Леандро Лима: Хочу быть похожим на Жо

В первом же официальном матче за «Ахмат», против «Амкара», Лима принес гронзенцам победу (1:0). Фото: ТАСС

Новичок «Ахмата» нападающий Леонардо Лима рассказывает о первом голе в России, дружбе с Жо, прозвище Жаба, дебюте за «Коринтианс» в 16 лет и о том, что ему в детстве заменяло мяч.

«НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ФАНАТ ВАГНЕРА ЛАВА»

«Ахмат» можно поздравить с интересным приобретением. Лео повторяет путь другого бразильца, игравшего в России – Жо. Оба начинали карьеру в «Коринтиансе», оба дебютировали за первую команду в 16 лет и в юном возрасте отправились делать себе имя в Россию. Год назад Леонардо входил в список самых перспективных форвардов Бразилии. Теперь попробует обратить на себя внимание европейских клубов. В своем первом же матче за «Ахмат» Лео отметился голом.

– Была контратака, мяч прилетел в ноги Маге (Митришеву – Прим. ред.), в тот момент я был один перед тремя защитниками, – вспоминает нападающий. – Попробовал открыться и закричал: «Мага! Мага!» Когда получил мяч, набрал скорость и оказался один на один с вратарем. Вообще не волновался, понимал, что нужно делать.

– И отпраздновали гол в стиле Вагнера Лава – ладонями изобразили пистолеты и «постреляли»?

– Я не очень большой его фанат. Отмечаю так еще со времен молодежки «Коринтианса», точно так же празднует голы и Паоло Герреро (экс-форвард «Коринтианса». – Прим. ред.). Все говорят, что я на него очень похож.

– Как вам работается с Олегом Кононовым? Он сильно отличается от бразильских специалистов?

– Заметил большие отличия от бразильского футбола. Здесь, например, мы играем в три центральных защитника. Тренер просит показывать красивый, атакующий футбол. Видно, что Кононов ориентируется на Европу, на «Барселону». Он большой профессионал, рад работать под его руководством.

Леонардо Родригеш ЛИМА Нападающий. Родился 2 августа 1998 года в Сан-Паулу (Бразилия).

Карьера: воспитанник клубов «Сан-Паулу» и «Коринтианс». Выступал за «Коринтианс» (2016–2017). С июля 2017 года – в «Ахмате». За молодежную сборную Бразилии провел 8 матчей.

«ВМЕСТО МЯЧА ПИНАЛ КОКОСЫ»

– Как начинали карьеру?

– Я с четырех лет не расставался с мячом, тогда же меня записали в футбольную школу. В 10–11 лет пришел в академию «Сан-Паулу», провел там два года. Приходилось играть несколько матчей в неделю, чтобы показать себя. И вот однажды отец одного моего друга порекомендовал меня в «Коринтианс». Так и оказался в одном из самых популярных клубов Бразилии. С тех пор выступал за все юношеские сборные, начиная с U14 и заканчивая молодежной. В 16 лет дебютировал в первой команде «Коринтианса». Там я научился многому, этот клуб – мой второй дом.

– Говорят, ваша мама не поддерживала увлечение футболом и волновалась, что забросите школу.

– Это не совсем верно. Я с раннего детства постоянно что-то пинал: то бутылки, то кокосы, в общем, любые предметы. Использовал в качестве мяча все, что видел. И мама записала меня в школу, чтобы я не создавал ей лишней работы по дому (смеется). Родители всегда меня поддерживали, но были недовольны, что в какой-то момент забросил школу – до академии «Сан-Паулу» было очень далеко добираться. А когда поступило предложение от «Коринтианса», смог спокойно совмещать школу и тренировки.

– То есть школу все-таки закончили?

– Да, мама меня контролировала. Так что старался хорошо учиться. Если бы прогуливал, не играл бы и в футбол.

– Расскажите, как проходил ваш день.

– Вообще-то очень уставал. С десяти лет приходилось вставать в пять часов утра. А возвращался домой только в 11 вечера. Стало проще, когда перешел в «Коринтианс» – база клуба находилась намного ближе к дому. Но все равно я очень много времени проводил без родителей. Было тяжело, зато теперь я пожинаю плоды, реализовал мечту играть за пределами страны.

С почетным президентом «Ахмата», главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Фото из инстаграма Леонардо Лимы

«ЖО СКАЗАЛ, ЧТО В РОССИИ МНЕ ПОНРАВИТСЯ»

– Вместе с экс-нападающим ЦСКА Жо вы входите в тройку самых молодых дебютантов «Коринтианса». Помните первый матч?

– Это была товарищеская игра, в первую команду меня взял Тите (ныне – тренер сборной Бразилии – Прим. ред.). Я вышел минут за 15 до конца матча и, как мне показалось, неплохо себя проявил, понравился болельщикам. Был очень счастлив, в первую очередь потому, что вошел в историю «Коринтианса».

– Какой дебют сильнее по эмоциям – за «Ахмат» или за «Коринтианс»?

– За «Ахмат»! Ведь я даже не знал, сыграю ли. В итоге вышел на заполненный стадион, на первый матч за пределами Бразилии, забил красивый победный гол. И снова вошел в историю клуба. Это очень здорово!

– Пока выступали за «Коринтианс», успели подружиться с Жо?

– Мы хорошо общались. Когда попросил Жо рассказать о России, он сказал, что там очень холодно, но переезд в Россию – важный шаг, мне там все понравится. Жо очень скромный парень. Он известный футболист, но не зазнается. Хочу быть похожим на него.

– Научил вас чему-то?

– Да, на тренировках он всегда говорил со мной, советовал, помогал.

– А что с Вагнером? Говорите, не большой его фанат. В «Коринтиансе» не общались?

– Мы тренировались вместе, но особенного контакта никогда не было. Поэтому не могу о нем что-то рассказать.

– Кто круче – Вагнер или Жо?

– Они разные, но оба отличные нападающие, оставили след в бразильском футболе, классно выступали за «Коринтианс», играли в сборной.

ЦИФРА

€2 МЛН СОСТАВИЛА СУММА ТРАНСФЕРА ЛИМЫ ИЗ «КОРИНТИАНСА» В «АХМАТ», ПО ИНФОРМАЦИИ БРАЗИЛЬСКОЙ ПРЕССЫ.

«ЖАБА – ЭТО ВЯЛЕНОЕ МЯСО»

– Вы дебютировали при Тите. Почему в Бразилии его все боготворят?

– Тите честный тренер, искренний. Между ним и игроками никогда не было секретов, ничего не делалось за спиной.

– Многие футболисты рассказывали, как Тите помогал им, мотивировал. У вас есть такая история?

– Только с дебютного матча, ведь я недолго работал под его руководством. Перед тем как выпустить меня на поле, Тите сказал: «Лео, играй спокойно, получи мяч, попробуй войти в штрафную. Делай то, что лучше всего умеешь».

– Правда, что в ту пору «Коринтианс» чуть ли не в тики-таку играл?

– Ну нет, с «Барселоной» сравнивать нельзя. Все-таки тактические схемы в Бразилии другие. Но «Коринтианс» показывал самый красивый футбол в стране, мы всех очаровывали.

– В этом году команда идет без поражений уже 28 матчей. В чем феномен?

– «Коринтианс» показывает европейский футбол, играет компактно, максимально эффективно использует голевые моменты. В этом году у парней все получается.

– Откуда у вас прозвище Жаба?

– Его придумал друг моего отца. Когда я играл за «Сан-Паулу», дети моего возраста были довольно щуплыми. Я выглядел намного сильнее и мощнее. А так как мой отец родом с севера страны, из Баии, тот самый друг в шутку предположил, что меня кормят вяленым мясом. Оно так и называется – «жаба», с ударением на последний слог. Так ко мне и прицепилось прозвище.

– Получить вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2018 – пока недостижимая мечта?

– Думаю, да. Наша сборная хорошо укомплектована. Может, сыграю на чемпионате мира в 2022 году?