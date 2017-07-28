Наталья Воробьева: Буду ли выступать в Токио? Поговорим об этом в 2019 году

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в интервью «Советскому спорту» – об июльских результатах, текущих планах и развитии борьбы в регионах.

В июле 2017 года прошли сразу три турнира по женской вольной борьбе: Poland Open-2017 в Варшаве, Гран-при Испании в Мадриде и Первенство Европы среди юниорских команд в Дортмунде. В общей сложности российские спортсменки завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

«Вернусь к тренировкам в течение полугода»

– Такой результат закономерен для наших девочек?

– Да, это неслучайно. Традиционно россиянки возвращаются с этих турниров с большим количеством медалей. С девчонками работают достаточно опытные тренеры, которые применяют советскую технологию подготовки. Проводится большое количество сборов и стартов, во время которых спортсменки доказывают, что проделывается действительно большая работа.

– Сборные каких стран вы могли бы назвать самыми опасными соперницами?

– На сегодняшний день в женской вольной борьбе доминируют команды Японии, Китая, Канады и, пожалуй, США. Они всегда выступают стабильно и представляют серьезную конкуренцию для россиянок.

– У молодых российских спортсменок недостаточно мотивации для того, чтобы занимать высокие позиции. Согласны с этим утверждением?

– Знаете, у молодых спортсменок должна быть одна мотивация – попасть в состав сборной, стать ее лидером и прославить свою страну. Все остальное нужно отодвинуть на второй план.

– Какие ваши ближайшие спортивные планы?

– Сейчас занимаюсь исключительно своим организмом, его восстановлением и оздоровлением. За такое большое количество времени, проведенного в национальной команде и в спорте в целом, он достаточно износился, если можно так сказать. Думаю, в течение полугода должна вернуться к тренировкам.

– Будете ли выступать на летних Олимпийских играх в Токио?

– Для того чтобы выступить в Токио, необходимо еще в 2019 году завоевать лицензию. Вот тогда и поговорим на эту тему.

«Наша цель – привлечь детей к занятию спортом. Нам нужно здоровое поколение»

– Чем занимается ваш благотворительный фонд?

– Мы посещаем различные мероприятия. Часто свои благотворительные встречи и мастер-классы я объединяю с другими видами единоборств или игровыми видами спорта. Например, со смешанными единоборствами: ребята показывают ударные моменты, мы же делаем упор на борьбу. Получается достаточно плодотворно. Да и дети должны сами выбирать, какая дисциплина им больше нравится. Наша цель – привлечь их к занятию спортом, поскольку он воспитывает не только физически, но и морально. Нам нужно здоровое поколение.

– Присоединиться к фонду может любой желающий?

– Абсолютно любой желающий, который готов помочь не только деньгами, но и словом, делом. Нас много куда приглашают, и для организации мероприятий не всегда хватает рук.

– Каковы условия, в которых проходит подготовка юных спортсменов из регионов?

– Как говорится, чем хуже условия – тем лучше результат. Это, конечно, здорово, но в дальнейшем планируем заняться реконструкцией действующих залов для занятий борьбой и единоборствами. Взять залы, которые существуют в сельской местности, в той же Ленинградской области – они на самом деле находятся в плачевном состоянии. А ведь дети там действительно пашут. Сразу появляется желание исправить ситуацию.

– Каким образом?

– Будем привлекать спонсоров для того, чтобы были дополнительные средства на реконструкцию.

– На ваш взгляд, увеличится ли интерес к женской борьбе в связи с намерением федерации построить стадионы в регионах?

– Конечно. Если в каждом регионе будет свой зал для занятий борьбой с гораздо лучшими условиями, то это приведёт к росту числа спортсменок. У нас ведь как происходит? Многие уезжают из провинции в большие города, потому что там нет ни хороших залов, ни достаточной поддержки как тренеров, так и спортсменов. И, к сожалению, это касается не только борьбы, но и других видов спорта.

– Как началось строительство спортивного комплекса в вашем родном городе Тулуне?

– Я сама попросила об этом Виталия Леонтьевича Мутко. Хотелось, чтобы построили многофункциональный ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс – Прим. ред.), где сможет заниматься большое количество людей. После моей победы на Олимпийских играх в Лондоне и серебра в Рио был очень большой поток детей и взрослых, желающих заняться борьбой. Поэтому нужно создавать условия, и Виталий Леонтьевич сдержал своё слово – зал строится.

– Комплекс будет носить ваше имя. Что почувствовали, когда впервые услышали об этом?

– Было очень приятно, потому что это моя историческая родина, там живут мои родители. А теперь там будет ещё и такой прекрасный зал.