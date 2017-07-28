Не натвори больше ничего! Обращение к Александру Кокорину

Корреспондент «Советского спорта» надеется, что предстоящий сезон станет лучшим в карьере для российского форварда.

Позиция не причем

Начало сезона 2017/18 получается просто прекрасным для Александра Кокорина: в трех матчах форвард забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Но дело совершенно не в этом: Кокорин выигрывает большое количество единоборств, демонстрирует потрясающее движение, постоянно создает опасность. И… не косячит.

Последний раз Кокорин был так хорош, кажется, в сезоне 2013/14. За эти годы Александр только и делал, что портил себе имидж и плевал на футбол с большой колокольни.

Форвард носил футболки наркобарона-убийцы Пабло Эскобара, нарушал правила дорожного движения на своем спортивном автомобиле, а о похождениях Кокорина с Павлом Мамаевым в Монако сказано и написано слишком много.

Хорошо помню, что случилось с Кокориным после гимна и шампанского: всю неделю Александр наматывал круги по клубной базе и тренировался с «Зенитом-2». Было обманчивое ощущение, что сейчас Кокорин взорвется и всем покажет. Но не показал ничего кроме еще одного блеклого сезона.

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Многие говорят, что дело было в позиции, на которой Мирча Луческу видел Кокорина. Якобы Александр – чистый центрфорвард и не может играть на фланге. Стартовые матчи чемпионата России против «СКА-Хабаровска» и «Рубина» ярко показали, что позиция совсем не причем.

Почему Кокорин стал хорош?

Причин несколько. Во-первых, через два года у Кокорина заканчивается контракт с «Зенитом». Если хорошо провести нынешний сезон – можно будет сразу начать переговоры о новом длительном соглашении.

Во-вторых, нападающему уже 26 лет. Когда, если не сейчас? С чисто возрастной точки зрения, играть Кокорину осталось лет 5-7. Суперпрофессионалом, который очень сильно режимит и беспокоится за свое тело, он никогда не был, поэтому вряд ли Кокорин доиграет хотя бы до возраста Сергея Семака.

В-третьих, нынешним летом появилась информация, что у Александра Кокорина родился ребенок. Сам форвард об этом не говорил, а «Зенит» не поздравлял нападающего с этим событием, как делает всегда. Не будем спекулировать на этой теме, но очевидно: если это правда – отцовство явно пошло на пользу Александру.

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Четвертая причина нахождения мотивации – слова Роберто Манчини. Итальянец сразу дал понять, что пора начинать играть. Если прямо сейчас не выйти на новый уровень – ищи себе сначала уютное место на скамейке нового стадиона «Санкт-Петербург», а потом и новый клуб.

После матча против «Бней Иегуды», в котором Кокорин снова забил, форвард выложил в инстаграме трогательное прощание с бывшим футболистом московского «Динамо» Валерием Масловым, который скончался на 78-м году жизни. Этого выражения эмоций хватило, чтобы куча болельщиков в социальных сетях прониклись к Александру.

Ушёл из жизни легендарный спортсмен и мой большой друг... Я очень дорожил нашей дружбой. Спасибо Вам за все. Эта победа и гол в Вашу честь🙏🏻. Я знаю что вы всегда где то рядом. Вечная память Валерий Павлович Маслов... Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Июл 27 2017 в 1:17 PDT

Саша, не натвори ничего, не посылай никаких месседжей кроме футбольных и у тебя будет все: чемпионство, место в составе сборной России на чемпионате мира и даже любовь болельщиков. У нас в стране очень любят прощать. Даже тех, кого раньше всем сердцем ненавидели.