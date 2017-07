«Наша задача – выжить. И сделать это красиво». А вы бы прыгнули с 27 метров?

На чемпионате мира в Будапеште стартовала программа хай-дайвинга. Интервью «Советскому спорту» дал прыгун Артем Сильченко.

Хай-дайвинг – это прыжки с 27 м у мужчин, с 20 м – у женщин.

Когда этот вид ввели в программу в Барселоне, то соревнования проходили в порту. Через два года в России прыгали в речку Казанку. И тогда спортсмены шутили, что они так хорошо входят в воду, что глушат рыбу – она всплывала животом вверх после их выступлений.

Теперь венгры решили не сигать в Дунай, а установили ванну глубиной 5,9, диаметром 12 метров. С высоты кажется, что попасть в нее не так уж легко. Еще нюанс, что прыгун уходит в воду как раз на те же шесть метров, то есть касается дна.

В пятницу мы увидели прыжки в первых раундах. Медали будут разыграны в субботу у женщин, в воскресенье – у мужчин.

- Когда вы прыгаете в Будапеште, открываются шикарные виды на Дунай и парламент. Но наверное, вы этого не замечаете? – зашел разговор с Артемом Сильченко, бронзовым призером ЧМ в Казани, самым известным нашим прыгуном. Мускулистый остроумный парень со смелым взглядом.

- Да, концентрация полная. Но время на то, чтобы оглядеться вокруг, всегда есть. Тут очень здорово. И привычные условия для тех, кто много работал в шоу. Маленький бассейн. Я давно не прыгал в такие, но сапоги дорогу знают.

Попробовал свои прыжки, посмотрел ориентиры в воздухе – они те же самые.

- Вы ведь изменили программу по сравнению с чемпионатом мира в Казани.

- Я сделал два новых прыжка – юных, но очень красивых. Вы их увидите. А форма у меня сейчас замечательная.

Кто еще входит в нашу команду? Вместе со мной в Казани соревновался Игорь Семашко. Он тоже подготовил два новых прыжка. Потенциал огромный, и если исполнит задуманное, это будет вау.

Никита Федотов – мой земляк. Воронежский прыгун, отличная линия. Молодой агрессивный парень. Настроен по-боевому, и наша команда сильна.

- Как вам Дмитрий Саутин в роли наставника?

- Он подсказывает нам технические недочеты. Одно только присутствие здесь величайшего прыгуна Саутина вдохновляет всех ребят. И делает нашу сборную самой титулованной.

- Сильно ли различается прыжок с 10 и с 27 метров?

- Первую фазу прыжка мы делаем такой, что она абсолютно не отличается от классической десятки. И ее лучше, чем Саутин, не знает никто. Последние 17 метров – вся разница между хай-дайвингом и классикой.

- Вам страшно, когда вы поднимаетесь на такую высоту?

- Надеюсь, это чувство никогда не атрофируется. Иначе это очень опасно. Все разумные люди отдают себе отчет в том, что происходит. Риск крайне велик, и все прыгуны это понимают.

Но меня всю жизнь учил тренер: «Бояться надо до того, как ты пошел на вышку». А еще есть японская мудрость: «Подумав, решайся. Решившись, не думай».

Если залезаешь на вышку, то ты готов. И какой тогда смысл бояться? Я научился наслаждаться своей профессией.

- Сколько болезненных прыжков у вас было?

- Да кто их считает? Что было, то прошло. Мы ждем того, что будет.

- Когда стоишь на высоте 27 метров, ванна внизу диаметром 12 метров кажется с копеечку?

- Да, маленький бассейн. Посмотрите соцсети, там полно фотографий и видео.

Look whose appearing on the screens at High Diving today. #finaworldchampionships2017 #duraflexinternational pic.twitter.com/TnPBAPbvyn