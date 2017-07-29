«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ
Защитник Евгений Чернов рассказал, что подтолкнуло
его к уходу в аренду, как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу
Луческу.
«Тосно» – то, что было мне нужно»
– Самое главное: вы именно готовитесь к матчу с
«Зенитом»? Бывают случаи, когда клуб отдает игрока в аренду и не разрешает ему
играть в очных встречах.
– Пока я не до конца знаю всю ситуацию. Думаю, перед игрой решится, смогу сыграть или нет. Я пока готовлюсь к матчу в обычном режиме. Надеюсь, смогу принять участие в игре.
– Этот пункт вообще обсуждался?
– Я не узнавал про это. Переговоры прошли легко, клубы быстро между собой договорились. До меня никакие сведения не доходили.
– Как узнали о предложении «Тосно»?
– Мне позвонил агент и сказал, что со стороны этого клуба есть интерес. «Тосно» – единственный, кто выступил с конкретным предложением. Я с радостью его принял, потому что это тот вариант, который мне был нужен.
– Главный фактор – клуб базируется в Петербурге?
– Нет, важнее фактор игры в премьер-лиге.
– Команда тренируется на поле Академии «Зенита». Не
боитесь, что кто-то выдаст секреты штабу Роберто Манчини?
– Думаю, «Зенит» проанализирует две наши предыдущие игры с «Уфой» и «Краснодаром», и этого им будет достаточно. Не уверен, что к нам подошлют каких-то агентов. К тому же, не на базе «Зенита» тренируемся.
– С игроками «Зенита» поддерживаете контакт?
– С некоторыми продолжаем общаться по WhatsApp. У меня остались хорошие отношения с парнями из второй команды, хотя многие перешли в команды РФПЛ и ФНЛ.
«Не заметил явных изменений в «Зените»
– Какие проблемы в игре «Тосно» увидели по стартовым
играм в РФПЛ? Георгий Мелкадзе говорил, что поражение от «Уфы» – просто потеря
концентрации.
– И в Краснодаре мы очень хорошо оборонялись 60 минут, но тоже потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Может, это из-за усталости – тяжело столько времени защищаться. Но все видели, что первые 25 минут «Тосно» отлично выглядел. У нас было несколько возможностей, и если бы забили один из моментов – игра сложилась бы по-другому. Но получилось так, как получилось.
– Выходя на поле стадиона «Краснодара» не вспоминали
чудо-гол Окриашвили в ворота «Зенита»? Вы были участником того матча.
– Я старался не вспоминать ту игру. Еще осенью мы всей командой о ней забыли.
– После игры восхищались голом Жоаозиньо. Считаете
эту комбинацию действительно крутой?
– Гол хороший. Команда разыгрывала мяч передачами в одно касание – их было где-то восемь. Это красиво смотрелось, но тот гол – следствие наших ошибок. «Краснодар» – опытная команда, которая играет в интересный футбол, и она воспользовалась нашей потерей концентрации.
– Подобного ждете от «Зенита»?
– Мы думаем только о своей игре. Будем стараться навязывать тот футбол, который показывали в Краснодаре в первые 25 минут.
– Состав «Зенита» обновился. Увидели изменения в
игре?
– Прошло мало времени. Команда провела три товарищеских матча и еще две игры – в чемпионате. Пока рано судить. Месяца через три увидим, как «Зенит» поменялся. Сейчас явных изменений я не заметил. Разве что игроки стали больше контролировать мяч.
«С Луческу общались немного»
– Весной вы верили, что будете играть в основе
«Зенита» чаще, а сыграли только против «Анжи». После того матча надеялись на
еще один шанс?
– Ожидал, конечно же, что продолжу выходить на поле в составе основной команды. Однако тренерский штаб решил по-другому. Мне оставалось это только принять и работать дальше. Никакой грусти я не испытал из-за этого. Я продолжаю работать и играть – только в другой команде.
– Объяснили, почему в итоге вас перевели обратно в
«Зенит-2»?
– На тот момент у команды было тяжелое турнирное положение. Мне сказали, что надо помочь ей.
– Вы чуть ли не одновременно были в обойме основного
и второго «Зенита». Не разрывает такая ситуация?
– Нет, но все-таки хочется быть частью и боевой единицей одной команды, а не находиться то здесь, то там. Раз в «Зените» такая структура из основы, второй команды, молодежки и есть сквозная заявка, то это нужно просто принимать. Я знал, что такие переходы между командами возможны, был готов к этому и не испытывал никаких проблем.
– Часто общались с Луческу?
– У нас всегда был разбор игры, Мистер указывал на мои ошибки и действия, которые нужно улучшать. Мы также проводили личные беседы. Правда, не скажу, что он мне говорил (улыбается).
– Мирча недавно говорил: «Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед
провел». С вами он возился?
– Думаю, нет. У нас было немного бесед.
– После окончания сезона ожидали такие большие
перемены в клубе?
– Футболисты об этом не задумывались, выполняли свою работу, а там уже как руководители решат, так и будет. Игроки ничего не изменят. Им нужно выходить и доказывать своими футбольными качествами, что достойны выигрывать чемпионат.
– С отставкой Луческу то же самое?
– Точно не думал о том, кого могут убрать. Я концентрировался на тренировочном процессе и своей игре, чтобы ее улучшить.
«Узнал, что не еду на сбор, накануне вылета»
– Что скажете Мистеру, если вдруг встретитесь? За
что поблагодарите?
– Буду рад его встретить, но думаю, разговор начнет он, а не я (смеется). Может, ему будет что сказать. Я же поблагодарю его за доверие, которое он оказал. Не каждому молодому футболисту выпадает шанс сыграть в основном составе «Зенита». Я старался оправдать доверие Луческу и выкладывался на сто процентов.
– Он был уверен, что сделает «Зенит» чемпионом в
этом сезоне.
– Мирча – человек с огромным опытом, который все знает о футболе. Стоит верить тому, что он говорит.
– Когда наступило межсезонье, каким видели будущее?
– Думал, что поеду на сборы с основной командой «Зенита» – у меня же еще действует контракт с клубом. Пришел новый главный тренер, и все бы зависело от того, как бы я себя проявил. Если бы Манчини подошел и сказал, что мне нужно уйти в аренду или вообще искать другую команду – воспринял бы нормально. Если бы он говорил, что я ему подхожу и есть шанс играть – остался бы в команде и пытался бы пробиться в состав. Так случилось, что меня даже на сбор не взяли, и сразу возникли мысли перейти в команду премьер-лиги, чтобы там стараться улучшать свои игровые качества.
– Есть версии, почему сначала вас включили в состав
на сборы, а в итоге не взяли?
– Догадки есть, но смысл о них говорить? Я принял решение тренерского штаба. Мне больше ничего не оставалось делать.
– Когда сообщили, что вы не едете на сбор?
– За день до вылета в Австрию.
– Сразу поехали к «Зениту-2»?
– У команды подготовка к сезону началась на четыре дня позже. Я еще успел отдохнуть и потом поехал на сбор.
– Понимали, что вы едете во вторую команду
ненадолго?
– Я об этом не думал. Просто делал свою работу, а дальше ждал развития событий. Раньше времени я не спешил разговаривать о своем будущем с Анатолием Давыдовым, потому что никакой конкретики не было. Как только она наступила, я переговорил с ним, и он пожелал мне удачи.
«Надеюсь хорошо выглядеть в РФПЛ»
– В «Тосно» чувствуете себя игроком основного
состава? Получили то, что хотели?
– Раз тренеры доверяют мне, то буду стараться это оправдывать. Я хочу играть в премьер-лиге в каждом матче.
– В одном из последних интервью вы назвали своей
главной задачей попадание на домашний чемпионат мира. Что вдохновило на это?
– Сейчас каждый российский футболист поставил себе такую задачу. Все видели, на каком уровне прошел Кубок конфедераций, какие матчи там были – все супер. Многие восхищались, как провели этот турнир, а значит, что чемпионат мира будет еще лучше. И надо принять в нем участие.
– Какая реакция встречалась чаще: «одумайся, какая
сборная» или «давай, дерзай»?
– Я ж никому об этом не говорю. Про это знает маленький круг людей. Там все поддерживают и хотят меня видеть на чемпионате мира. Буду стараться оправдать их надежды.
– Чем можете привлечь внимание Станислава Черчесова?
– Своей игрой, как иначе. Надеюсь хорошо выглядеть на фоне команд премьер-лиги. Единственный ключ к успеху – хорошая игра в клубе.
– Согласны, что тогда и «Тосно» надо результаты
подтягивать?
– Конечно. Я надеюсь, у нас это получится в самых ближайших турах.
Тем временем
Чернов может сыграть против «Зенита». За компенсацию
Генеральный директор
«Тосно» Вячеслав Матюшенко разъяснил корреспонденту «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» ситуацию вокруг возможного участия Чернова в матче с
«Зенитом».
– В трансферном контракте прописана компенсация, которую мы должны заплатить «Зениту» в случае выхода Чернова на поле. Вопрос открыт. Больше ничего не могу сказать. Все будет зависеть от тренера, ему определять состав.
Матч
Место и дата
30 июля 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция