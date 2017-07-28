С подиумами – на перерыв. BMW и Shell – в числе призеров на Moscow Raceway

Пилоты BMW Марко Виттман и Бруно Спенглер поднялись на подиум в двух гонках российского этапа DTM – последними перед месячным перерывом в чемпионате.

Одно число – 285. Еще раз – 285 км/ч! Такой скоростной рубеж на трассе Moscow Raceway преодолели в выходные пилоты DTM. Самая знаменитая кузовная кольцевая серия четвертый раз приехала в Россию, привычно-ожидаемо собрав полные трибуны на треке под Волоколамском. Но никогда раньше машины здесь не ездили так быстро!

Впрочем, сенсацией скорости не стали – в межсезонье в DTM подправили регламент, разрешив командам увеличить мощность двигателей. Отсюда – и возросшая разгонная динамика, и конечно, запредельная «максималка». Правда, заметно подросла и нагрузка на силовые агрегаты, а с ней – и требования к надежности. В конце концов, какой бы быстрой не была машина, если она сломается, победы не видать. Плюс в Московский регион, наконец, пожаловало лето, и этап в России прошел в жарких условиях (нещадного пекла, конечно, не было, но и дождика – тоже, а солнце все равно серьезно прогревало асфальт). Чем выше температура – тем быстрее проходит окисление моторного масла, а заодно – образование различных отложений, которые могут повлиять на работу двигателя. Команды решают проблемы с надежностью по-разному. У BMW свой козырь - партнерство с Shell и масло Shell Helix Ultra c технологией PurePlus, которое поддерживает высокий уровень чистоты двигателя и защиту от износа.

- DTM в нынешнем сезоне проходит незабываемо! – признавался пилот BMW Аугусто Фарфус. – Граница между пилотами и зрителями окончательно исчезла, машины проносятся вдоль трибун еще быстрее. Но у нас остается неизменным одно – уверенность в двигателе благодаря маслу Shell Helix Ultra. Оно эффективно борется с отложениями и не теряет свои свойства даже при максимальных температурах и экстремальных нагрузках.

В Москве пришлось столкнуться и с тем, и с тем. Сходов из-за отказов техники – ноль. Зато борьбы на трассе хватало!

Особенно во второй день этапа – воскресную гонку всерьез запутала авария на пятом круге, когда Максим Мартен разбил свой BMW так сильно, что автомобиль в итоге загорелся. К этому времени обязательный пит-стоп успели провести четыре гонщика – Маро Энгель, Марко Виттман, Лойк Дюваль и Том Бломквист. Обстоятельства сложились в их пользу – когда спустя еще пять кругов дали рестарт и остальные пилоты сами отправились в боксы, этот квартет оказался в лидерах… Точне, почти в лидерах – швейцарец Нико Мюллер на пит-лейн не торопился, давая шанс догнать пелотон партнеру по Audi Маттиасу Экстрему. Швед, отчаянно пытаясь вернуть лидерство в общем зачете, мчал вперед на всех парах и все-таки догнал пятерку лидеров. Энгель к этому моменту успел обойти Виттмана, Мюллер, наконец, поехал на пит-стоп, и Маро возглавил гонку. Прорыв Экстрема к победе немца не коснулся – Энгель остался первым. Канадец Спенглер на BMW замкнул тройку призеров – как и другой пилот баварского автопроизводителя, Марко Виттман в первый день этапа.

Теперь участников ждет небольшой отпуск – следующие гонки DTM состоятся в Зандфорте, Голландия, ближе к концу августа – через три недели.