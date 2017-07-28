Дани Алвес: Когда я просыпаюсь, говорю себе: «Привет! Все идет по плану!»

Бразильца Дани Алвеса из «Ювентуса» хотел заполучить «Манчестер Сити» и другие английские клубы, но он выбрал «ПСЖ» и в нем рассчитывает выиграть Лигу чемпионов, причем в самое ближайшее время. Так и заявил газете L’Equipe.

«НЕ УВЕРЕН, ЧТО ГВАРДИОЛА ОДОБРИЛ МОЙ ВЫБОР…»

– У вас был разговор с Гвардиолой?

– Да, поговорили. Хотя говорил больше я, а он слушал. Объяснил ему, почему я принял такое решение (перейти в «ПСЖ» - прим. ред.).

– И какая реакция была? Рассердился?

– Нет. Нас многое связывает, отношения очень сердечные, уважительные. Поэтому и понимаем друг друга. Правда, в данном случае не уверен, что он одобрил мой выбор, ведь были и другие предложения, но только от английских клубов.

– Ну а почему выбрали «ПСЖ»?

– По многим причинам. Во-первых, у «ПСЖ» очень интересный проект. Это главное. Странно, что все, чего добился клуб в последнее время, как-то прошло неоцененным в мире. А, по-моему, команда очень близка к тому, к чему стремилась (выиграть Лигу чемпионов – прим. ред.) и войти в элиту мирового футбола. У меня есть приятели в команде, и я получил представление, как все там работает. Названивали мне регулярно, чуть ли не каждый день (смеется) – говорили о проекте, целях, пытались уговорить меня… Вторая причина – желание жены. Она в восторге от того, что удастся пожить некоторое время в Париже. Когда я заключал контракт с «Ювентусом», ни с кем из близких не советовался, принял сам решение, хотя, может быть, качество жизни в Италии было не совсем такое, на какое они рассчитывали.

– Когда приняли решение? Долго раздумывали, может быть, даже спросили совет у Бога в церкви?

– (Смеется). И у него тоже. Но надо было быстро принимать решение, хотя такой выбор – дело очень серьезное, от простого «да» или «нет» зависит судьба. Спросил мнение окружающих, подумал хорошенько и решился – буквально накануне приезда в Париж.

«ЖИЗНЬ – ЭТО НЕ СТОМЕТРОВКА, А ДОЛГАЯ И ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА»

– И чем вы сможете помочь «ПСЖ»? Президент Нассер Аль-Хелаифи говорит о вашем сильном характере. Вот этим?

– Да, это у меня есть. Есть еще большое самолюбие, и еще я такой «создатель особой атмосферы». Я всегда четко понимал одну вещь: сначала нужно создать нужный настрой в раздевалке, в быту команды, если получится, все это потом перейдет в футбол.

– А «психология победителя» – это как-то можно привить партнерам?

– Это передается в процессе работы. Им надо будет только посмотреть, как я тренируюсь, и все будет ясно без слов. Для меня футбол – это обычная работа, такая же, как у вас – журналистов - или у какого-нибудь клерка, который приходит в контору в восемь утра. Если любишь свое дело, к нему надо относиться профессионально. Но футбол – это коллективное занятие, поэтому надо быть примером для других, тогда за тобой потянется команда.

– Следили за работой Эмери во Франции?

– Думаю, у нас близкие понятия о футболе, он сторонник очень интенсивной игры, я тоже считаю, это главное. Но по телефону такие принципиальные вещи не обговариваются, нужно говорить серьезно, с глазу на глаз, мне важно видеть человека, почувствовать его энергетику. Не сомневаюсь, что мы поймем друг друга.

– Разгромное поражение 1:6 на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов (в 1/8 финала от «Барселоны» - прим. ред.) не смущает?

– Это жизнь, нужен и такой трагический опыт. Я пережил подобное в сборной Бразилии, когда мы проиграли 1:7 в полуфинале ЧМ-2014 (сборной Германии – прим. ред.). От такого нельзя зарекаться, главное извлекать уроки. Но часто люди не понимают значение таких матчей. Тот же против немцев вскрыл все наши недостатки, но это был не смертельный удар, наоборот, мы вышли обновленными, сделали выводы, чтобы такое больше не повторилось. Жизнь – это не стометровка, а долгая и извилистая дорога.

– Вы сказали, что «ПСЖ» может в ближайшем будущем выиграть Лигу чемпионов. За счет чего?

– Главный залог успеха – это хорошая организация. Твоя игра зависит самым прямым образом от всей организации дела. Надеюсь, мы вместе сделаем одно последнее необходимое усилие. Люблю покорять подобные высоты, именно поэтому я в свое время перешел в «Барселону», а теперь в «ПСЖ».

«НЕНАВИЖУ СЛИШКОМ БЛАГОПОЛУЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ»

– Вы продержались в «Ювентусе» всего один сезон. Кьеллини (защитник «Ювентуса» - прим. ред.) сказал, что вы были «чужеродным элементом в команде». Вам так чужд итальянский футбол?

– Вначале там были большие проблемы, они (игроки «Ювентуса» - прим. ред.) совсем не понимали меня. И на поле, и вообще. Понадобилось некоторое время, чтобы как-то притереться, а как только наладилось взаимопонимание, пошли результаты. Мне удалось повлиять на атмосферу в команде. К примеру. В раздевалке нельзя было слушать музыку. А я не могу жить без музыки, без танца. Но я ведь не дурак, чтобы лезть в чужой монастырь со своим уставом. У каждого свои способы настроиться и зарядить энергией других. Я думаю, атмосфера в команде должна быть веселой, именно у всех, а не так что каждый сам по себе. Но поначалу ко мне отнеслись с некоторым недоверием. Затем понемногу недоверие исчезло, и второй круг получился очень неплохой.

– Вы в свое время ушли и из «Барселоны». Как можно по собственному желанию уйти из команды Месси, Неймара, Иньесты?

– Мне немного стало скучно и захотелось показать, что я и сам по себе без таких партнеров что-то значу. Именно поэтому я и ушел в свое время из «Байи» и «Севильи».

– Вам казалось, что вас недооценивают?

– Мне надо было что-то доказать самому себе. Дело не только в том, что впереди играла великолепная троица (Месси, Суарес, Неймар – прим. ред.), а в середине поля супер-полузащитники. Да, да, у нас был классный коллектив и все были супер-футболисты. Я знаю и себе цену, и другим, знаю, на что я способен. А ушел потому. что ненавижу слишком благополучное существование. Комфорт всегда губителен. Вот такой я человек, это всегда двигало меня в жизни, я знакомился с другими тренерами, с иными идеями, с другими клубами.

«ПРИВЕТ! ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!»

– Вы организовывали голы Месси, теперь вам предстоит делать то же самое для Анхель Ди Мария – бывшего нападающего «Реала». Нормально?

– Нет проблем. Будет только приятно играть с игроком такого уровня. Надеюсь, мы будем понимать друг друга и вместе выиграем Лигу чемпионов. Я не боюсь сглазить, потому что всегда мыслю масштабно, максималист.



– У вас репутация футболиста, у которого сносит крышу. Почему? Или вы правда такой?

– Не знаю. В жизни надо действовать иной раз с долей безумности, конечно, если это не противоречит твоим принципам. Но вообще-то я человек рассудительный, здравомыслящий. Но способный на неожиданные поступки. Хотя никогда никому я не желаю зла.

– Вы очень знамениты, но однажды сказали, что популярность – это «дерьмо». Не противоречите сами себе?

– Это дерьмо, потому что народ видит тебя не таким, кто ты есть на самом деле. Популярность мешает нормально жить, общаться с женой, детьми, друзьями, потому что, когда ты знаменит, отношения искажаются.

– Жизнерадостность, всегда позитивный настрой – откуда в вас это?

– Была трудная жизнь, и был успех, которого достиг работой. Когда ты вышел из таких низов и поднялся так высоко – чего же не быть жизнерадостным! Я человек из ниоткуда или почти из ниоткуда. Поэтому на все смотрю глазами этого человека. Здесь нет какого-то самолюбования, но ведь есть, чем гордиться. Когда я просыпаюсь, говорю себе: «Привет! Все идет по плану!»