От «Хайбери» до «Олд Траффорда»! Как изменились стадионы в АПЛ за 25 лет

25 лет назад в Англии образовалась профессиональная футбольная лига для английских и некоторых клубов из Уэльса, которая получила название «Премьер-лига Футбольной ассоциации». Сейчас во всем мире она больше известна как английская Премьер-лига (English Premier League).

Первые чемпионы АПЛ - «Манчестер Юнайтед»



12 августа стартует уже 26-й сезон АПЛ. За всю историю в лиге выступало 45 различных клубов, но лишь шесть из них выигрывали чемпионский титул: «Манчестер Юнайтед» (13 раз), «Челси» (5 раз) – действующий чемпион, «Арсенал» (3 раза), «Манчестер Сити» (2 раза), «Блэкберн Роверс» и «Лестер Сити» (по 1 разу).



Действующий чемпион АПЛ - «Челси»

За 25 лет сменилось не одно поколение игроков и тренеров, менялись спонсоры, мячи и форма, менялись стадионы. На стадионах мы и остановимся подробнее.

«Арсенал»

За эти годы «Арсенал» один раз сменил клубную прописку. В 1992 году лондонский клуб принимал гостей на стадионе «Хайбери», а с июля 2006 года был открыт красавец-стадион «Эмирейтс» - третий по величине футбольный стадион после «Уэмбли» в Лондоне и «Олд Траффорд» в Манчестере. Если строительство старого стадиона обошлось в сто с лишним тысяч фунтов (но это были фунты 1913 года), то новая арена стоила несколько сотен миллионов. Зато вместимость выросла до 60 тысяч мест.

«Хайбери»

25 лет назад

Открытие: 6 сентября 1913 года

Стоимость: 125 000 £

Вместимость: 38 419 человек

Размер поля: 100 * 67 м

Домашняя команда: Арсенал (1913 – 2006)

«Эмирейтс»

2017 год

Открытие: 22 июля 2006 года

Стоимость: 390 млн £

Вместимость: 60 432 человек

Размер поля: 105 * 68 м





«Ливерпуль»

«Энфилд» - один из самых известных стадионов не только в Англии, но и за ее пределами. Эту известность ему придают болельщики. Когда переполненные трибуны болельщиков начинают петь «You'll Never Walk Alone», то стены стадиона создают такую акустику, от которой бегут мурашки у каждого человека на трибунах.





Сейчас трибуны вмещают 54 тысячи болельщиков. Но после того, как в 2014 году было принято решение расширить трибуну «Мэйн Стэнд», вместимость стадиона вырастет до 60 тысяч человек.

«Энфилд»

25 лет назад

Открытие: 28 сентября 1884 года

Вместимость: 54 074 человек

Размер поля: 101 * 68 м

2017 год







«Манчестер Сити»

За свою историю «сити» сменил 3 стадиона. С 1880 по 1923 года клуб играл на стадионное «Хайд Роуд», с 1923 по 2003 год – на «Мейн Роуд», а в 2003 году переехал на свой собственный стадион «Сити оф Манестер».По контракту, рассчитанному на десять лет, в 2011 году стадион стал называться «Этихад Стэдиум».



25 лет назад

«Этихад»

2017 год

Открытие: 25 июля 2002 года

Стоимость: 390 млн £

Вместимость: 55 000 человек

Размер поля: 106 * 71 м





«Манчестер Юнайтед»

«Олд Траффорд», так же известный как «театр мечты» - домашний стадион самого титулованного клуба АПЛ - «Манчестер Юнайтед». Единственный стадион, принадлежащий клубу, который имеет пять звезд в рейтинге от УЕФА. В период с 1941 по 1949 год «дьяволы» скитались по стадионам «Мейн Роуд» и «Манчестер Сити», так как их «театр мечты» был разрушен от бомбардировок во времена второй мировой войны.



«Олд Траффорд»

25 лет назад

Открытие: 1910 год

Стоимость: 90 000 £ (1909)

Вместимость: 75 643 человек

Размер поля: 105 * 68 м





2017 год







«Тоттенхэм»

Большая эпоха домашнего стадиона «Тоттенхэма» прервалась в этом году. Последний матч на «Уайт Харт Лейн» «шпоры» провели с «Манчестер Юнайтед». На текущий сезон они переедут на главный стадион страны – «Уэмбли». По окончанию сезона «Тоттенхэм» переедет на свой новый стадион, который уже строится около «Уайт Харт Лейн».



«Уайт Харт Лейн»

25 лет назад

Открытие: 4 сентября 1899 года

Вместимость: 36 240 человек

Размер поля: 100 * 67 м

«Уэмбли»

2017 год

Открытие: 2007 год

Стоимость: 798 млн £

Вместимость: 90 000 человек

Размер поля: 105 * 69 м

«Челси»

Домашний стадион «Челси» «Стэмфорд Бридж» является всего лишь девятым стадионом в Англии по вместительности, но зато он практически каждый матч забит до отказа. Интересный факт, что этот стадион мог стать домашним для «Фулхэма», так как именно этому клубу первоначально был предложен стадион. Но свято место пусто не бывает. Новообразованная команда «Челси» заняла этот стадион в 1905 году.



«Стэмфорд Бридж»

25 лет назад

Открытие: 28 апреля 1877 года

Вместимость: 41 631 человек

Размер поля: 103 * 67 м

2017 год



