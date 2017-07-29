«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ

Защитник Евгений Чернов рассказал, что подтолкнуло его к уходу в аренду, как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу Луческу.

«Тосно» – то, что было мне нужно»

– Самое главное: вы именно готовитесь к матчу с «Зенитом»? Бывают случаи, когда клуб отдает игрока в аренду и не разрешает ему играть в очных встречах.

– Пока я не до конца знаю всю ситуацию. Думаю, перед игрой решится, смогу сыграть или нет. Я пока готовлюсь к матчу в обычном режиме. Надеюсь, смогу принять участие в игре.

– Этот пункт вообще обсуждался?

– Я не узнавал про это. Переговоры прошли легко, клубы быстро между собой договорились. До меня никакие сведения не доходили.

– Как узнали о предложении «Тосно»?

– Мне позвонил агент и сказал, что со стороны этого клуба есть интерес. «Тосно» – единственный, кто выступил с конкретным предложением. Я с радостью его принял, потому что это тот вариант, который мне был нужен.

– Главный фактор – клуб базируется в Петербурге?

– Нет, важнее фактор игры в премьер-лиге.

– Команда тренируется на поле Академии «Зенита». Не боитесь, что кто-то выдаст секреты штабу Роберто Манчини?

– Думаю, «Зенит» проанализирует две наши предыдущие игры с «Уфой» и «Краснодаром», и этого им будет достаточно. Не уверен, что к нам подошлют каких-то агентов. К тому же, не на базе «Зенита» тренируемся.

– С игроками «Зенита» поддерживаете контакт?

– С некоторыми продолжаем общаться по WhatsApp. У меня остались хорошие отношения с парнями из второй команды, хотя многие перешли в команды РФПЛ и ФНЛ.

«Не заметил явных изменений в «Зените»

– Какие проблемы в игре «Тосно» увидели по стартовым играм в РФПЛ? Георгий Мелкадзе говорил, что поражение от «Уфы» – просто потеря концентрации.

– И в Краснодаре мы очень хорошо оборонялись 60 минут, но тоже потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Может, это из-за усталости – тяжело столько времени защищаться. Но все видели, что первые 25 минут «Тосно» отлично выглядел. У нас было несколько возможностей, и если бы забили один из моментов – игра сложилась бы по-другому. Но получилось так, как получилось.

– Выходя на поле стадиона «Краснодара» не вспоминали чудо-гол Окриашвили в ворота «Зенита»? Вы были участником того матча.

– Я старался не вспоминать ту игру. Еще осенью мы всей командой о ней забыли.

– После игры восхищались голом Жоаозиньо. Считаете эту комбинацию действительно крутой?

– Гол хороший. Команда разыгрывала мяч передачами в одно касание – их было где-то восемь. Это красиво смотрелось, но тот гол – следствие наших ошибок. «Краснодар» – опытная команда, которая играет в интересный футбол, и она воспользовалась нашей потерей концентрации.

– Подобного ждете от «Зенита»?

– Мы думаем только о своей игре. Будем стараться навязывать тот футбол, который показывали в Краснодаре в первые 25 минут.

– Состав «Зенита» обновился. Увидели изменения в игре?

– Прошло мало времени. Команда провела три товарищеских матча и еще две игры – в чемпионате. Пока рано судить. Месяца через три увидим, как «Зенит» поменялся. Сейчас явных изменений я не заметил. Разве что игроки стали больше контролировать мяч.

«С Луческу общались немного»

– Весной вы верили, что будете играть в основе «Зенита» чаще, а сыграли только против «Анжи». После того матча надеялись на еще один шанс?

– Ожидал, конечно же, что продолжу выходить на поле в составе основной команды. Однако тренерский штаб решил по-другому. Мне оставалось это только принять и работать дальше. Никакой грусти я не испытал из-за этого. Я продолжаю работать и играть – только в другой команде.

– Объяснили, почему в итоге вас перевели обратно в «Зенит-2»?

– На тот момент у команды было тяжелое турнирное положение. Мне сказали, что надо помочь ей.

– Вы чуть ли не одновременно были в обойме основного и второго «Зенита». Не разрывает такая ситуация?

– Нет, но все-таки хочется быть частью и боевой единицей одной команды, а не находиться то здесь, то там. Раз в «Зените» такая структура из основы, второй команды, молодежки и есть сквозная заявка, то это нужно просто принимать. Я знал, что такие переходы между командами возможны, был готов к этому и не испытывал никаких проблем.

– Часто общались с Луческу?

– У нас всегда был разбор игры, Мистер указывал на мои ошибки и действия, которые нужно улучшать. Мы также проводили личные беседы. Правда, не скажу, что он мне говорил (улыбается).

– Мирча недавно говорил: «Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел». С вами он возился?

– Думаю, нет. У нас было немного бесед.

– После окончания сезона ожидали такие большие перемены в клубе?

– Футболисты об этом не задумывались, выполняли свою работу, а там уже как руководители решат, так и будет. Игроки ничего не изменят. Им нужно выходить и доказывать своими футбольными качествами, что достойны выигрывать чемпионат.

– С отставкой Луческу то же самое?

– Точно не думал о том, кого могут убрать. Я концентрировался на тренировочном процессе и своей игре, чтобы ее улучшить.

Последний матч за основной состав «Зенита» Чернов провел 8 апреля против «Анжи» Фото: ФК «Зенит»

«Узнал, что не еду на сбор, накануне вылета»

– Что скажете Мистеру, если вдруг встретитесь? За что поблагодарите?

– Буду рад его встретить, но думаю, разговор начнет он, а не я (смеется). Может, ему будет что сказать. Я же поблагодарю его за доверие, которое он оказал. Не каждому молодому футболисту выпадает шанс сыграть в основном составе «Зенита». Я старался оправдать доверие Луческу и выкладывался на сто процентов.

– Он был уверен, что сделает «Зенит» чемпионом в этом сезоне.

– Мирча – человек с огромным опытом, который все знает о футболе. Стоит верить тому, что он говорит.

– Когда наступило межсезонье, каким видели будущее?

– Думал, что поеду на сборы с основной командой «Зенита» – у меня же еще действует контракт с клубом. Пришел новый главный тренер, и все бы зависело от того, как бы я себя проявил. Если бы Манчини подошел и сказал, что мне нужно уйти в аренду или вообще искать другую команду – воспринял бы нормально. Если бы он говорил, что я ему подхожу и есть шанс играть – остался бы в команде и пытался бы пробиться в состав. Так случилось, что меня даже на сбор не взяли, и сразу возникли мысли перейти в команду премьер-лиги, чтобы там стараться улучшать свои игровые качества.

– Есть версии, почему сначала вас включили в состав на сборы, а в итоге не взяли?

– Догадки есть, но смысл о них говорить? Я принял решение тренерского штаба. Мне больше ничего не оставалось делать.

– Когда сообщили, что вы не едете на сбор?

– За день до вылета в Австрию.

– Сразу поехали к «Зениту-2»?

– У команды подготовка к сезону началась на четыре дня позже. Я еще успел отдохнуть и потом поехал на сбор.

– Понимали, что вы едете во вторую команду ненадолго?

– Я об этом не думал. Просто делал свою работу, а дальше ждал развития событий. Раньше времени я не спешил разговаривать о своем будущем с Анатолием Давыдовым, потому что никакой конкретики не было. Как только она наступила, я переговорил с ним, и он пожелал мне удачи.

«Надеюсь хорошо выглядеть в РФПЛ»

– В «Тосно» чувствуете себя игроком основного состава? Получили то, что хотели?

– Раз тренеры доверяют мне, то буду стараться это оправдывать. Я хочу играть в премьер-лиге в каждом матче.

– В одном из последних интервью вы назвали своей главной задачей попадание на домашний чемпионат мира. Что вдохновило на это?

– Сейчас каждый российский футболист поставил себе такую задачу. Все видели, на каком уровне прошел Кубок конфедераций, какие матчи там были – все супер. Многие восхищались, как провели этот турнир, а значит, что чемпионат мира будет еще лучше. И надо принять в нем участие.

– Какая реакция встречалась чаще: «одумайся, какая сборная» или «давай, дерзай»?

– Я ж никому об этом не говорю. Про это знает маленький круг людей. Там все поддерживают и хотят меня видеть на чемпионате мира. Буду стараться оправдать их надежды.

– Чем можете привлечь внимание Станислава Черчесова?

– Своей игрой, как иначе. Надеюсь хорошо выглядеть на фоне команд премьер-лиги. Единственный ключ к успеху – хорошая игра в клубе.

– Согласны, что тогда и «Тосно» надо результаты подтягивать?

– Конечно. Я надеюсь, у нас это получится в самых ближайших турах.

Тем временем

Чернов может сыграть против «Зенита». За компенсацию

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко разъяснил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» ситуацию вокруг возможного участия Чернова в матче с «Зенитом».

– В трансферном контракте прописана компенсация, которую мы должны заплатить «Зениту» в случае выхода Чернова на поле. Вопрос открыт. Больше ничего не могу сказать. Все будет зависеть от тренера, ему определять состав.