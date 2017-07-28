«Это не судейство, а какое-то безобразие!» Но Россия все равно взяла бронзу

Женская сборная России по водному поло завоевала бронзу чемпионата мира, победив в труднейшем матче соперниц из Канады.

Наши ватерполистки – пожалуй, самая стабильная команда на планете. С одной стороны они никогда в истории не выходили в финал чемпионата мира. С другой – постоянно выигрывают бронзовые медали, забирая их как свои и подтверждая свой уровень.

Так было на чемпионатах мира в Барселоне (2003), Мельбурне (2007), Риме (2009), Шанхае (2011), на Олимпиадах в Сиднее (2000) и Рио-де-Жанейро (2016). И теперь вот – в Будапеште.

Матч с канадками получился непростым. Соперницы вышли вперед – 2:0. Россиянки их догнали, по ходу игры создали комфортный отрыв – 9:5. Но он растаял до одного мяча, однако в концовке сборная России не упустила победу.

Лидер нашей команды Екатерина Прокофьева с улыбкой рассказывала, что это у нее уже третья бронза чемпионатов мира: «Вот на Олимпиаде у нас 16 лет не было медалей, и в Рио были другие эмоции. А теперь хочется, чтобы мы сделали шаг наверх. Да, в полуфинале с американками мы провалили второй период со счетом 1:6. Но если бы не это, могли бы побороться за выход в финал, как-то зацепиться за матч. Команда у нас хорошая, нужно получше сыграться. Мы рады, что Россия снова входит в элиту водного поло».

Главный тренер сборной Александр Гайдуков весь турнир отказывался от интервью, поручая общение с прессой своему помощнику. Но итоги чемпионата мира теперь он подвел: «Мои девушки выложились полностью – и физически, и психологически. Тут было настоящее месиво! Уже в группе было непросто с Грецией, сильны были Австралия, Голландия, Италия. А разве просто пришлось с Канадой? Я еще после Суперфинала Мировой лиги говорил о том, что канадки преподнесут здесь большой сюрприз. И смотрите, они дошли до полуфинала».

Помощник Андрей Белофастов добавил, что судейство в матче за бронзу было непонятным: «Это просто безобразие. Спасибо нашей команде, что выстояла, выполнила тактическую установку. В целом мы должны быть довольны тем, как выступили на чемпионате мира. Проиграли только два матча, побеждали очень сильных соперниц».

СТАТИСТИКА

Водное поло. Женщины. Матч за бронзу

Россия – Канада – 11:9 (3:3, 4:2, 2:2, 2:2)

Голы у России: Рыжкова (3), Сержантова (2), Борисова (2), Прокофьева (2), Каримова (1), Тимофеева (1).