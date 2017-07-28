Шишкин лес: как Шалимов сперва ошибся с расстановкой, но потом все исправил

«Краснодар» в матче с «Люнгбю» плохо сыграл в обороне – датчане нанесли 17 ударов по воротам, забили один гол, а могли больше. Учитывая домашний статус матча, своему сопернику, отнюдь не звездному, «быки» позволили чересчур много.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОПОРНОЙ ЗОНЕ

Сразу семь игроков «Люнгбю» пытались поразить ворота «Краснодара». Десять ударов были нанесены из пределов штрафной, семь – из района дуги штрафной площади. По сути, это самые опасные позиции в футболе. Перед площадью нашей команды «Люнгбю» действовал так раскованно, что опорная зона «быков» напоминала день открытых дверей.

Лучшими игроками «Люнгбю» по ударам стали Кьер и Кристьянсен – они угрожали нашим воротам по пять раз. Первый – форвард. А вот второй полузащитник. Причем центральный, а не атакующий – команда Давида Джина Нильсена использовала схему 4-4-2. И выходы на ударную позицию Кристьянсена показательны – значит, в опорной зоне у «Краснодара» было не все ладно.

Больше всех времени в опорной зоне у «Краснодара» провел Роман Шишкин – 81 минуту. Его статистика удивляет – при обороне он вступил в единоборства всего 10 раз, а победителем вышел лишь однажды! Кристьянсену наш футболист проиграл пять противостояний из пяти! В общей же сложности Роман поучаствовал в 15 дуэлях, из которых выиграл лишь три. Это очень скромный показатель. К примеру, игравший у «Спартака» в матче с «Уфой» опорник Артем Тимофеев в общей сложности принял участие в 22 единоборствах, из которых выиграл 13. При этом Тимофеев провел на поле на 10 минут меньше, чем Шишкин. Счастье «Краснодара», что с такой игрой опорного полузащитника команда пропустила лишь один гол.

Больше всего проблем «Люнгбю» доставил «Краснодару» в контратаках. И это удивительно. Во-первых, при построении атак у «быков» у средней линии поля остаются четыре игрока – два хавбека и два центральных полузащитника. У «Люнгбю» же при обороне все футболисты опускались глубоко к своим воротам – два нападающих тоже оборонялись на своей половине поля. И они умудрялись отклеиваться от всех в момент контратак! Шишкин с партнером – постоянного напарника у Романа в опорной зоне не было – больше взирали на происходящее, чем действовали.

Самое время вспомнить, что Шишкин – не опорник. Вчера он это в очередной раз показал. Почему он вступил всего в 10 единоборств, когда команда защищалась? Потому что не успевал правильно оценить обстановку – или не успевал выдернуться на соперника, или зевал его рывок себе за спину, или не шел на подстраховку партнеров.



Шишкин не успевает за Кристьянсеном. Скриншот: «Матч Футбол 2».





Кристьянсен забегает за спину Шишкину. Скриншот: «Матч Футбол 2».



Кьер ускоряется из зоны Шишкина, Роман ускорение игнорирует. Скриншот: «Матч Футбол 2».



Шишкин не успевает на подстраховку партнеров. Скриншот: «Матч Футбол 2».



Самое печальное, что так сыграл футболист, на которого Шалимов в опорной зоне рассчитывал больше других. По ходу матча рядом с Романом кто только не играл – Жоаозиньо, Перейра, Ристич. Но для них опорная зона еще большая экзотика, чем для Шишкина, которому доводилось здесь играть весной, что даже не осталось без внимания главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Вчера для «Краснодара» все обошлось. Но более сильный соперник воспользуется отсутствием у «Краснодара» сильного опорника. Остается надеяться, что возвращение в строй травмированных Каборе и Газинского не затянется. Как и Побрезекина, который может эту позицию закрыть. Они сейчас Шалимову очень нужны.

РЕАКЦИЯ ШАЛИМОВА

Если бы у «Краснодара» не было проблем в опорной зоне, «быки» могли не полететь вперед на последних минутах. Представляете, что было бы, пропусти они в контратаке? Поражение 1:2 вынуждало бы команды Игоря Шалимова забивать как минимум два гола в Дании. В этом плане счет 1:1 был куда комфортнее – на один гол «Краснодар» может рассчитывать всегда.

Но «быки» рванули вперед. Перед этим Шалимов убрал с поля Шишкина, выпустив молодого Сулейманова. В последние десять минут матча пару опорников у «Краснодара» составляли Перейра и Жигулев. Один может обострять прямо из опорной зоны, а второй молодой, а значит, у него полный запас сил и задора. Сыграв слабо в обороне, Шишкин вчера в атаке не показал ни обострения, ни задора – по воротам он не бил, опасных передач не совершал. В основном играл с ближним. При плохой игре в обороне такая игра в созидании – заявка на замену. Шалимов ее произвел.

Нет надежного опорника – возьмем другим. Так решил в концовке матча Игорь Шалимов. Его ставка сыграла. Не замени он Шишкина, неизвестно, чем бы все закончилось.

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