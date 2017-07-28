Кокорин установил личное достижение, а «Спартаку» понадобился игрок «Ювентуса»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Ротация от Манчини

Вслед за ЦСКА в еврокубках стартовали еще две российские команды – «Зенит» и «Краснодар». Сине-бело-голубые изначально должны были проводить первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле, но когда стал известен точный соперник, петербуржцы договорились с «Бней Иегудой» поменяться очередностью проведения домашних игр.

В Израиле Роберто Манчини просил своих игроков уважительно относиться к сопернику на протяжении 90 минут. В итоге получилась уверенная победа 2:0, и ее осталось закрепить 3 августа в Петербурге. Голами отметились Доменико Кришито и Александр Кокорин, а результативные передачи сделали Дмитрий Полоз и Александр Ерохин.

– У нас много игроков, так что мы позволили себе применить ротацию, – говорил Манчини на пресс-конференции. – Мы знали, что нас ждет непростой матч. Он оказался гораздо сложнее, чем я ожидал, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали.

Кстати, Кокорин продолжил свою результативную серию в официальных матчах. Нападающий забил по голу «СКА-Хабаровску» и «Бней Иегуде», а во встрече с «Рубином» сделал голевой пас. Нападающий раньше не начинал сезон с результативных действий в трех играх подряд. Гол, забитый в Израиле, Кокорин посвятил бывшему игроку «Динамо» и сборной СССР Валерию Маслову. Чемпион СССР в составе бело-голубых умер 27 июля в возрасте 77 лет. В последнее время он работал советником директора динамовской Академии.

Ушёл из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо Вам за все. Эта победа и гол в Вашу честь🙏🏻. Я знаю что вы всегда где то рядом. Вечная память Валерий Павлович Маслов... Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Июл 27 2017 в 1:17 PDT

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Молло будет наказан

Пока «Зенит» был на выезде, в Петербурге продолжала развиваться история с неприличным жестом Йоана Молло на матче второй команды. КДК рассмотрит инцидент сегодня, 28 июля, и игрока ждут на заседании. Не исключено, что француза дисквалифицируют не на один матч.

Санкции ждут полузащитника и в клубе.

– Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан, – заявил агентству ТАСС президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Вечером Молло извинился перед болельщиками и объяснил, что он хотел показать своим жестом.

– На матч приехал мой друг, во время перерыва мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма, – написал Йоан в своем инстаграме. – Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то еще обидеть своих болельщиков. Это правда.

Тем не менее для Молло эта история будет стоить дорого. В первой команде ему не дают игрового времени, а будет ли ждать вторая в случае длительной дисквалификации – вопрос.

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Новые надежды «Краснодара»

Второй российский участник Лиги Европы понервировал больше. Но и его соперник выступил в прошлом сезоне лучше, чем оппонент «Зенита». «Бней Иегуда» боролась за выживание в чемпионате Израиля, а «Люнгбю» стал третьим в датской суперлиге.

Как и Манчини, Игорь Шалимов требовал от футболистов не допустить недооценки соперника. После матча главному тренеру пришлось признать, что команда с этим не справилась, хотя она и вырвала победу на 93-й минуте.

– Плохая игра с нашей стороны, в такой подготовке к матчу виноваты все, – откровенничал Шалимов на пресс-конференции. – Мы недооценили соперника, были не готовы, много ошибались, пропустили очень много контратак. Была бы против нас более классная команда – мы бы закончили матч плачевно. Но класс соперника невысокий, и из-за этого, наверное, мы дожали в концовке. Нам откровенно повезло. Мы не можем так играть, но хорошо, что вырвали победу, доставили радость зрителям, которые, думаю, мучились и плевались всю игру. Зато в концовке все были счастливы. Сейчас главная задача – восстановить игроков. У нас немало травмированных футболистов. Будем восстанавливаться два дня, а потом готовиться к «Спартаку».

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Станислав Крицюк, Юрий Газинский, Шарль Каборе, Вячеслав Подберезкин, Павел Мамаев, Торнике Окриашвили, Рикардо Лаборде, Федор Смолов – таков список игроков, которые лечат различные повреждения. В их отсутствие свой шанс получают воспитанники клубной Академии. 18-летний форвард Иван Игнатьев в этом году сделал три покера в молодежной команде, но за 45 минут матча с «Люнгбю» – первого в основной команде – не реализовал свои шансы. Куда лучше получилось у другого нападающего Магомед-Шапи Сулейманова. 17-летний футболист дебютировал за первую команду еще в матче против «Рубина» 16 июля, а в игре с «Люнгбю» ему потребовалось 11 минут, чтобы забить гол. Он и стал победным.

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Возвращение Зобнина

«Краснодар» встретится со «Спартаком» 31 июля на «Открытие Арене». Красно-белым до еврокубков еще терпеть и терпеть. Только через месяц действующий чемпион страны узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

А пока клуб похвастался отличной новостью. Впервые с начала июня на футбольное поле вышел Роман Зобнин. До этого полузащитник, травмировавший связки колена в товарищеском матче с Венгрией, работал только в тренажерном зале и бассейне.

Роман Зобнин и Ивелин Попов Фото: ФК «Спартак»

На командной тренировке спартаковцы тепло приветствовали восстанавливающегося одноклубника. Пока Зобнин работает не в общей группе, а занимается индивидуально с тренером по реабилитации Диего Мантовани.

Полузащитник будет восстанавливаться до конца года, а «Спартак» продолжает искать подмену игроку. По данным итальянских СМИ, новый кандидат – Томас Ринкон из «Ювентуса». Венесуэлец в январе переехал в Турин из «Дженоа» и сыграл за чемпиона Италии 13 матчей в Серии А. Правда, в стартовом составе он выходил лишь дважды. В качестве конкурентов «Спартака» Corriere dello Sport называет «Аталанту», «Фиорентину», «Валенсию», «Бешикташ» и «Зенит».

Кроме того, по слухам, в московском клубе может оказаться полузащитник «Ростова» Павел Могилевец. Зачастили отправлять зенитовских воспитанников в «Спартак». Да еще и экс-форвард сине-бело-голубых Александр Панов похвастался абонементом на «Открытие Арену». Накаляют обстановку перед очным противостоянием, которое состоится 6 августа в Петербурге.

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