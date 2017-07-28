Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучший бомбардир Лиги Европы – из России. Успехи и неудачи наших в еврокубке

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Лучший бомбардир Лиги Европы – из России. Успехи и неудачи наших в еврокубке
Фото: ФК «Сент-Джонсон»

«Советский спорт» рассказывает о россиянах, которые в составе своих клубов сыграли матчи в квалификации Лиги Европы.

«Судува» (Литва) – «Сьон» (Швейцария) – 3:0
 Антон Митрюшкин сыграл 90 минут

В Литве случился один из самых неожиданных результатов дня. Швейцарский «Сьон» Антона Митрюшкина совершенно без шансов уступил бронзовому призеру чемпионата Литвы.


Митрюшкин пропустил на 3-й, 9-й и 90-й минутах, а особенно красивым получился второй мяч, забитый Паулюсом Янускаускасом.

Теперь команде российского вратаря понадобится чудо, чтобы выйти в следующий раунд.

Матч

Судува - Сьон - 3:0 (2:0)

Голы

Лаукжемис 3 (1:0). Янушаускас 9 (2:0). Лаукжемис 90 (3:0).

Судья:

Александр Харкам (Австрия)

Место и дата

27 июля 20:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция

«Млада Болеслав» (Чехия) – «Скендербеу» (Албания) – 2:1
Николай Комлченко вышел на замену на 87-й минуте, Владислав Левин остался в запасе

Чешский клуб краснодарца Комличенко и динамовца Левина с большим трудом дома обыграл албанский «Скендебреу».


Комличенко выпустили на поле на 87-й минуте при счете 1:1, а уже в следующее мгновение «Млада Болеслав» забила победный мяч. Между прочим, именно Комличенко начал голевую атаку, а закончил ее ударом пяткой Адам Янош.

Матч

Млада Болеслав - Скендербеу - 2:1 (1:0)

Голы

Храмоста 42 (1:0). Чмовш 86 (1:1 - автогол). Янош 87 (2:1).

Судья:

Алан Марио Сант (Мальта)

Место и дата

27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Спарта Прага» (Чехия) – 2:0. 
Вячеслав Караваев сыграл 90 минут

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев ничего не смог сделать против любимой сербской команды «Зенита» и «Спартака» «Црвены Звезды».


Один из голов сербов потрясающим дальним ударом забил бывший полузащитник «Ростова» Гуелор Канга.

Матч

Црвена Звезда - Спарта - 2:0 (0:0)

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

27 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция

«Штурм» (Австрия) – Фенербахче (Турция) – 1:2. 
Роман Нойштедтер отыграл 90 минут и забил гол

Начало матча получилось для команды Романа неудачным: уже к 10-й минуте «Штурм» вел в счете. Турки отыгрались через 20 минут благодаря автоголу.


Исход встречи решил именно Нойштедтер. На 34-й минуте после подачи углового натурализованный полузащитник выпрыгнул выше всех и головой забил победный мяч.

Матч

Штурм - Фенербахче - 1:2 (1:2)

Голы

Хирлендер 10 (1:0). Марешич 28 (1:1 - автогол). Нойштедтер 35 (1:2).

Судья:

Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)

Место и дата

27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция

«Тракай» (Литва) – «Шкендия 79» (Македония) – 2:1
Максим Максимов сыграл 90 минут и забил два мяча

Главным героем евродня стал 21-летний форвард литовского «Тракая» Максим Максимов. Его голы на 1-й и 52-й минутах помогли одержать его команде непростую победу.

После этого дубля на счету воспитанника «Факела» уже семь мячей в пяти матчах Лиги Европы. Пока он лучший бомбардир турнира.

Также отметим, что македонцы на 57-й и 62-й минутах получили два удаления и заканчивали матч вдевятером. В концовке матча подопечные российского тренера Олега Василенко могли забить еще, но не реализовали несколько хороших моментов.

Ответные матчи третьего квалификационного раунда пройдут через неделю, 3 августа. 

Матч

Тракай - Шкендия - 2:1 (1:1)

Голы

Максимов 1 (1:0). Стенио 40 (1:1). Максимов 52 (2:1).

Судья:

Нил Дойл (Ирландия)

Место и дата

27 июля 19:30, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Дзюба: Сейчас Кокорин вносит свой вклад, дал ему форуФорвард «Зенита» Артем Дзюба высказался о том, как они с партнером по атаке Александром Кокориным выполняют задачу по результативности, поставленную главным тренером команды Роберто Манчини.Дзюба на скамейке «Зенита» – реальный уровень или жертва ротации?Дзюба на скамейке «Зенита» – реальный уровень или жертва ротации?Автор «Советского спорта» разбирается, что стоит за попаданием нападающего в запас сине-бело-голубых.Кокорин установил личное достижение, а «Спартаку» понадобился игрок «Ювентуса»Кокорин установил личное достижение, а «Спартаку» понадобился игрок «Ювентуса»В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Уэйн Руни: Было здорово снова выйти на «Гудисон Парк» в футболке «Эвертона»Форвард «Эвертона» Уэйн Руни поделился эмоциями после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Ружомбероком» (1:0).Андреас Гранквист: С командами, которые играют от обороны, «Краснодару» всегда тяжелоЗащитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу своей команды над «Люнгбю» в Лиге Европы.
Роман Нойштедтер
Роман Нойштедтервсе новости
Антон Митрюшкин
Антон Митрюшкинвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости