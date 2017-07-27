«Смотри, «Спартак»! «Краснодар» в огненной концовке победил в Лиге Европы

«Краснодар» большую часть матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против датского «Люнгбю» переваривал потери в составе, но концовку выдал сильную, победив на характере – 2:1.

«КРАСНОДАР», ЧТО ПРОИСХОДИТ?

С «Краснодаром» что-то не так. К сожалению, что именно, похоже, не знают и в самом клубе. Но каждый сезон повторяется один и тот же сюжет, будто клуб попал в свой личный день сурка. Как бы ни играла команда, в какой бы форме ни находились лидеры, рано или поздно из состава начинают пропадать одна фамилия за другой. Целыми сериями.

Только вдумайтесь - из-за различных мышечных травм «Краснодар» перед игрой с датским «Люнгбю» лишился четырех игроков стартового состава: Подберезкина, Газинского, Каборе и Лаборде. А еще есть Мамаев, которого в пору в розыск объявлять - за последние два месяца он сыграл всего 11 минут. Смолов, ранее вновь повредивший заднюю поверхность бедра. Новичок Вандерсон, у которого тоже были мышечные проблемы, но он успел восстановиться к игре с датчанами.

Еще не рябит в глазах от слова «мышечный»? Оно ключевое здесь. Это не может быть случайностью просто потому, что подобные повреждения в 99 процентах случаев – результат неготовности игрока переносить нагрузки. Либо из-за перенапряжения, либо, наоборот, из-за недостаточной тренированности.

- Почему так много травм? – с грустной улыбкой переспрашивал Шалимов на пресс-конференции перед матчем. – Надо отметить, что травмы разные. У Окриашвили, например, повреждены крестообразные связки. Мы пытались корректировать подготовку, хотели добавить силу, чтобы мышцы стали крепче. Объем работ был немаленький, где-то игроки не выдерживают. Но сложно четко ответить, с чем это связано и что нужно сделать, чтобы это пропало.

А ответ необходим – иначе мечты о дальних стадиях Лиги Европы, медалях чемпионата и попадании в Лигу чемпионов придется отложить, как минимум, на сезон.

СЛАБОСТИ КОМАНДЫ ШАЛИМОВА

Матч против «Люнгбю» мог дать «Краснодару» только одно: понимание своих слабостей. Потому что мерится мускулами с командой, чья трансферная стоимость равняется стоимости одного Мамаева, причем, нынешнего – травмированного и потерянного скаутами, бессмысленно. Как проверять результат от походов в спортзал в армрестлинге с младшим братом.

Силу «Краснодара» мы поймем в понедельник – в матче против «Спартака». А на фоне датчан правильнее было искать уязвимости команды Шалимова. Учитывая, конечно, неоптимальность состава: в нападении появился 18-летний Игнатьев, а в опорной зоне, выкошенной травмами, вышли Шишкин и Перейра. При всем уважении к Роману – он не опорник. Как я - не Василий Уткин. Шишкин обладает достойной техникой, пасом, но в опорной зоне всем этим надо пользоваться в режиме максимальной толкотни.

Игнатьев, кстати, моментами произвел неплохое впечатление. С мячом виделся мало, но когда все-таки встречался – совсем уж чужеродными друг другу они не казались. Но Шалимов заменил парня в перерыве, что характерно - на защитника Рамиреса. Это к слову о травмах.

Так вот – о минусах. Первое, что бросилось в глаза – брак в передачах. Очень много брака. Притом, что прессинг «Люнгбю» не напоминал моуриньевский. Но - особенно на первых минутах – игроки «Краснодара» в простых ситуациях, отдавая передачу на пять-десять метров, ошибались. Естественно, вся кружевитость футбола сузилась до банального перепаса перед штрафной с последующим ударом. Обычно неопасным.

Второе: «Краснодар» не успевал накрывать датчан после потери мяча. Несколько раз те легко и весело убегали в опасные отрывы. И во втором тайме, когда, казалось, «Краснодар» проснулся, - тоже. В итоге «Люнгбю» забил первым – на угловом у ворот Синицына возникла небольшая паника, но всех успокоил удар расторопного Кьера. Надо сказать, это было логично.

Благо, «Краснодар» спустя три минуты отыгрался. Вандерсон мощно пробил с 25-и метров, вратарь отбил удар, но - прямо на набегавшего Классона – 1:1. Опять же: гол не стал результатом выверенной комбинации.

Но после этого «Краснодар» заиграл – пошли моменты, удары. Зачастую сумбурные, но «Люнгбю» впервые за матч стал с тоской поглядывать на чужую половину поля. Порадовали замены Шалимова – две из трех он потратил на то, чтобы выпустить воспитанников «Краснодара». В середине тайма появился Жигулев. А за десять минут до конца – 18-летний Сулейманов. Он в итоге и принес «Краснодару» победу. Пусть момент получился немного шальным – снова сутолока на угловом, серия рикошетов, после одного их которых мяч отскочил с игроку «Краснодара». Тот хладнокровно положил его в угол, бросившись затем в объятья ликующей скамейке запасных.

Нет, все-таки один плюс «Краснодара» в игре с датчанами проявился – характер. Потеря сразу нескольких лидеров, тяжелый ход игры, невезение в концовке – все это в итоге «Краснодар» переломил через молодое колено Сулейманова.