Не натвори больше ничего! Обращение к Александру Кокорину
Корреспондент «Советского
спорта» надеется, что предстоящий сезон станет лучшим в карьере для российского
форварда.
Позиция не причем
Начало сезона 2017/18 получается просто прекрасным для
Александра Кокорина: в трех матчах форвард забил два мяча и сделал одну голевую
передачу. Но дело совершенно не в этом: Кокорин выигрывает большое количество единоборств,
демонстрирует потрясающее движение, постоянно создает опасность. И… не косячит.
Последний раз Кокорин был так хорош, кажется, в сезоне
2013/14. За эти годы Александр только и делал, что портил себе имидж и плевал на
футбол с большой колокольни.
Форвард носил футболки наркобарона-убийцы Пабло Эскобара,
нарушал правила дорожного движения на своем спортивном автомобиле, а о
похождениях Кокорина с Павлом Мамаевым в Монако сказано и написано слишком много.
Хорошо помню, что случилось с Кокориным после гимна и шампанского: всю неделю Александр наматывал круги по клубной базе и тренировался с «Зенитом-2». Было обманчивое ощущение, что сейчас Кокорин взорвется и всем покажет. Но не показал ничего кроме еще одного блеклого сезона.
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Многие говорят, что дело было в позиции, на которой Мирча Луческу видел Кокорина. Якобы Александр – чистый центрфорвард и не может играть на фланге. Стартовые матчи чемпионата России против «СКА-Хабаровска» и «Рубина» ярко показали, что позиция совсем не причем.
Почему Кокорин стал хорош?
Причин несколько. Во-первых, через два года у
Кокорина заканчивается контракт с «Зенитом». Если хорошо провести нынешний
сезон – можно будет сразу начать переговоры о новом длительном
соглашении.
Во-вторых, нападающему уже 26 лет. Когда, если не сейчас? С
чисто возрастной точки зрения, играть Кокорину осталось лет 5-7.
Суперпрофессионалом, который очень сильно режимит и беспокоится за свое тело,
он никогда не был, поэтому вряд ли Кокорин доиграет хотя бы до возраста Сергея
Семака.
В-третьих, нынешним летом появилась информация, что у Александра Кокорина родился ребенок. Сам форвард об этом не говорил, а «Зенит» не поздравлял нападающего с этим событием, как делает всегда. Не будем спекулировать на этой теме, но очевидно: если это правда – отцовство явно пошло на пользу Александру.
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Четвертая причина нахождения мотивации – слова Роберто Манчини. Итальянец сразу дал понять, что пора начинать играть. Если прямо сейчас не выйти на новый уровень – ищи себе сначала уютное место на скамейке нового стадиона «Санкт-Петербург», а потом и новый клуб.
После матча против «Бней Иегуды», в котором Кокорин снова забил, форвард выложил в инстаграме трогательное прощание с бывшим футболистом московского «Динамо» Валерием Масловым, который скончался на 78-м году жизни. Этого выражения эмоций хватило, чтобы куча болельщиков в социальных сетях прониклись к Александру.
Саша, не натвори ничего, не посылай никаких месседжей кроме футбольных и у тебя будет все: чемпионство,
место в составе сборной России на чемпионате мира и даже любовь болельщиков. У
нас в стране очень любят прощать. Даже тех, кого раньше всем сердцем
ненавидели.