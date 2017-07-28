Кто будет бить Александра Емельяненко в сентябре? Вся информация о поединке

Сегодня стало известно, что российский боец смешанного стиля 35-летний Александр Емельяненко (брат Федора) проведет поединок по правилам ММА в Москве 27 сентября.

«Советский спорт» – о том, где, когда и против кого сразится самый скандальный российский боец.

КТО ТАКОЙ АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО?

Александр Емельяненко начинал свою карьеру в профессиональном ММА в 2003 году. Он выступал в таких промоушенах, как Pride, M-1, Bodog Fight, PRO FC и в других менее известных лигах.

Боец провел 30 боев, в которых одержал 23 победы и потерпел семь поражений. Он дрался с такими именитыми спортсменами, как Мирко Филиппович, Джош Барнетт, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Ибрагим Магомедов, Джефф Монсон и другими.

Александр в отличие от своего старшего брата Федора Емельяненко, совершенно не дружит с законом. Он неоднократно попадал в неприятные ситуации: дебош на борту самолета, встречи с девушками легкого поведения, пьянство, драка с пожилым москвичом… Александр в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима за сексуальное насилие над уборщицей.

В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил Емельяненко два года исправительных работ вместо остававшегося срока в тюрьме.

ГДЕ БУДЕТ ДРАТЬСЯ АЛЕКСАНДР?

В феврале 2017 года Емельяненко по приглашению президента Чеченской республики посетил турнир лиги WFCA, в котором выступают преимущественно бойцы клуба «Ахмат». Неожиданно для ММА-сообщества Емельяненко подписал контракт с лигой на три поединка.

Изначально дебютировать в промоушене он должен был 25 марта в Казахстане, но не получилось — боец по закону не может покинуть Россию в ближайшие годы.

Затем ходили слухи, что Емельяненко подерется в апреле. Однако сам боец заявлял, что не собирается выступать до тех пор, пока не наберет хорошую физическую форму.

28 июля стало известно, что Александр выступит на турнире WFCA 42, который состоится 27 сентября в Москве.

С КЕМ ПОДЕРЕТСЯ ЕМЕЛЬЯНЕНКО?

Свой последний бой в ММА Александр провел 25 января 2014 года. Спустя 3,5 года Емельяненко сразится с бразильцем Джеронимо дос Сантосом по прозвищу «Мондрагон» — бойцом довольно-таки известным в России.

36-летний латиноамериканец за свою карьеру провел 58 боев, в которых одержал 39 побед (25 — нокаутом, 10 — сабмишеном, 3 — решением1 — дисквалификацией соперника) и проиграл 19 раз.

В последнее время Джеронимо часто проводит бои в России. Он дрался в промоушенах EFN, WFCA и М-1.

В сентябре 2015 года Мондрагон вышел в «клетку», чтобы победить Виталия Минакова — сильнейшего российского тяжеловеса на тот момент. Однако, бразилец сдался еще в первом раунде после болевого приема.

В октябре 2016 года Мондрагон мог стать чемпионом лиги WFCA. Его соперником по финалу Гран-при стал Зелимхан Умиев. Бой продлился всего 12 секунд — бразилец был нокаутирован.

В декабре того же года Джеронимо в Хабаровске победил россиянина Евгения Ерохина единогласным решением судей.

22 июля нынешнего года на турнире М-1 в Ингушетии и проиграл Сергею Харитонову болевым приемом на ногу в первом раунде.

Если говорить объективно, дос Сантос — боец среднего уровня. Но то, что из себя на данный момент представляет Александр Емельяненко — совершенно неизвестно.

ФАЙТКАРД ТУРНИРА

РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ТЯЖЕЛОГО ВЕСА ЛИГИ WFCA

Чемпион — Зелимхан Умиев (10-1)

1 — Алексей Стоян (6-2)

2 — Казбек Сайдалиев (7-2)

3 — Хусейн Адамов (3-0)

4 — Виргил Звиккер (15-6-1)

5 — Александр Емельяненко (23-7)

6 — Жозе Родриго Гелке (19-13)

7 — Иво Кук (12-8)