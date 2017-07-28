Между Басковым и Земфирой! Как Кокорин попал в рейтинг Forbes
Российский Forbes опубликовал свой очередной рейтинг – 50 звезд шоу-бизнеса и спорта.
Первым в рейтинге стал отечественный хоккеист, выступающий в
США за команду «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Мерилом всему был
загадочный «балл», который счетоводы одним им известным способом выводили из
разных показателей, таких как: заработанные деньги, упоминания в СМИ и
количество поисковых запросов в «Яндексе». Саша набрал 67,96 балла, опередив
Филиппа Киркорова (61,06) и Григория Лепса (52,8)
Также в 50 богатых и знаменитых вошли: Евгений Малкин
(44,63) – 6-е место, Сергей Бобровский (38,92) – 8-е место, Александр Кокорин
(28,5) – 16-е место – между Николаем Басковым и Земфирой, Мария Шарапова (27) –
19-е место, Игорь Акинфеев (20,16) – 27-е место, Евгений Плющенко (19,99) – 28-е место, шахматист Сергей Карякин (16,22) – 35-е место и Федор Емельяненко (15,11)
– 37-е место.
Самый резкий взлет принадлежит Евгению Плющенко, который по
сравнению с предыдущим рейтингом поднялся сразу на 8 позиций. Овечкин, Малкин и
Акинфеев отыграли по четыре места. Самое же жесткое падение пережила
дисквалифицированная на полтора года за допинг Мария Шарапова. Российская
теннисистка, в прошлый раз возглавлявшая рейтинг, потеряла сразу 18 позиций,
столько же, сколько и Никита Михалков, кстати, посол третьих Всемирных военных
игр, прошедших в Сочи в этом году – тоже нечужой для спорта человек.
Считаем деньги
Теперь предлагаем рассмотреть все показатели, от которых
зависел рейтинг, по отдельности, начав с годового дохода наши звезд спорта.
Самым богатым не только из спортсменов, но и из всех знаменитостей стал Александр Овечкин, по данным Forbes заработавший за год 14 миллионов долларов. Удивительно, почему в издании решили ограничиться исключительно зарплатой хоккеиста, не попытавшись посчитать и доходы от рекламы – получилась бы совсем другая сумма. Но даже эти деньги обеспечили Александру первое место, ведь по другим показателям он не попал даже в тройку. Но об этом чуть позже. Сейчас – о деньгах.
Второе место, опять же среди всех, занял еще один российский
хоккеист, выступающий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» - Евгений Малкин – 9,5 млн
долларов. Третий – опять хоккеист, но на этот раз голкипер – Сергей Бобровский
– 8,5 млн долларов. Только потом идет первый представитель шоу-бизнеса, если
можно так сказать, - оперная певица Анна Нетребко, заработавшая за год 7,5 млн
долларов.
Дальше, лишь на 15 месте среди всех знаменитостей, и на
четвертом месте среди российских спортсменов в этом рейтинге, идет футболист
питерского «Зенита» Александр Кокорин – 4 млн долларов за год. Игорь Акинфеев
стал 17-м – 3,2 млн долларов в год. Затем Евгений Плющенко (3,2 млн), Мария
Шарапова (3 млн), Федор Емельяненко (2 млн) и Сергей Карякин (0,6 млн).
Самый популярный
Приступаем к изучению формальных показателей, отвечающих за
популярность спортсменов – количество упоминаний в СМИ и поисковых запросов в
«Яндексе». Начнем со масс-медиа.
Среди всех богатых и знаменитых явным лидером стала бывшая
супруга полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия
Тарасова – Ольга Бузова – 16 287 упоминаний. Первый из спортсменов расположился
не так уж и низко – аж на четвертом месте. Этим спортсменом стал… Александр
Кокорин – 7 511 упоминаний! Вот, оказывается, что надо делать, чтобы о тебе
писали: пить шампанское в Монако, покупать дорогие тачки, перепевать
оскорбительные для себя песни на Мальдивах, передразнивать тренера национальной
команды и, конечно, играть так, чтобы тебя в сборную России не пригласили.
Сразу за спиной Кокорина, кстати, расположилась Мария
Шарапова – 7 484 упоминаний. Третьим неожиданно стал Сергей Карякин – 7 346
упоминаний шахматиста в отечественных СМИ. Но, куда им обоим до Кокорина?
На очереди – рейтинг по количеству поисковых запросов в
«Яндексе». В отличие от субъективного взгляда СМИ, которые пишут о чем
вздумается, уж он-то точно должен показать популярность спортсмена у народа,
ведь в «Яндексе» ищут то, чего хотят люди, а не то, что их заставляют искать. Как
вы думаете, кто у нас самый популярный в народе спортсмен?
Им стал Федор Емельяненко! Российский боец смешанных
единоборств заставил поклонников набрать свое имя в поисковой строке 1,27 млн
раз. Неплохо, но в общем рейтинге это – лишь 31-й результат, что многое говорит
о популярности спорта в нашей стране. Для сравнения лидера общего рейтинга по
этому показателю, Григория Лепса, пользователи интернета искали 11,54 млн раз –
почти в десять раз чаще, чем Емельяненко.
Вторым среди спортсменов стал все тот же Александр Кокорин –
828,9 тысяч запросов. Продолжай, Саша, народ одобряет то, что ты делаешь! Сразу
за футболистом идет Мария Шарапова, которую искали 746,6 тысяч раз.
Кстати, последним не только среди спортсменов, но и среди всей представителей рейтинга, стал шахматист Сергей Карякин – 37,9 тысяч запросов, некоторые из которых наверняка все же принадлежат еще одному Сергею Карякину – гонщику и победителю «Дакара» 2017 года на квадроцикле. Для сравнения, от ближайшего соперника в этом вопросе, от Валерия Гергиева, Карякина отделяет почти 120 тысяч запросов.