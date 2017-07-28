Дзюба на скамейке «Зенита» – реальный уровень или жертва ротации?

Автор «Советского спорта» разбирается, что стоит за попаданием нападающего в запас сине-бело-голубых.

НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ

«Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро», – пел три с лишним десятка лет назад культовый рок-музыкант эпохи Перестройки Виктор Цой. Вероятно, о чём-то подобном подумывал и форвард «Зенита» Артём Дзюба, узнав о том, что вслед за досрочным уходом с поля «Крестовского» в минувшую субботу и матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против израильской «Бней Иегуды» ему выпало начинать в запасе. Хотя, казалось, что неубедительная игра нападающего на старте текущего сезона во встречах со «СКА-Хабаровск» и «Рубином» всячески говорила за такой вариант развития событий. О том же самом наперебой твердили и многочисленный эксперты, предостерегавшие Дзюбу, что с приходом на тренерский мостик питерцев Роберто Манчини для него настают тяжёлые времена.

Ведь командное переформатирование, затеянное очередным европейским специалистом на берегах Невы, было ориентировано как на изменение игровой модели, так и на конкретных исполнителей, способных эффективно действовать в новой системе координат. Отказ от затяжного контроля мяча в угоду его быстрому перемещению со своей половины к владениям соперника привёл к тому, что имевший ранее едва ли не гарантированное место в составе Дзюба почувствовал себя не в своей тарелке в сравнении с неожиданно расцветшим Кокориным, а также попавшими с корабля на бал Полозом и Дриусси. Даже номинальный полузащитник Жулиано комфортнее адаптировался к роли оттянутого форварда, нежели Артём к тому, что отныне партнёры больше не будут искать его в чужой штрафной площади нацеленными длинными «закидушками» и навесами с флангов.

Несмотря на то, что изначальный сценарий противостояния на стадионе «Хамошава» в Петах-Тикве предполагал, что хозяева, отдав мяч и территорию на откуп более классной команде, примутся большими силами обороняться, Манчини не пожелал отходить от своих принципов построения игры и сделал ставку в передней линии на подвижных энерджайзеров, а не на нападающего-башню. И кто знает, не случись травмы у Полоза за четверть часа до финального свистка, появился бы 22-й номер сине-бело-голубых на поле вообще или продолжил увлекательные посиделки на лавке вместе с другими резервистами.

ПРОБЛЕМА ВНУТРИ СЕБЯ

Не то чтобы футболиста такой формации невозможно вписать в игровой ансамбль под управлением Манчини. Напротив, пример успешного сотрудничества итальянского дирижёра с Эдином Джеко в «Манчестер Сити» опровергает данный тезис. Скорее, проблема мне видится в самом Дзюбе, который, начиная с Якина в «Спартаке», продолжая Капелло и Слуцким в сборной и заканчивая Виллаш-Боашем и Луческу в «Зените», использовался исключительно в качестве классического «столба». Именно так и никак иначе сейчас воспринимает себя и сам Артём, заточенный не на постоянные перемещения по всему фронту атаки, подобно боснийскому бомбардиру «горожан» времён их последнего чемпионства, а на статическое бодание с защитниками противника в районе одиннадцатиметровой отметки.

Хотя в моей голове ещё сохранились воспоминания о другом Дзюбе – не величественном исполине, наваливающемся всей своей массой на неприятеля, а лёгком, словно свежий бриз, мальчишке, с изяществом просачивающемся в штрафную на дриблинге меж выстроенных оппонентами заслонов. Таким его можно было лицезреть в бытность выступления за молодёжку «Спартака» в середине 00-х на арене, носившей в ту пору имя великого Игоря Нетто. Ничуть не изменился он и с переездом на синтетический газон «Лужников», где проводила тогда домашние матчи основа красно-белых, с которой работал сначала дальновидный Владимир Федотов, а несколько позже и амбициозный Станислав Черчесов. В подтверждение своих слов могу предложить сомневающимся в их искренности поискать в сети фрагменты с голами Артёма в ворота «Тулузы», «Тоттенхэма» и «Порту» в еврокубках, не говоря уже о нарезке эпизодов с его участием во внутрироссийских соревнованиях за аналогичный период.

Однако, пожалуй, прав был вождь мирового пролетариата Ульянов-Ленин, утверждавший, что невозможно жить в обществе и быть от него свободным. Вот и футболист, будто следуя этому постулату, вынужден подстраиваться под современные требования, которые диктует сама игра. Жаль только, что с возрастом, когда скорость уже не та, когда давит груз болячек, когда ответственность за итоговый результат берёт верх над творческой составляющей, делать это становится всё труднее и труднее. А если ещё и в процесс вмешиваются «потусторонние» силы, отвлекающие от привычного рода занятий, то концентрироваться на регулярном самосовершенствовании оказывается архисложно.

СИГНАЛ ДАН

Впрочем, что меня всегда подкупало в Дзюбе, так это то, что с годами он не утратил юношеского азарта. Видимо, не та натура. Другой на его месте спокойно опустил бы руки и взирал на происходящее с кислой миной. Артём же во втором тайме поединка с «Бней Иегудой», получив сигнал от тренерского штаба о готовящемся выходе на замену, светился от счастья и настолько резво натягивал на себя игровую форму, что даже возникло опасение за сохранность амуниции ещё до появления нападающего на газоне. А вот за отведённое на нём время он, хотя и отметился предголевым пасом при втором взятии ворот израильтян, лично этим воротам ни разу не угрожал, что для игрока его амплуа не есть хорошо. Как и в двух стартовых турах премьер-лиги, мячи после его касаний всё чаще летели не в сторону противоположной рамки, а в направлении товарищей по команде, ухудшая с каждой минутой снайперскую статистику некогда грозного голеадора.

Допускаю, что где-то слегка сгущаю краски. И на скамейку Дзюбу привели совершенно иные факторы, вовсе не связанные с качеством его игры. В конце концов, Паредес и Дриусси, блиставшие во встречах с хабаровчанами и казанцами, тоже начинали матч на Земле обетованной в числе запасных, что намекает на расстановку турнирных приоритетов для питерцев на данном отрезке сезона и необходимость по максимуму задействовать обширные кадровые ресурсы.

Но аргентинцам вернуться в основную обойму будет куда как проще, чем Артёму, для которого даже возможный выход с первых минут в битве со «Спартаком», запланированной на 6 августа, отнюдь не станет свидетельством расположения Манчини. Поскольку в таком случае, не исключено, расчёт будет делаться на сверхпринципиальность данного противостояния для воспитанника московского клуба, непрерывно страдающего от результативных набегов Дзюбы уже четыре матча кряду, а не на его игровые преимущества пЕред конкурентами по позиции. А конкуренция в нынешнем «Зените» как никогда высока, и звоночек для Артёма уже прозвучал.