«Юля, сделай прыжок розовой пантеры!» Новая серия триллера: Ефимова против Кинг

Юлия Ефимова вышла в финал 200 м брассом, где имеет хорошие шансы на медаль. Смотрите заплыв в пятницу в 19.25 по московскому времени.

Как же страшно смотреть заплывы Ефимовой! На этот раз в полуфинале Юля не проиграла старт, но все равно отпустила соперниц далеко вперед.

Разница с бронзовой стометровкой в том, что там у Ефимовой получился заторможенный прыжок с тумбочки, она сразу же отстала на полкорпуса. Отыграть отставание не успела, да еще основная конкурентка Лилли Кинг рванула так, что установила мировой рекорд. Но теперь, в полуфинале, все было иначе.

…Если посмотреть на всех девушек, которые вышли в финал, Юля показала самое медленное время после стометровки (1.10,55). Шеф, все пропало?

Как же здорово смотреть заплывы Ефимовой! Это же такая стратегия, когда она отпускает конкуренток, а на второй половине догоняет их, развив невероятную скорость. Как это называется в легкой атлетике? Тактика Борзаковского?

В общем, Ефимова вышла в финал с лучшим временем (2.21,49) и явно не полностью раскрылась. Она может прибавить еще. Не буду говорить о мировом рекорде, который принадлежит датчанке Рикке Меллер Педерсен (2.19,11). Кстати, он был установлен четыре года назад на чемпионате мира в Барселоне. А теперь Педерсен стала 11-й и не попала в финал. Но Ефимова может прибавить еще.

Кто ее основные конкурентки? Вы знаете, это снова Лилли Кинг. На этот раз американка вошла в финал только восьмой (2.23,81). И очень сильно рисковала. С ума сойти, девятое место заняла британка Джослин Кэти Улетт, отставшая всего на 0,01 секунды!

Так что если вам кто-то скажет, что Кинг специально чуть притормозила, чтобы в финале удивить всех, «выпрыгнув как горилла из клетки» (привет Илье Брызгалову), то рассмейтесь такому эксперту в лицо.

Скажем прямо, что попасть в финал Кинг помогло чудо. С другой стороны – это очень сильная, талантливая и молодая спортсменка. Вдобавок бурно прогрессирующая. Раньше никто и не знал, что Лилли умеет хорошо плавать на двести. Год назад она имела время 2.24,03, которое выглядело несерьезным.

Но в этом сезоне американка подтянулась уже на 2.21,83, показав это на летнем чемпионате США в Индианаполисе. Заметьте, это совсем рядом со временем Ефимовой в полуфинале.

Однако мы видели, как Юля плывет 2.19,83 – на две секунды лучше, чем Кинг. Это было на этапе «Маре Нострум» в Барселоне, на который мне посчастливилось попасть. Ефимова стартовала под нагрузкой, не думая о прорыве. Но оказалась в 0,72 секундах от мирового рекорда.

При каких условиях Юлия Ефимова возьмет в пятницу золото? Удачный старт тут не будет иметь решающего значения.

Во-первых, нужно не отойти от своей тактики – легкое начало, прыжок розовой пантеры на второй сотне.

Во-вторых, надо не сломать свою технику. Показать все то, что было наработано в Efimova Team.

В-третьих, и это главное – надо совладать с нервами. Не попасть в мандраж, не быть слишком веселой, теряя концентрацию. Найти золотую середину – и взять золото.

Да что я учу? Юля и сама прекрасно знает, что делать!