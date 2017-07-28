Между Басковым и Земфирой! Как Кокорин попал в рейтинг Forbes

Российский Forbes опубликовал свой очередной рейтинг – 50 звезд шоу-бизнеса и спорта.

Первым в рейтинге стал отечественный хоккеист, выступающий в США за команду «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Мерилом всему был загадочный «балл», который счетоводы одним им известным способом выводили из разных показателей, таких как: заработанные деньги, упоминания в СМИ и количество поисковых запросов в «Яндексе». Саша набрал 67,96 балла, опередив Филиппа Киркорова (61,06) и Григория Лепса (52,8)

Также в 50 богатых и знаменитых вошли: Евгений Малкин (44,63) – 6-е место, Сергей Бобровский (38,92) – 8-е место, Александр Кокорин (28,5) – 16-е место – между Николаем Басковым и Земфирой, Мария Шарапова (27) – 19-е место, Игорь Акинфеев (20,16) – 27-е место, Евгений Плющенко (19,99) – 28-е место, шахматист Сергей Карякин (16,22) – 35-е место и Федор Емельяненко (15,11) – 37-е место.

Самый резкий взлет принадлежит Евгению Плющенко, который по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся сразу на 8 позиций. Овечкин, Малкин и Акинфеев отыграли по четыре места. Самое же жесткое падение пережила дисквалифицированная на полтора года за допинг Мария Шарапова. Российская теннисистка, в прошлый раз возглавлявшая рейтинг, потеряла сразу 18 позиций, столько же, сколько и Никита Михалков, кстати, посол третьих Всемирных военных игр, прошедших в Сочи в этом году – тоже нечужой для спорта человек.

Считаем деньги

Теперь предлагаем рассмотреть все показатели, от которых зависел рейтинг, по отдельности, начав с годового дохода наши звезд спорта.

Самым богатым не только из спортсменов, но и из всех знаменитостей стал Александр Овечкин, по данным Forbes заработавший за год 14 миллионов долларов. Удивительно, почему в издании решили ограничиться исключительно зарплатой хоккеиста, не попытавшись посчитать и доходы от рекламы – получилась бы совсем другая сумма. Но даже эти деньги обеспечили Александру первое место, ведь по другим показателям он не попал даже в тройку. Но об этом чуть позже. Сейчас – о деньгах.

Второе место, опять же среди всех, занял еще один российский хоккеист, выступающий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» - Евгений Малкин – 9,5 млн долларов. Третий – опять хоккеист, но на этот раз голкипер – Сергей Бобровский – 8,5 млн долларов. Только потом идет первый представитель шоу-бизнеса, если можно так сказать, - оперная певица Анна Нетребко, заработавшая за год 7,5 млн долларов.

Дальше, лишь на 15 месте среди всех знаменитостей, и на четвертом месте среди российских спортсменов в этом рейтинге, идет футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин – 4 млн долларов за год. Игорь Акинфеев стал 17-м – 3,2 млн долларов в год. Затем Евгений Плющенко (3,2 млн), Мария Шарапова (3 млн), Федор Емельяненко (2 млн) и Сергей Карякин (0,6 млн).

Самый популярный

Приступаем к изучению формальных показателей, отвечающих за популярность спортсменов – количество упоминаний в СМИ и поисковых запросов в «Яндексе». Начнем со масс-медиа.

Среди всех богатых и знаменитых явным лидером стала бывшая супруга полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова – Ольга Бузова – 16 287 упоминаний. Первый из спортсменов расположился не так уж и низко – аж на четвертом месте. Этим спортсменом стал… Александр Кокорин – 7 511 упоминаний! Вот, оказывается, что надо делать, чтобы о тебе писали: пить шампанское в Монако, покупать дорогие тачки, перепевать оскорбительные для себя песни на Мальдивах, передразнивать тренера национальной команды и, конечно, играть так, чтобы тебя в сборную России не пригласили.

Сразу за спиной Кокорина, кстати, расположилась Мария Шарапова – 7 484 упоминаний. Третьим неожиданно стал Сергей Карякин – 7 346 упоминаний шахматиста в отечественных СМИ. Но, куда им обоим до Кокорина?

На очереди – рейтинг по количеству поисковых запросов в «Яндексе». В отличие от субъективного взгляда СМИ, которые пишут о чем вздумается, уж он-то точно должен показать популярность спортсмена у народа, ведь в «Яндексе» ищут то, чего хотят люди, а не то, что их заставляют искать. Как вы думаете, кто у нас самый популярный в народе спортсмен?

Им стал Федор Емельяненко! Российский боец смешанных единоборств заставил поклонников набрать свое имя в поисковой строке 1,27 млн раз. Неплохо, но в общем рейтинге это – лишь 31-й результат, что многое говорит о популярности спорта в нашей стране. Для сравнения лидера общего рейтинга по этому показателю, Григория Лепса, пользователи интернета искали 11,54 млн раз – почти в десять раз чаще, чем Емельяненко.

Вторым среди спортсменов стал все тот же Александр Кокорин – 828,9 тысяч запросов. Продолжай, Саша, народ одобряет то, что ты делаешь! Сразу за футболистом идет Мария Шарапова, которую искали 746,6 тысяч раз.

Кстати, последним не только среди спортсменов, но и среди всей представителей рейтинга, стал шахматист Сергей Карякин – 37,9 тысяч запросов, некоторые из которых наверняка все же принадлежат еще одному Сергею Карякину – гонщику и победителю «Дакара» 2017 года на квадроцикле. Для сравнения, от ближайшего соперника в этом вопросе, от Валерия Гергиева, Карякина отделяет почти 120 тысяч запросов.