке.
Кержаков теперь работает на «Зените», а не в «Зените»
На традиционной предматчевой пресс-конференции главный
тренер «Зенита» Роберто Манчини был очень серьезен. Кажется, даже излишне.
– Главные задачи на матч — сыграть хорошо на протяжении 90
минут и уважительно относиться к сопернику. Это две задачи, которые должна
выполнять каждая команда. Мы знаем, насколько опасна команда «Бней Иегуда», –
сказал итальянец.
Манчини очень боялся, что его подопечные недооценят
соперника, и сделал все, чтобы этого не допустить. Хотя сине-бело-голубые вполне
могли бы это сделать, ведь в первом еврокубковом матче сезона им попалась
команда, которая закончила прошлый сезон на 11-м месте в чемпионате Израиля и
вполне могла даже вылететь из элиты. Строить из себя экспертов в израильском
футболе не будем, поэтому обратимся к интервью российского вратаря Никиты
Хайкина, который в прошлом сезоне играл за «Бней Иегуду». Точнее, сидел на
скамейке израильского клуба.
– Откровенно говоря, мы провалили сезон, – рассказал в
интервью «Советскому спорту» 22-летний вратарь. – Команда финишировала в
чемпионате на 11-м месте и чуть не вылетела. За сезон сменилось аж три тренера,
в команде был бардак. И то, что получилось выйти в финал Кубка и обыграть
«Маккаби» – это какая-то сказка. Редко такое бывает. Думаю, это стечение
обстоятельств. Нам попадались не такие уж и сильные соперники – только в финале
вышли на «Маккаби».
Но израильтяне все-таки не такие мальчики для битья: в
межсезонье «Бней Иегуда» поменяла тренера. Главным стал Йосси Абуксис, бывший
игрок сборной Израиля, уже работавший с командой пару лет назад. При нем «Бней
Иегуда» прошла крепкий словацкий «Тренчин» и уверенно смотрелась на
предсезонных сборах.
Кстати, Абуксис в 2003-м играл против сборной России в
товарищеском матче: россияне тогда уступили 1:2. В той встрече 45 минут провел Александр
Кержаков, который и в 2017-м на главном спортивном канале страны, но в роли эксперта.
В этом амплуа у форварда тоже все получается хорошо: в предматчевой студии «Матч
ТВ» Кержаков выражался лаконично, профессионально и с присущей иронией.
Ротация или желание посмотреть всех?
С началом сезона в российском футболе новая игра –
угадай стартовый состав «Зенита». С каждым матчем эта задача все сложнее, если
не брать во внимание позицию Андрея Лунева и защитников «Зенита».
После потрясающего дебюта Себастьяна Дриусси все эксперты
были уверены, что Артема Дзюбы в составе на ближайший матч ждать не приходится.
И они оказались правы: Дзюба остался в запасе, как и Дриусси. Там же и другой
аргентинец Леандро Паредес и герой первых матчей при Манчини Далер
Кузяев. Даже на скамейке не нашлось места Олегу Шатову и пропускавшему
стартовые туры РФПЛ из-за дисквалификации Кристиану Нобоа.
Зато в старте Хави Гарсия, которого испанские СМИ отправили
в «Бетис», и Александр Анюков: для него Роберто Манчини уже девятый тренер «Зенита».
Самым стабильным игроком атаки у Манчини стал Александр Кокорин – он снова в
составе, помогают ему на этот раз Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Жулиано и
Юрий Жирков, который очень давно не играл в полузащите.
Интересно, с чем связаны все эти перестановки со стороны
Манчини: возможно, итальянец просто хочет посмотреть на все варианты, которые у
него есть в атаке. А может, опытный итальянец уже в самом начале сезона решил
прибегнуть к ротации. А почему нет? «Спартак» же, по мнению Массимо Карреры,
уже немного подустал ко второму матчу в сезоне.
Кокорин снова лучший
Непонятно, добился ли Манчини того, чего хотел, но в первом
тайме то, что происходило на поле, было очень унылым. Некоторые исполнители
поменялись, но игра «Зенита» была очень похожа на футбол Мирчи Луческу в конце
прошлого сезона. Такое же монотонное перекатывание мяча с большим количеством
брака при малейшем обострении. Единственное принципиальное отличие – Александр
Кокорин стал бегать чуть быстрее.
Но даже при этом «Зенит» вполне мог забить: на 25-й минуте
Анюков взял подбор после углового и пробил, а Бранислав Иванович подставил
ногу. Израильтян спасла только штанга. Да, петербургская команда играла не
очень ярко, но совершенно не возникало ощущения, что соперник может на что-то рассчитывать: даже на один мяч. А опаснейший
удар израильтянина Роэа Горданы с 25 метров скорее добавил уверенности: мол,
смотрите, у нас еще и вратарь из девятки спокойно тащит.
Никакой боязни за результат не было и у Манчини: итальянец
даже позволил себе в перерыве сделать селфи с охранником.
Во втором тайме тренер «Зенита» все-таки выпустил Дриусси:
как только аргентинец вышел вместо Жулиано, «Зенит» забил. Совпадение? Да,
совпадение, потому что первый еврогол в сезоне забил Доменико Кришито,
выигравший верховую борьбу после подачи углового. Дебютный голевой пас за «Зенит»
у Полоза.
Ближе к концу матча вышли и Паредес с Дзюбой. Особенно рад
своему появлению на поле был Артем, который перед заменой с улыбкой подкалывал
Эрнани, а потом с ней же слушал установку от Анатолия Тимощука.
В концовке матча «Зенит» забил и второй мяч: Кокорин ворвался в штрафной и с помощью рикошета отправил мяч в ворота. Александра вновь можно считать одним из лучших игроков матча, ему на двоих с Дзюбой осталось 33 мяча. «Зенит»
одержал очень уверенную и до сонливости спокойную победу. Журналистам и
нейтральным болельщикам было скучно, а поклонники «Зенита» должны быть довольны.
2:0, «Зенит» продолжает побеждать при Манчини, который уже может думать о дерби с «Тосно».
Матч
Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)
Предупреждения:
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция