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Битва Кормье — Джонс и поединок российской девушки. Все о турнире UFC 214

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Битва Кормье — Джонс и поединок российской девушки. Все о турнире UFC 214
Фото: Gettyimages.ru

В это воскресенье (30 июля) в Анахайме состоится турнир UFC 214, в рамках которого состоятся три титульных боя: Крис Сайборг — Тоня Эвингер, Тайрон Вудли — Демиан Майя и Даниэль Кормье — Джон Джонс. Помимо этих противостояний фанатов ММА ждут несколько интереснейших поединков, в которых примут участие россиянка Александра Албу, британец Джими Манува, американец Робби Лоулер и другие.

«Советский спорт» составил гид по турниру UFC 214 и обещает, что скучно совершенно точно не будет.

Файткард турнира

Предварительные поединки

Бои начнутся 30 июля в 1:30 по московскому времени и завершатся примерно в 5:00.

Джошуа Буркман (28-15) - Дрю Добер (17-8);
Эрик Шелтон (10-3) - Джарред Брукс (12-0);
Кайлин Каррен (4-4) - Александра Албу (2-0).
Андре Фили (16-4) - Кельвин Каттар (16-2);
Ренато Моикано (11-0-1) - Брайан Ортега (11-0);
Алджемейн Стерлинг (13-2) - Ренан Барао (34-4);
Рикардо Ламас (17-5) - Джейсон Найт (17-2).

На UFC 214 в андеркарде есть несколько любопытных поединков. Россиянка Александра Албу после долгосрочного перерыва проведет второй бой в промоушене против американки Кайлин Каррен. Помимо этого, в октагон возвращается бразилец Ренан Барао — боец, который в свое время считался одним из лучших в мире. Его соперником станет Алджемейн Стерлинг. Также очередной поединок проведет не знающий поражений Джарред Брукс (12-0).

Ранние поединки завершатся схваткой Рикардо Ламоса и Джейсона Найта. В последнее время Ламас выступает нестабильно, чередуя победы с поражениями. Его соперник, наоборот, показывает очень хорошие результаты и имеет серию из четырех побед кряду. Для Найта бой против Ламаса — шанс заявить о себе очень громко.

Основные поединки

Бои начнутся в 5:00 по московскому времени.

Главный бой турнира Кормье — Джонс начнется ориентировочно в 7:00 (мск.)

Джими Манува (17-2) - Волкан Оздемир (14-1);
Робби Лоулер (27-11) - Дональд Серроне (32-8);
Кристин Жусино (17-1) Тоня Эвингер (19-5); - чемпионский бой в полулегком весе
Тайрон Вудли (17-3-1) - Демиан Майя (25-6) — чемпионский бой в полусреднем весе
Даниэль Кормье (19-1) vs. Джон Джонс (22-1) — чемпионский бой в полутяжелом весе

Даниэль Кормье (США) - Джон Джонс (США)

Весовая категория: полутяжелая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Кормье (1-е, бои 19-1); Джонс (2-е, бои 22-1).

В чем интрига?

Вот уже несколько лет Кормье и Джонс ведут холодную войну и не могут определить лучшего полутяжеловеса мира. В январе 2015 года спортсмены сошлись в «клетке» и победу одержал Джонс по очкам. Кормье ждал немедленного реванша и дождался его только спустя 2,5 года. После первого поединка Джон попадал в неприятные ситуации, нарушал правила ДТП, обвинялся в употреблении допинга. В итоге он был лишен пояса чемпиона, который плавно перешел на талию Кормье.

Фаворита в противостоянии нет. Шансы на победу равны. Но не совсем понятно, каким в спорт вернулся Джонс. После боя с Кормье он провел всего один поединок, да и тот состоялся год назад. Он одержал неуверенную победу над середняком дивизиона Овинсом Сен-Прю.

Нынешний чемпион, наоборот, находится в хорошей форме. На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду, причем ни один из его соперников не создал ему больших проблем.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10.
Прогноз: Победа Кормье единогласным решением судей.

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC 214?

Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире главные бои бойцовского шоу. Трансляция начнется в 5:00 мск.

Если вы хотите посмотреть предварительные поединки, то можете приобрести подписку на канале Fight Pass. Это будет стоит около 2000 рублей.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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