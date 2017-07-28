Евгений Ловчев: Мы видим посвежевшего Кокорина

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о старте российских клубов в еврокубках.

О ЦСКА

Я раньше говорил, что ЦСКА лучше всех готов к сезону. Но был матч с «Локомотивом». Здесь сказался характер Семина, плюс в прошлом чемпионате ЦСКА победил «Локо» - 4:0, что явилось дополнительным стимулом для реванша. И надо учесть, что у «Локомотива» был матч со «Спартаком», а для вкатывания в сезон, дополнительная игра важна.

Гончаренко сказал после игры, что такое случается. И он прав. «Спартак» заслуженно стал чемпионом, было много эмоций, и никто уже не вспоминал крупные поражения в Ростове и Самаре. Поэтому важно было посмотреть, каким предстанет ЦСКА в Афинах.

Армейцы были организованнее и сильнее АЕКа. Если посмотреть, как забивали Дзагоев и Вернблум, то оба мяча стали результатом хорошо продуманных комбинаций. В этом видна работа тренера. И больше всего мне понравилось то, что армейцы после двух забитых мячей не успокоились, а продолжали играть, будто этих голов не было.

О «ЗЕНИТЕ»

Первый тайм «Зенита» в матче с «Бней Иегудой» мне напомнил команду, которая пока еще находится в процессе строительства. Дзюба не вышел в стартовом составе. Это говорит о том, что у Манчини нет любимчиков. Он не интересуется, сколько Дзюба забил голов до этого. Он просто смотрит – подходит ему этот футболист под его схему или нет. На выезде в игре с командой, которая явно будет атаковать, Манчини столб в лице Дзюбы был не нужен. Он выпустил на острие посвежевшего, похорошевшего и нацеленного на ворота Кокорина. И впервые после долгого перерыва, я хочу похвалить Сашу – и не только за последний матч, а за его игру в этом сезоне. На второй тайм «Зенит» вышел более раскованным, И что мне больше всего понравилось – команда взяла мяч под контроль на чужой половине. И соперник ничего не мог против этого сделать. А «Зенит» своей игрой показал, что он преимущество не отдаст, что у хозяев нет ни единого шанса.

После матча президент клуба Сергей Фурсенко сказал: «Вижу, что команда на правильном пути и все время прибавляет». Я тоже это вижу.

О «КРАСНОДАРЕ»

Я был одним из первых, кого президент «Краснодара» Сергей Галицкий пригласил в свою академию. Мы ходили по полю, к нам подбегали мальчишки, запросто здоровывались с Галицким, он с ними общался. Он открыл 29 отделений в городах и поселках Краснодарского края. По выходным ребята определенного года рождения съезжались в Краснодар и на прекрасных полях разыгрывали первенство академии по своему возрасту. Это было потрясающе.

И вот тогда Галицкий мне сказал: «Я хочу, чтобы в моей команде играли свои воспитанники». Я ответил, что ничего у него не получится, это утопия. «Как только у тебя появится талантливый мальчишка, его родителям дадут в Москве квартиру и парня увезут в столицу».

Галицкий тоже был вынужден покупать иностранцев и приглашать игроков из других российских городов при построении команды. Без этого никуда на первом этапе. Но в «Краснодаре» уже стали появляться и свои воспитанники. В игре с «Люнгбю» Шалимов выпустил в концовке воспитанников академии, и один из них – Сулейманов - забил важный гол.