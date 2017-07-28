Лучший бомбардир Лиги Европы – из России. Успехи и неудачи наших в еврокубке
«Советский спорт» рассказывает о
россиянах, которые в составе своих клубов сыграли матчи в квалификации Лиги
Европы.
«Судува» (Литва) – «Сьон»
(Швейцария) – 3:0
Антон Митрюшкин сыграл 90 минут
В Литве случился один из самых неожиданных результатов дня. Швейцарский «Сьон» Антона
Митрюшкина совершенно без шансов уступил бронзовому призеру чемпионата Литвы.
Митрюшкин
пропустил на 3-й, 9-й и 90-й минутах, а особенно красивым получился
второй мяч, забитый Паулюсом Янускаускасом.
Теперь команде российского вратаря понадобится чудо, чтобы выйти в следующий раунд.
Матч
Голы
Лаукжемис 3 (1:0). Янушаускас 9 (2:0). Лаукжемис 90 (3:0).
Судья:
Александр Харкам (Австрия)
Место и дата
27 июля 20:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция
«Млада Болеслав» (Чехия) – «Скендербеу»
(Албания) – 2:1
Николай Комлченко вышел на замену на 87-й минуте, Владислав Левин остался в запасе
Чешский
клуб краснодарца Комличенко и динамовца Левина с большим трудом дома обыграл
албанский «Скендебреу».
Комличенко выпустили на поле на 87-й минуте при счете 1:1, а уже в следующее мгновение «Млада Болеслав» забила победный мяч. Между прочим, именно Комличенко начал голевую атаку, а закончил ее ударом пяткой Адам Янош.
Матч
Млада Болеслав - Скендербеу - 2:1 (1:0)
Голы
Храмоста 42 (1:0). Чмовш 86 (1:1 - автогол). Янош 87 (2:1).
Судья:
Алан Марио Сант (Мальта)
Место и дата
27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция
«Црвена
Звезда» (Сербия) – «Спарта Прага» (Чехия) – 2:0.
Вячеслав Караваев сыграл 90 минут
Защитник
пражской «Спарты» Вячеслав Караваев ничего не смог сделать против любимой сербской
команды «Зенита» и «Спартака» «Црвены Звезды».
Один из голов сербов потрясающим дальним ударом забил бывший полузащитник «Ростова» Гуелор Канга.
Матч
Црвена Звезда - Спарта - 2:0 (0:0)
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
27 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция
«Штурм»
(Австрия) – Фенербахче (Турция) – 1:2.
Роман Нойштедтер отыграл 90 минут и забил гол
Начало
матча получилось для команды Романа неудачным: уже к 10-й минуте «Штурм» вел в
счете. Турки отыгрались через 20 минут благодаря автоголу.
Исход
встречи решил именно Нойштедтер. На 34-й минуте после подачи углового
натурализованный полузащитник выпрыгнул выше всех и головой забил победный мяч.
Матч
Штурм - Фенербахче - 1:2 (1:2)
Голы
Хирлендер 10 (1:0). Марешич 28 (1:1 - автогол). Нойштедтер 35 (1:2).
Судья:
Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)
Место и дата
27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция
«Тракай»
(Литва) – «Шкендия 79» (Македония) – 2:1
Максим Максимов сыграл 90 минут и забил два мяча
Главным
героем евродня стал 21-летний форвард литовского «Тракая» Максим Максимов. Его
голы на 1-й и 52-й минутах помогли одержать его команде непростую победу.
После
этого дубля на счету воспитанника «Факела» уже семь мячей в пяти матчах Лиги
Европы. Пока он лучший бомбардир турнира.
Также
отметим, что македонцы на 57-й и 62-й минутах получили два
удаления и заканчивали матч вдевятером. В концовке матча подопечные
российского тренера Олега Василенко могли забить еще, но не реализовали несколько
хороших моментов.
Ответные матчи третьего квалификационного раунда пройдут через неделю, 3 августа.
Матч
Голы
Максимов 1 (1:0). Стенио 40 (1:1). Максимов 52 (2:1).
Судья:
Нил Дойл (Ирландия)
Место и дата
27 июля 19:30, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция