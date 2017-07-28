Кокорин установил личное достижение, а «Спартаку» понадобился игрок «Ювентуса»
В рубрике «Пока вы
спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Ротация от Манчини
Вслед за ЦСКА в еврокубках стартовали еще две российские команды – «Зенит» и «Краснодар». Сине-бело-голубые изначально должны были проводить первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле, но когда стал известен точный соперник, петербуржцы договорились с «Бней Иегудой» поменяться очередностью проведения домашних игр.
В Израиле Роберто Манчини просил своих игроков уважительно относиться к сопернику на протяжении 90 минут. В итоге получилась уверенная победа 2:0, и ее осталось закрепить 3 августа в Петербурге. Голами отметились Доменико Кришито и Александр Кокорин, а результативные передачи сделали Дмитрий Полоз и Александр Ерохин.
– У нас много игроков, так что мы позволили себе применить ротацию, – говорил Манчини на пресс-конференции. – Мы знали, что нас ждет непростой матч. Он оказался гораздо сложнее, чем я ожидал, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали.
Кстати, Кокорин продолжил свою результативную серию в официальных матчах. Нападающий забил по голу «СКА-Хабаровску» и «Бней Иегуде», а во встрече с «Рубином» сделал голевой пас. Нападающий раньше не начинал сезон с результативных действий в трех играх подряд. Гол, забитый в Израиле, Кокорин посвятил бывшему игроку «Динамо» и сборной СССР Валерию Маслову. Чемпион СССР в составе бело-голубых умер 27 июля в возрасте 77 лет. В последнее время он работал советником директора динамовской Академии.
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Молло будет наказан
Пока «Зенит» был на выезде, в Петербурге продолжала развиваться история с неприличным жестом Йоана Молло на матче второй команды. КДК рассмотрит инцидент сегодня, 28 июля, и игрока ждут на заседании. Не исключено, что француза дисквалифицируют не на один матч.
Санкции ждут полузащитника и в клубе.
– Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан, – заявил агентству ТАСС президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
Вечером Молло извинился перед болельщиками и объяснил, что он хотел показать своим жестом.
– На матч приехал мой друг, во время перерыва мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма, – написал Йоан в своем инстаграме. – Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то еще обидеть своих болельщиков. Это правда.
Je tenais à m'exprimer et à m'excuser auprès des personnes qui ont pensé que mon geste visé quelconque personne un ami est venue me voir au match on se chambrer je lui avais dit que j'allai marquer avant la fin de la première période et quand l'arbitre à sifflet la pause je me suis alors tourné vers mon ami et nous nous sommes chambré j'aimerais que les gens arrêtent d'inventer des scénarios à mon sujet et je tiens à m'excuser auprès des personne qui ont pensé que ça leur était adressé je ne me permettrai jamais d'insulter mes propres fans voilà je rétablis la vérité. Я хочу принести свои искренние извинения своим болельщикам, за некрасивый жест, который предназначался для одного единственного человека. На матч приехал мой друг, во время перерыва мы с ним поспорили, что я забью год до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то ещё обидеть своих болельщиков. Это правда.
Тем не менее для Молло эта история будет стоить дорого. В первой команде ему не дают игрового времени, а будет ли ждать вторая в случае длительной дисквалификации – вопрос.
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Новые надежды «Краснодара»
Второй российский участник Лиги Европы понервировал больше. Но и его соперник выступил в прошлом сезоне лучше, чем оппонент «Зенита». «Бней Иегуда» боролась за выживание в чемпионате Израиля, а «Люнгбю» стал третьим в датской суперлиге.
Как и Манчини, Игорь Шалимов требовал от футболистов не допустить недооценки соперника. После матча главному тренеру пришлось признать, что команда с этим не справилась, хотя она и вырвала победу на 93-й минуте.
– Плохая игра с нашей стороны, в такой подготовке к матчу виноваты все, – откровенничал Шалимов на пресс-конференции. – Мы недооценили соперника, были не готовы, много ошибались, пропустили очень много контратак. Была бы против нас более классная команда – мы бы закончили матч плачевно. Но класс соперника невысокий, и из-за этого, наверное, мы дожали в концовке. Нам откровенно повезло. Мы не можем так играть, но хорошо, что вырвали победу, доставили радость зрителям, которые, думаю, мучились и плевались всю игру. Зато в концовке все были счастливы. Сейчас главная задача – восстановить игроков. У нас немало травмированных футболистов. Будем восстанавливаться два дня, а потом готовиться к «Спартаку».
Станислав Крицюк, Юрий Газинский, Шарль Каборе, Вячеслав Подберезкин, Павел Мамаев, Торнике Окриашвили, Рикардо Лаборде, Федор Смолов – таков список игроков, которые лечат различные повреждения. В их отсутствие свой шанс получают воспитанники клубной Академии. 18-летний форвард Иван Игнатьев в этом году сделал три покера в молодежной команде, но за 45 минут матча с «Люнгбю» – первого в основной команде – не реализовал свои шансы. Куда лучше получилось у другого нападающего Магомед-Шапи Сулейманова. 17-летний футболист дебютировал за первую команду еще в матче против «Рубина» 16 июля, а в игре с «Люнгбю» ему потребовалось 11 минут, чтобы забить гол. Он и стал победным.
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Возвращение Зобнина
«Краснодар» встретится со «Спартаком» 31 июля на «Открытие Арене». Красно-белым до еврокубков еще терпеть и терпеть. Только через месяц действующий чемпион страны узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.
А пока клуб похвастался отличной новостью. Впервые с начала июня на футбольное поле вышел Роман Зобнин. До этого полузащитник, травмировавший связки колена в товарищеском матче с Венгрией, работал только в тренажерном зале и бассейне.
На командной тренировке спартаковцы тепло приветствовали восстанавливающегося одноклубника. Пока Зобнин работает не в общей группе, а занимается индивидуально с тренером по реабилитации Диего Мантовани.
Полузащитник будет восстанавливаться до конца года, а «Спартак» продолжает искать подмену игроку. По данным итальянских СМИ, новый кандидат – Томас Ринкон из «Ювентуса». Венесуэлец в январе переехал в Турин из «Дженоа» и сыграл за чемпиона Италии 13 матчей в Серии А. Правда, в стартовом составе он выходил лишь дважды. В качестве конкурентов «Спартака» Corriere dello Sport называет «Аталанту», «Фиорентину», «Валенсию», «Бешикташ» и «Зенит».
Кроме того, по слухам, в московском клубе может оказаться полузащитник «Ростова» Павел Могилевец. Зачастили отправлять зенитовских воспитанников в «Спартак». Да еще и экс-форвард сине-бело-голубых Александр Панов похвастался абонементом на «Открытие Арену». Накаляют обстановку перед очным противостоянием, которое состоится 6 августа в Петербурге.