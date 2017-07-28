«Наша задача – выжить. И сделать это красиво». А вы бы прыгнули с 27 метров?

На чемпионате мира в Будапеште стартовала программа хай-дайвинга. Интервью «Советскому спорту» дал прыгун Артем Сильченко.

Хай-дайвинг – это прыжки с 27 м у мужчин, с 20 м – у женщин.

Когда этот вид ввели в программу в Барселоне, то соревнования проходили в порту. Через два года в России прыгали в речку Казанку. И тогда спортсмены шутили, что они так хорошо входят в воду, что глушат рыбу – она всплывала животом вверх после их выступлений.

Теперь венгры решили не сигать в Дунай, а установили ванну глубиной 5,9, диаметром 12 метров. С высоты кажется, что попасть в нее не так уж легко. Еще нюанс, что прыгун уходит в воду как раз на те же шесть метров, то есть касается дна.

В пятницу мы увидели прыжки в первых раундах. Медали будут разыграны в субботу у женщин, в воскресенье – у мужчин.

«САПОГИ ДОРОГУ ЗНАЮТ…»

- Когда вы прыгаете в Будапеште, открываются шикарные виды на Дунай и парламент. Но наверное, вы этого не замечаете? – зашел разговор с Артемом Сильченко, бронзовым призером ЧМ в Казани, самым известным нашим прыгуном. Мускулистый остроумный парень со смелым взглядом.

- Да, концентрация полная. Но время на то, чтобы оглядеться вокруг, всегда есть. Тут очень здорово. И привычные условия для тех, кто много работал в шоу. Маленький бассейн. Я давно не прыгал в такие, но сапоги дорогу знают.

Попробовал свои прыжки, посмотрел ориентиры в воздухе – они те же самые.

- Вы ведь изменили программу по сравнению с чемпионатом мира в Казани.

- Я сделал два новых прыжка – юных, но очень красивых. Вы их увидите. А форма у меня сейчас замечательная.

Кто еще входит в нашу команду? Вместе со мной в Казани соревновался Игорь Семашко. Он тоже подготовил два новых прыжка. Потенциал огромный, и если исполнит задуманное, это будет вау.

Никита Федотов – мой земляк. Воронежский прыгун, отличная линия. Молодой агрессивный парень. Настроен по-боевому, и наша команда сильна.

- Как вам Дмитрий Саутин в роли наставника?

- Он подсказывает нам технические недочеты. Одно только присутствие здесь величайшего прыгуна Саутина вдохновляет всех ребят. И делает нашу сборную самой титулованной.

- Сильно ли различается прыжок с 10 и с 27 метров?

- Первую фазу прыжка мы делаем такой, что она абсолютно не отличается от классической десятки. И ее лучше, чем Саутин, не знает никто. Последние 17 метров – вся разница между хай-дайвингом и классикой.

- Вам страшно, когда вы поднимаетесь на такую высоту?

- Надеюсь, это чувство никогда не атрофируется. Иначе это очень опасно. Все разумные люди отдают себе отчет в том, что происходит. Риск крайне велик, и все прыгуны это понимают.

Но меня всю жизнь учил тренер: «Бояться надо до того, как ты пошел на вышку». А еще есть японская мудрость: «Подумав, решайся. Решившись, не думай».

Если залезаешь на вышку, то ты готов. И какой тогда смысл бояться? Я научился наслаждаться своей профессией.

- Сколько болезненных прыжков у вас было?

- Да кто их считает? Что было, то прошло. Мы ждем того, что будет.

«МОЖНО ПЕРЕЛЕТЕТЬ ЧЕРЕЗ БАССЕЙН»

- Когда стоишь на высоте 27 метров, ванна внизу диаметром 12 метров кажется с копеечку?

- Да, маленький бассейн. Посмотрите соцсети, там полно фотографий и видео.

Я высчитывал метраж – и понял, что могу перепрыгнуть бассейн.



- Ого.

- Есть место на планете – называется Акапулько. Там проходит водное шоу, и я однажды в нем прыгал. Надо попасть в волну, перелетев через семь с половиной метров скал.

Есть спецтехника прыжка в длину, и если ее использовать, то можно улететь и в Будапеште. Но это абсолютно не то, чем мы занимаемся здесь и сейчас. Так что глаза боятся, а умом понимаю, что это безопасно.

- Что ж вы не прыгаете в Дунай?

- Это вопрос к организаторам. Откуда ж знаю? Я бы и в Дунай попрыгал, и в ванну. Мне все нравится. Это мой жизненный стиль. Люблю и наслаждаюсь своей работой.

- Когда вы прыгаете в реку или море, вас страхуют водолазы. А еще они разбивают водную пленку, чтобы входить было легче.

- Это какие-то ваши фантазии. Не знаю ничего о пленке. Но если вода стоит, то ты не видишь ее поверхности. Она может сливаться с небом. Поэтому по ней пускают рябь. Только для этого. Никаких романтичных историй.

- Вы расстроились, что хай-дайвинг не включили в программу Олимпиад?

- К сожалению, я никак не мог повлиять на это решение. Из-за чего же расстраиваться? Да, у меня есть мечта как у спортсмена – выиграть Олимпиаду, и она сохраняется. Посмотрим, как дальше пойдет.

«НЕ ЛЕЗЬТЕ ПЬЯНЫМИ НА ВЫСОТУ»

- Илья Захаров выиграл золото в прыжках с трехметрового трамплина вместе с Евгением Кузнецовым. У него спросили: «Отдадите своего ребенка в прыжки?» Илья воскликнул: «Ни в коем случае!» А вы бы отдали в хай-дайвинг?

- Высота 27 метров – для мужчин. Если оттуда прыгнет ребенок – это смерть.

Так что для начала – прыжки в воду. Моему сынишке два года и почти семь месяцев. Он говорит, что хочет прыгать как папа. Я с удовольствием научу его без форсажа. Пусть наберет определенный уровень. Этот вид спорта гармонично развивает сознание и тело. И было бы забавно общаться с сыном на одном языке.

- Со скольких лет приходят в хай-дайвинг?

- Появляются ребята в возрасте 18 лет, участвуют в соревнованиях. Но как определяется успешность в других видах? Победил или нет. А в хай-дайвинге первая задача – выжить. Вторая – сделать это красиво. Если ты у нас проиграл, то это капец. Так вошел в воду, что можешь стать инвалидом.

Если улыбаешься, прыгаешь и ходишь на своих ногах – это уже нормально.

- Что вы скажете отчаянным ребятам, которые на спор прыгают с 25-метрового моста где-нибудь в Волгограде, снимая это на видео?

- Это смертельная опасность. Люди гибнут. Вы можете воткнуться в дно, например. Или течение подтащит под вас что угодно. Вот мы прыгали на Балканах, и под нас подплыла туша коровы. Или корягу принесет.

Нельзя недооценивать воду. Наш великий парашютист Валерий Розов делал репортаж и объяснял, что вода несжимаема. Она не гасит удар. Даже асфальт сжимаем. Вода – нет. Она мягкая, когда ты ее пьешь из стакана.

При падении с 25 метров можно насмерть разбиться об воду. Не лезьте выпившими на высоту. Это слишком глупая смерть.

Я никогда не прыгаю просто так. Если выступаю, то у нас есть группа водолазов, бригада «скорой помощи», дежурят вертолеты. Я качаюсь, готовлюсь. Знаю, что мое тело готово даже к горизонтальному приводнению. Но на это уходят годы.

- Вы зарабатываете на жизнь разъездами по миру и прыжками на турнирах и шоу? Вспомните самое необычное место.

- Моя основная работа – это спорт. Не только прыжки, но и деятельность наставника. Можно сказать, что я – играющий тренер.

Прыгать не отказывался ни разу. Были просто сумасшедшие места. Например, сенот в Мексике. Дыра в скалах, а внизу – колодец. В первой фазе прыжка ты видишь солнце и облака, а уже в колодце перед глазами меняется картинка. Ты будто в параллельной реальности оказался. И все это за несколько секунд. Это щекочет нервы, но кто ж от такого откажется?

- Вы любите адреналин?

- Обожаю! Это такой кайф!