Чемпионат, который никому не нужен. Печальная участь российской легкой атлетики

Автор «Советского спорта» обращает внимание на довольно грустную историю: чемпионат России по легкой атлетике, стартующий сегодня, проводится в бессмысленные сроки.

Сегодня в 10.00 на стадионе «Метеор» в подмосковном городе Жуковском стартует очередной чемпионат России по легкой атлетике. Времена, когда он ежегодно менял прописку и проходил в разных городах, давно миновали. Легкоатлетическим зрелищем давно никого не удивишь. На памятном чемпионате мира в Москве в 2013 году полные трибуны собрались только на забеги Болта и прыжки Исинбаевой. Чего уж говорить про внутрироссийские соревнования?

Все последние годы первенство России проходит в Жуковском. Но сегодня времена еще печальней: он теперь не нужен не только болельщикам – похоже, на него махнули рукой все, кто к чемпионату имеет хоть какое-то отношение. Речь даже не о спортсменах – ясно, Дарья Клишина на российские соревнования теперь ни ногой (наверное, все помнят, что допустили ее до прошлогодней Олимпиады только потому, что три предшествующих года она тренировалась и сдавала все допинг-пробы вне России), ясно, что не будет готовящегося к более серьезным соревнованиям Сергея Шубенкова и некоторых других легкоатлетов.

Речь даже не об этом. Этот чемпионат не имеет того спортивного значения, которое всегда имел. Сборная России для международных чемпионатов формировалась именно во время чемпионата. Он для многих выполнял функцию отборочного турнира. Вы можете сказать: так российской сборной и не будет на чемпионате мира в Лондоне, мы же лишены этого из-за допинг-скандала, поедут только спортсмены «с нейтральным статусом». Вот только сравните сроки: решение о нейтральном статусе и запрете для россиян вводилось в марте, а сроки чемпионата утверждались в сформированном на год календаре намного раньше! Но даже для «нейтральников» чемпионат мог пригодиться: сдаешь норму (для каждого вида легкоатлетических соревнований есть минимальные нормативы) – и подаешь документы на чемпионат. Но и норму-то надо сдать до 23 июля! То есть опять чемпионат мимо.

Почему его не назначили двумя неделями ранее? Или чемпионат теперь нужен только для того, чтобы себе премиальные выписать? Как честно объясняла пресс-секретарь федерации Алла Глущенко год назад, когда спешно собирался какой-то альтернативный турнир для не поехавших в Рио: «Федерация проведёт турнир для российских легкоатлетов, которые не имеют возможности выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро… Пройдёт турнир, чтобы спортсмены могли поддержать свою форму и получить денежную компенсацию».

Ну, вы поняли, что здесь главное? Речь о деньгах. Деньги-то выделены. Потратить-то нужно? Если не списать на соревнования, то и между собой распределить не получится, так ведь? Сразу вспомнилась гулявшая тогда по сети шутка: «Российскую сборную не допустили в Рио, но запрет не касается пяти тысяч чиновников и их жён, обычно сопровождавших олимпийцев».