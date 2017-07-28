«А может, я буду звёздным гостем?»

Своими впечатлениями от пятого сезона Международного Детского Социального проекта «Футбол для дружбы» делится его участница, юная журналистка из России Арина Нагавкина-Стецкевич.



Проект создан для напоминания детям о главных ценностях в жизни: дружбе, равенстве, честности, здоровья, мира, привязанности, победе, традициям. Талисманы этого сезона - пёс Фредди и кошка Фрейда. Они с самого детства прожили в любви и дружбе, защищая друг друга. Их прототипами послужили настоящие животные. В этом году в проекте принимали участие дети из 64 стран. Каждую страну представляли футболист и журналист. Также была собрана команда молодых тренеров. Всех детей поделили на восемь команд: Синюю, Голубую, Белую, Зелёную, Оранжевую, Жёлтую, Фиолетовую и Красную. У каждой команды были свои лидеры, которые помогали в организации мероприятий.

Было проведено большое количество различных мероприятий. В лагере дружбы футболисты тренировались перед выступлениями, а журналисты получали первые уроки и посещали мастер-классы. Часто организовывались встречи со знаменитостями: известными футболистами, олимпийскими чемпионами и представителями крупных компаний, которые помогают спорту. Мы также посмотрели Петербург и Чемпионат по Футболу для дружбы. На Международном форуме присутствовали важные гости, была показана большая шоу-программа и обсуждались вопросы расизма, дискриминации по половому признаку и состоянию здоровья, проблем со спортом в бедствующих странах. В завершение проекта мы посетили финал Кубка Конфедераций Германия – Чили. Вся наша команда – Белая - болела за Германию. Когда она победила нашей радости не было предела. Мы выкрикивали название страны, пели песни.

На протяжении всего мероприятия, ежедневно выходила газета, создаваемая юными журналистами. В каждом номере публиковались интервью с участниками проекта, новости, опросы, конкурсы, познавательные статьи о ценностях, интересные задания и многое другое. Все статьи сопровождались красочными иллюстрациями и фотографиями.

Это мероприятие добавило новых красок в мою жизнь, подарило мне большой опыт и пробудило во мне желание заниматься журналистикой. Я улучшила свой английский, попрактиковала произношение, научилась понимать разные акценты, усвоила большое количество грамматических правил. Я выполнила огромное количество заданий: брала и давала интервью, неоднократно принимала участие в создании газеты, помогала общаться другим ребятам друг с другом. Я поняла, что эта профессия очень сложная, но это ещё больше подогрело мой интерес к журналистике. Надеюсь, что когда вырасту, стану журналисткой. Кроме этого я нашла очень много новых друзей, увидела своими глазами профессиональный футбольный матч и просто повеселилась от души. Думаю, что мне ещё предоставится возможность посетить подобные мероприятия в роли журналиста или лидера команды. А может я буду звёздным гостем?