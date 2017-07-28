Драма на корте: палец в вентилятор – кратчайший путь к поражению (видео)
Можно ли получить поражение в теннисе из-за собственной неосторожности? Можно, если совершить то, что не придет в голову в повседневной жизни.
Совершенно небывалый случай произошёл на женской теннисном турнире серии WTA в китайском Наньчане. Конечно, кровавой эту драму не назовешь, но «человеческая драма» – так вполне резонно будет сказать о том, что произошло с Кристиной Плишковой.
Для тех, кто следит за теннисом лишь от случая к случаю, фамилия Плишковой хорошо знакома. Но это вовсе не Каролина Плишкова, первая ракетка мира. Это ее сестра-близнец. В ее активе уже имеется одна победа на турнире WTA, в 2010-м она выиграла юношеский Уимблдон.
Итак, 37-й номер мирового рейтинга Кристина Плишкова потерпела сенсационное поражение в матче с 92-й ракеткой мира японкой Нао Хибино. Причина – да-да, банальная собственная неосторожность.
Как все произошло: шла встреча 1/8 финала. Матч шел для чешки довольно просто. Она взяла в первом же гейме подачу соперницы, выиграла два последующих гейма и при очередной смене сторон нервно высказала недоумение: отчего так близко к ее скамейке стоит вентилятор.
Почему-то она не попросила о помощи, а сама стала передвигать его, при этом взявшись не за основание вентилятора, а за его лопасти. Отдернула руку – и ужас появился не на ее лице, а на лице судьи, стоявшей рядом, которая сразу же бросила за медицинской помощью.
😭😭😭 pic.twitter.com/Ssgt9o6qCj— Shane Han (@imshanehan) 27 июля 2017 г.
От помощи Плишкова отказалась. Повреждение ей поначалу показалось незначительным. Но спустя несколько минут Кристина Плишкова поняла, что не может продолжить встречу из-за травмы большого пальца, и сообщила арбитру, что снимается с матча.
Kristyna Pliskova has retired due to a hand injury.— WTA (@WTA) 27 июля 2017 г.
Nao Hibino reaches @JiangxiOpen Quarterfinals! pic.twitter.com/srqWZrIFpZ