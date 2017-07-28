Почему «Монреаль» не предложил контракт Маркову? Или как КХЛ получила топ-игрока

«Монреаль» объявил, что Андрей Марков не получит контракт на новый сезон. Защитник-ветеран возвращается в КХЛ – видимо, это будет «Ак Барс».

«ДЛЯ СДЕЛКИ НУЖНЫ ДВОЕ»

Как сообщали заокеанские инсайдеры, Андрей Марков просил у «Монреаля» двухлетний контракт на $12 млн. Это был смелый план, если учесть, что защитнику уже 38 лет, а меньше деньги в год получили такие молодые защитники с большой перспективой, как например, Дмитрий Орлов и Никита Зайцев.

Переговоры затянулись. Казалось, что стороны в итоге договорятся, пойдут друг другу навстречу. Но в итоге «Монреаль» решил сжечь мосты. Это мне напомнило переговоры, которые вел агент Алексея Ковалева – правда, с другим генеральным менеджером: не Марком Бержевеном, а Бобом Гейни. Тогда «Канадиенс» давали $4,5 млн в год – сторона Ковалева попросила $5 млн, но вместо этого Гейни забрал предложение и отдал деньги другому хоккеисту. Ковалев же подписал контракт с «Оттавой» на желаемую сумму, но его карьера с тех пор пошла под откос.

- Я дал ясно понять в конце сезона, что хочу играть в «Монреале» до конца карьеры, - сказал Марков во время пресс-конференции, которую в Канаде моментально устроили по телефону. - Но этого не произошло. Бизнес есть бизнес. Я никого не виню, готов двигаться вперед. Смотрю в будущее, но это тяжело. И жаль, что я не провел 1000 матчей в НХЛ за «Монреаль». Не хватило каких-то 10 игр.

- Вы в начале переговоров с генеральным менеджером «Канадиенс» Марком Бержевеном хотели бы подписать двухлетний контракт. Почему в клубе не пошли вам навстречу?

- Чтобы сделка состоялась, нужны двое. Да, в начале я просил двухлетний контракт. Мне хотелось ясности и стабильности на обозримый срок как для своей семьи, так и для себя самого. Я чувствую себя отлично, нахожусь в хорошей форме, и не планирую завершать карьеру в ближайшее время. Так что не надо обо мне беспокоиться, ребята.

Но к концу переговоров ради того, чтобы остаться в «Монреале», я уже был готов и на однолетний договор. В детали вдаваться не буду, но договориться не получилось. И мы имеем то, что имеем.

«ХОЧУ НА ОЛИМПИАДУ»

- Я с огромной гордостью носил свитер «Канадиенс» на протяжении 16 лет, - продолжил Марков. - Каждый день чувствовал, как мне повезло быть частью этой великой хоккейной организации – лучшей за всю историю нашего спорта. Я мечтал выиграть Кубок Стэнли и привезти его в Монреаль.

Но я не мог тянуть с решением, хотя был вариант подождать до сентября-октября. Я так решил в том числе по семейным обстоятельствам. Нам нужно было как можно раньше понять, где мы окажемся, где дети пойдут в школу. И я не мог представить себя в другой команде НХЛ, ни в каком другом свитере, кроме «Монреаля». Ну а переезд из одного города Северной Америки в другой представлял бы сложность для семьи и детей. Им будет проще адаптироваться в России.

- Вы вели переговоры с другими клубами НХЛ?

- Да, вел. И у меня были предложения. Но я принял решение, что вернусь в Россию и буду играть в КХЛ. Где – пока вам не скажу, потому что контракт еще не подписан. Хотя я уже знаю, какая это будет команда.

- Повлияло то, что вы теперь сможете выступить на Олимпиаде?

- Надеюсь, что поеду в Пхенчхан. Все будет зависеть от моего уровня игры. Если покажу хороший хоккей и заслужу место в команде, то смогу выступить на Олимпиаде к своему счастью. Сами понимаете, это не мое решение. Все, что я могу – это играть в хоккей.

Я три раза участвовал в Олимпиадах, и это был великолепный опыт. Что-то особенное! Очень жаль, что НХЛ сейчас не отпускает своих игроков в Пхенчхан. Но все понимают, что это бизнес. И каким бы ни было решение НХЛ, это их решение.

Конечно, у меня есть мечта – завоевать олимпийское золото. И не только у меня. Посмотрим, что будет. Понятно, что об этом мечтают хоккеисты всего мира – и в Канаде, и в Европе. Все хотят победить.

- Можно ли сказать, что вы уже не вернетесь в «Монреаль»?

- Никто не знает. Я не закрываю дверь, особенно для «Монреаля». И может, однажды вернусь в НХЛ. Но сейчас я уезжаю в Россию – говорю об этом прямо.

НАПРАВЛЕНИЕ – КАЗАНЬ?

Есть информация, что это будет «Ак Барс». И логика тут есть – у Казани освободились деньги (говорят, 130 млн рублей за сезон), которые должен был получить Данис Зарипов, но его дисквалифицировали на два года. К тому же Марков еще на заре карьеры выступал за московское «Динамо», которым руководил Зинэтула Билялетдинов. Это его тренер.

Андрей покидает «Монреаль» в ранге второго бомбардира среди защитников за более чем 100-летнюю историю клуба. За свои 16 сезонов Марков набрал 572 (119+453) очка, уступая лишь легендарному Ларри Робинсону.

«У меня четверо детей, - Андрей снова подчеркнул, что семья для него на первом месте. - Старший сын - российский мальчик, он родился и вырос в России. Мои близнецы появились на свет в Монреале и имеют канадское гражданство. А младшая девочка родилась в Соединенных Штатах, и у нее американский паспорт. Исходя из этого будем думать, что для нашей семьи лучше, и где мы станем жить, когда я завершу карьеру».