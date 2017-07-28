Евгений Рылов: У меня была истерика перед ЧМ. Меня вообще не хотели сюда везти!
Евгений Рылов гениально выиграл золото на дистанции 200 м на спине, после чего дал интервью «Советскому спорту».
- Евгений, какая у вас была тактика? На 10 тысяч вы рванули как на пятьсот.
- Вот вы правы. Такая тактика и была: рвануть и терпеть. Не было другой тактики. Я не готовился к тому, чтобы раскладываться ровно. Как проплыл на чемпионате России, так и здесь сделал то же самое.
- То есть вы шли ва-банк?
- Именно!
- Что вы чувствовали на последнем полтиннике?
- О, я не хочу это говорить! Это было слишком больно.
- Мы переживали из-за вашего плеча.
- Да, из-за этого возникали проблемы. Наша основная подготовка проходила в горах. Я не мог ее выполнить, потому что не был способен плавать с максимальными скоростями.
Пришлось спускаться раньше времени с горы. Мне сделали три укола – блокаду для плеча, чтобы мышцы были полностью восстановлены. И это мне помогло проплыть без боли.
- Сколько процентов запланированной подготовки удалось сделать?
- Меньше половины. Сейчас я в такой же форме, как и на чемпионате России. Не сильно ушел от себя самого.
- Вы отказались от дистанций 50 и 100 м.
- Это из-за того, чтобы не сорваться. Чтобы хватило сил на 200 м и на будущую Олимпиаду.
- Было страшновато перед чемпионатом мира?
- Да, конечно. Был страх, внутреннее эмоциональное разочарование. Где-то истерика. Где-то я ходил гулять один, чтобы привести мысли в порядок. В принципе я с этим справился. Тренер сказал успокоиться. Пусть будет как будет. Он ведь вообще хотел снять меня с чемпионата мира.
- Ничего себе!
- Но я попросил сделать все возможное, чтобы я проплыл. И мы решили так: блокада и только 200 м.
- Блокада – это больно?
- Нет, просто прокалывается плечо, укол делают внутрь сустава. Но больше становится психологическая нагрузка. Плохо немного в конце.
- Что теперь с плечом?
- Буду делать операцию в августе. Без разрезов, просто убирать кисту и зашивать.
- Вы поплывете в комбинированной эстафете?
- Вроде бы плечо не ныло. Можно попробовать.
- Вы побили рекорд Европы. Это важно?
- Я планировал одно – проплыть по кайфу. Больше ничего не планировал.
- Максимальный отрыв у вас был 1,58. Это ошарашило соперников?
- Я немного поменял для себя тактику. И правильно сделал. Мне нужно научиться через быструю скорость терпеть на дистанции. А то я обычно раскрываюсь, но в концовке меня не хватает.
- В полуфинале у вас ведь не было такой тактики.
- Там я себя сдерживал.
- Знаете, кто последний раз у России выигрывал мужское золото?
Рылов задумался.
- Александр Попов в 2003 году.
- Да? А я мыслями в сторону Олимпиады в Атланте-1996 ушел.
- 14 лет не было золота у мужиков.
- Я немного исправил ситуацию.
- Кто за вас болел?
- Родители, родственники, друзья из Развилок. Поддерживали меня с трибуны. Даже одели футболку с моим изображением. Я сказал, что не надо. Но им все равно.
- Что у вас играло в наушниках перед стартом?
- Да много чего. Eminem, рок. Я успел прослушать три-пять песен.
- Вы вышли на старт, вскинули руки, улыбнулись стадиону.
- А я не выходил выигрывать. Я шел кайфовать.
- Кайфанули?
- Да. Видите, еле перед вами стою!
СТАТИСТИКА
Плавание
200 м спина. Мужчины
1. Рылов (РОССИЯ) – 1.53,61 (рекорд Европы). 2. Мерфи (США) – 1.54,21. 3. Пебли (США) – 1.55,06.