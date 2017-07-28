Драма на корте: палец в вентилятор – кратчайший путь к поражению (видео)

Можно ли получить поражение в теннисе из-за собственной неосторожности? Можно, если совершить то, что не придет в голову в повседневной жизни.

Совершенно небывалый случай произошёл на женской теннисном турнире серии WTA в китайском Наньчане. Конечно, кровавой эту драму не назовешь, но «человеческая драма» – так вполне резонно будет сказать о том, что произошло с Кристиной Плишковой.

Для тех, кто следит за теннисом лишь от случая к случаю, фамилия Плишковой хорошо знакома. Но это вовсе не Каролина Плишкова, первая ракетка мира. Это ее сестра-близнец. В ее активе уже имеется одна победа на турнире WTA, в 2010-м она выиграла юношеский Уимблдон.

Итак, 37-й номер мирового рейтинга Кристина Плишкова потерпела сенсационное поражение в матче с 92-й ракеткой мира японкой Нао Хибино. Причина – да-да, банальная собственная неосторожность.

Как все произошло: шла встреча 1/8 финала. Матч шел для чешки довольно просто. Она взяла в первом же гейме подачу соперницы, выиграла два последующих гейма и при очередной смене сторон нервно высказала недоумение: отчего так близко к ее скамейке стоит вентилятор.

Почему-то она не попросила о помощи, а сама стала передвигать его, при этом взявшись не за основание вентилятора, а за его лопасти. Отдернула руку – и ужас появился не на ее лице, а на лице судьи, стоявшей рядом, которая сразу же бросила за медицинской помощью.

От помощи Плишкова отказалась. Повреждение ей поначалу показалось незначительным. Но спустя несколько минут Кристина Плишкова поняла, что не может продолжить встречу из-за травмы большого пальца, и сообщила арбитру, что снимается с матча.