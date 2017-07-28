«Зенит» способен выиграть Лигу Европы». Мнение экс-игрока петербургского клуба

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов сравнил Манчини с Моуринью и объяснил, почему «Спартак» может выиграть второй чемпионский титул.

«В мыслях Манчини есть цель выиграть Лигу Европы»

– В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» обыграл «Бней Иегуду» (2:0). Поделитесь мнением об игре.

– Сейчас все будут говорить, что «Зенит» победил на классе. Но мне вот это слово «класс» не особо нравится. Команда вышла играть на нужный результат и добилась его. Сказать, что «Зенит» сыграл хорошо и показал класс, я не могу. Но это сейчас не важно. Главное – выездная победа. Есть результат, придет и игра.

– Можно сказать, что «Зенит» уже решил задачу выхода в следующий раунд?

– Выйдет ли «Зенит» в следующий раунд, знает, наверное, только старик Хоттабыч. Мы не можем говорить, что задача уже решена. Но сделан мощный задел. Отыграть два мяча на выезде очень тяжело. Думаю, дома «Зенит» проведет более яркую игру, которая понравится болельщикам, и продолжит борьбу за Лигу Европы.

– На что «Зенит» может рассчитывать в Лиге Европы?

– Моуринью ставил цель – выиграть Лигу Европы. У Манчини, наверное, такие же мысли. Потенциально «Зенит» на это способен. Конечно, будет сложно, ведь команда новая. Но уже к осени мы должны увидеть очень серьезный коллектив.

– Что нового привнес Манчини в игру «Зенита»?

– В первую очередь – дисциплина. При Луческу ее не было. Еще самоотдача. Но пока Манчини лишь присматривается к «Зениту». Делать какие-то серьезные выводы еще рано. Командной игры, в том понимании, в каком мы хотим ее видеть, пока нет.

– Какое впечатление создают новички «Зенита»?

– Они с ходу влились в команду. Паредес и Дриусси – игроки очень высокого класса с большой перспективой. Леандро – отличный диспетчер, новый Широков. Хотелось бы больше видеть в деле Полоза, Ерохина, Нобоа и Терентьева. Но в «Зените» сейчас огромная конкуренция. Каждый должен доказывать свою необходимость команде. Думаю, у Манчини болит голова при выборе стартового состава.

– Стала ли для вас сюрпризом уверенная игра Далера Кузяева, которого теперь можно назвать игроком стартового состава?

– Я Далера хорошо знаю. Он отлично провел первые два матча, но это не должно особо удивлять. Я уверен, что Кузяев будет получать много игрового времени. Все-таки, никто не отменял лимит, а Далер – игрок с российским паспортом.

Лучший бомбардир Лиги Европы – из России. Успехи и неудачи наших в еврокубке

«Черчесов обратит внимание на Кокорина»

– Александр Кокорин своим нынешним состоянием заслуживает вызов в сборную?

– Саша сейчас в отличной форме. Он и забивает, и отдает передачи. Черчесов явно обратит на него внимание. Не думаю, что там есть какой-то конфликт. Станислав Саламович профессионал. В сборную он вызывает тех, кто сильнее на данный момент.

– «Зениту» необходимо усиливать состав, или сейчас он – оптимальный?

– Думаю, Манчини хочет видеть еще пару игроков. Не будем лукавить, защита – слабое место «Зенита», поэтому нужны хорошие центральные защитники, такие, каким был Гарай.

– В третьем туре РФПЛ «Зенит» будет играть с «Тосно». Команда Манчини – явный фаворит?

– «Зениту» будет играть легче. Хоть они формально и гости, но понятно, что на «Петровский» придут в основном болельщики сине-бело-голубых. «Тосно» начал с двух поражений, но команда боевая. «Зениту» легкой победы ждать не приходится. Парфенов может найти ключ к его обороне.

– После игры с «Тосно» будет матч со «Спартаком». Красно-белые провалили старт чемпионата?

– Я бы не назвал это провалом. У нас совсем небольшой перерыв между сезонами, футболисты практически не отдыхают. У спартаковцев накопилась усталость. «Спартак» еще не начал чемпионат. Им нужно время, чтобы вернуться к нужным кондициям. Каррера – классный тренер, и никакого провала не будет. Борьба за второй титул возможна.

Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший