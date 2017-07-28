Лучший бомбардир Лиги Европы – из России. Успехи и неудачи наших в еврокубке

«Советский спорт» рассказывает о россиянах, которые в составе своих клубов сыграли матчи в квалификации Лиги Европы.

«Судува» (Литва) – «Сьон» (Швейцария) – 3:0

Антон Митрюшкин сыграл 90 минут

В Литве случился один из самых неожиданных результатов дня. Швейцарский «Сьон» Антона Митрюшкина совершенно без шансов уступил бронзовому призеру чемпионата Литвы.

Митрюшкин пропустил на 3-й, 9-й и 90-й минутах, а особенно красивым получился второй мяч, забитый Паулюсом Янускаускасом.

Теперь команде российского вратаря понадобится чудо, чтобы выйти в следующий раунд.

Матч Судува - Сьон - 3:0 (2:0) Голы Лаукжемис 3 (1:0). Янушаускас 9 (2:0). Лаукжемис 90 (3:0). Судья: Александр Харкам (Австрия) Место и дата 27 июля 20:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция

«Млада Болеслав» (Чехия) – «Скендербеу» (Албания) – 2:1

Николай Комлченко вышел на замену на 87-й минуте, Владислав Левин остался в запасе

Чешский клуб краснодарца Комличенко и динамовца Левина с большим трудом дома обыграл албанский «Скендебреу».

Комличенко выпустили на поле на 87-й минуте при счете 1:1, а уже в следующее мгновение «Млада Болеслав» забила победный мяч. Между прочим, именно Комличенко начал голевую атаку, а закончил ее ударом пяткой Адам Янош.

Матч Млада Болеслав - Скендербеу - 2:1 (1:0) Голы Храмоста 42 (1:0). Чмовш 86 (1:1 - автогол). Янош 87 (2:1). Судья: Алан Марио Сант (Мальта) Место и дата 27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Спарта Прага» (Чехия) – 2:0.

Вячеслав Караваев сыграл 90 минут

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев ничего не смог сделать против любимой сербской команды «Зенита» и «Спартака» «Црвены Звезды».

Один из голов сербов потрясающим дальним ударом забил бывший полузащитник «Ростова» Гуелор Канга.

Матч Црвена Звезда - Спарта - 2:0 (0:0) Судья: Сергей Лапочкин (Россия) Место и дата 27 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция

«Штурм» (Австрия) – Фенербахче (Турция) – 1:2.

Роман Нойштедтер отыграл 90 минут и забил гол

Начало матча получилось для команды Романа неудачным: уже к 10-й минуте «Штурм» вел в счете. Турки отыгрались через 20 минут благодаря автоголу.

Исход встречи решил именно Нойштедтер. На 34-й минуте после подачи углового натурализованный полузащитник выпрыгнул выше всех и головой забил победный мяч.

Матч Штурм - Фенербахче - 1:2 (1:2) Голы Хирлендер 10 (1:0). Марешич 28 (1:1 - автогол). Нойштедтер 35 (1:2). Судья: Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия) Место и дата 27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция

«Тракай» (Литва) – «Шкендия 79» (Македония) – 2:1

Максим Максимов сыграл 90 минут и забил два мяча

Главным героем евродня стал 21-летний форвард литовского «Тракая» Максим Максимов. Его голы на 1-й и 52-й минутах помогли одержать его команде непростую победу.

После этого дубля на счету воспитанника «Факела» уже семь мячей в пяти матчах Лиги Европы. Пока он лучший бомбардир турнира.

Также отметим, что македонцы на 57-й и 62-й минутах получили два удаления и заканчивали матч вдевятером. В концовке матча подопечные российского тренера Олега Василенко могли забить еще, но не реализовали несколько хороших моментов.

Ответные матчи третьего квалификационного раунда пройдут через неделю, 3 августа.