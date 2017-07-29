Салимгерей Расулов: Был отравлен после того, как не «сдал» бой. Чуть не умер
Один из сильнейших тяжеловесов России, бывший чемпион лиги ACB Салимгерей Расулов дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о своей подготовке к бою против Евгения Ерохина (19 августа), высказал мнение о братьях Емельяненко, а также в шутку заявил, что готов за 100 миллионов долларов поругаться с соперником ради привлечения интереса к поединку.
«ЕРОХИН - ДУМАЮЩИЙ БОЕЦ»
- Как себя
чувствуете? Как проходит подготовка к
бою против Евгения Ерохина?
- Подготовка проходит отлично. Сейчас я нахожусь в Крыму в городе Алушта вместе со сборной России по ММА. Тренеры хорошие, тщательно за мной наблюдают. Нахожусь в очень хорошей форме.
Турнир ACB 67 состоится 19 августа в Грозном
- На что делаете
упор в тренировках?
- Занимаюсь кроссфитом, борьбой, боксом, кикбоксингом… Упор делаю на все составляющие. У нас очень разносторонние тренировки.
- Вы смотрели
последние бои соперника? Что можете о
нем рассказать?
- Вместе с Евгением Ерохиным часто пересекался на военных соревнованиях. У нас были ровные бои. А так, смотрел его профессиональные бои. Он очень хороший боец. Евгений отлично работает в стойке, отлично бьет обеими руками. Он думающий боец.
- На сборах вам
удалось поспарринговать с чемпионом
ACB в тяжелом весе Денисом
Гольцовым, который у вас и отобрал титул
в недавнем бою. Какие у вас отношения?
- Не думаю, что у людей должна быть агрессия. В восьмиугольнике мы соперники, а в жизни — товарищи. Свою агрессию я лучше буду в «клетке» показывать, а не где-нибудь на улице. С Денисом мы просто по-дружески потренировались, провели спарринги на технику. Неплохо позанимались. Негативные эмоции, которые мы получаем в ринге, не должны выходить в жизнь.
- Общались ли вы
с руководством ACB о шансе
сразиться за титул чемпиона?
- К прошлому бою с Гольцовым я неправильно подготовился. Я не мог найти себе спарринг-партнеров. У меня хороший менеджер, но нет тренера. Можно сказать, я сам по себе. У нас есть школа, где можно хорошо потренироваться, но в ней нет больших тяжеловесов. К той схватке я был готов где-то процентов на 40. Бой получился некрасивым. Мы должны были показать зрелище, но этого не случилось.
А сейчас я неплохо готов и, думаю, в ноябре-декабре будет шанс вновь подраться за титул ACB. Если Денис проведет успешную защиту пояса против Мухумата Вахаева, то в реванше надо будет показать на что мы оба способны.
- А если Гольцов
проиграет Вахаеву?
- Честно говоря, мне без разницы против кого драться. Главное, чтобы пояс был у меня. Остальное меня не волнует.
- «Сам по себе».
Вы сказали, что у вас нет тренера. Как
такое может быть?
- Так получилось. Уже лет десять я без тренера. Тренировался то в одном клубе, то в другом.
В здоровом теле - здоровый дух. Салимгерей Расулов - справа
«ТРЕНИРОВКИ В США - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»
- Многие российские
бойцы сейчас перед боями уезжают
тренироваться в зарубежные страны: США,
Тайланд, Голландия. Вы не задумывались
тоже поступить также?
- Об этом думаю часто. Хочется поехать в Америку, поработать с лучшими тяжеловесами, понять, на что я способен. Сделать работу над своими недочетами. Но кемп в США дорого обходится. Это мешает. Но думаю, что после поединка с Ерохиным я все-таки туда поеду.
- В каком клубе
хотели бы тренироваться?
- В общем, без разницы. Может быть, в AKA или American Top Team. Говорят, что там лучшие бойцы.
- Поступали ли
к вам предложения от зарубежных
промоушенов?
- Сейчас предложений нет. В 2013 году у меня был шанс поехать в Bellator. Для этого мне нужно было победить Питера Грэхема. Но случилось так, что тот бой я проиграл: во время схватки сломал руку. И в итоге с промоушеном из США контракт подписал Питер. Затем предложений не поступало. Я лечил травмы и выступал, в основном, в любительских соревнованиях. Когда подписал контракт с ACB к профессиональным боям стал относиться серьезнее. Открылось второе дыхание. Хочется выступать и выигрывать.
- Чемпион UFC
Стипе Миочич считается сильнейшим
бойцов-тяжеловесом на планете. Вы
согласны с этим?
- Если он сейчас чемпион, значит он лучший. Он всем все доказывает в «клетке».
«ОЛЕЙНИК И ВОЛКОВ МОГУТ ПОБЕДИТЬ МИОЧИЧА»
- Есть ли бойцы,
которые в ближайшее время могут отобрать
у него пальму первенства?
- Конечно, есть. Даже бойцы из России Александр Волков и Алексей Олейник могут это сделать. Конкуренция в UFC очень серьезная. В последнее время чемпионы часто меняются, это связано с введением допинг-контроля.
- Месяц назад
Федор Емельяненко дебютировал в Bellator
и проиграл нокаутом в бою против
Мэтта Митриона. Что пошло не так?
- Я не в праве давать советы Федору Емельяненко. За свою карьеру в ММА Федор выиграл стольких топовых спортсменов… В Старом Осколе шикарная школа, я там тренировался. Все условия там есть, хорошие спарринг-партнеры. Вроде бы все есть. Может быть, Емельяненко просто не повезло в том поединке. Федор не проигрывал почти десять лет, а потом неожиданно для всех пару раз проиграл. Может быть, сказывается возраст. Но любители ММА не должны обсуждать карьеру Федора, он сам решает, сколько ему драться и когда. Он заслуживает уважения независимо от того, проиграл или выиграл.
- 30 июля на турнире
UFC 214 состоится реванш
между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом.
Как считаете, кто одержит победу?
- Мне больше нравится Джонс. У него необычная техника ведения боя. Он очень разносторонний, классно бьет ногами и локтями. Можно сказать, очень опасный человек. Кормье уже в возрасте, а Джонс долгое время не дрался.
«ПРЕДЛАГАЛИ «СДАТЬ» БОЙ»
- Было ли такое
в вашей карьере, чтобы вам предлагали
деньги за «слив» боя?
- Когда выступал в любительских соревнованиях, такое было. Когда выступал на международном турнире среди военных, предложили проиграть. Я отказался. В итоге, мне кажется, что меня целенаправленно отравили перед схваткой. Два-три дня я не мог встать с кровати, чуть не умер. Даже выпрямиться не мог. Тогда среди спецслужб была высокая конкуренция. Каждый коллектив хотел выиграть общекомандный зачет. Начальник одной команды подошел и говорит «Сдай бой!». «Ну а я же не могу подвести свою команду», - отвечаю ему. И буквально через несколько часов я неожиданно отравился, хотя ничего не ел.
- Свою
профессиональную карьеру вы начали в
2007 году. На кого из бойцов тогда
ориентировались?
- В то время в ММА бушевал Федор. Он был настоящей звездой спорта. Многие равнялись на него. Также все смотрели бои Волка Хана, Олега Тактарова, который дрался даже со сломанной рукой. Раньше в UFC не было определенного времени на раунд, бой мог длиться целый час. Олег со сломанной рукой полчаса еще дрался! На этих людей и равнялся.
- Чем занимаетесь
в свободное от тренировок время?
- Люблю проводить свободное время с семьей на даче.
«МЭЙВЕЗЕР - МАКГРЕГОР - ЭТО И СПОРТ, И ТЕАТР»
- 26 августа Флойд
Мэйвезер и Конор Макгрегор проведут
боксерский поединок. Что это будет,
спорт или театр?
- И то, и другое. Без театра, они бы не смогли заработать огромные деньги. Если бы они не устраивали шоу, никому бы это интересно не было. В России у нас пока такого подхода к поединкам нет. Но в скором времени и мы их догоним в этом плане.
- То есть, лет
через пять есть шанс наблюдать за тем,
как вы с Денисом Гольцовым прилюдно
ругаетесь?
- Ну почему бы за 100 миллионов долларов не ругаться (смеется)? Можно поругаться, а после боя помириться. Они же в США все так делают.
- Есть ли у
Макгрегора шанс одержать победу?
- Шанс будет, если Конор зацепит хорошим ударом Мэйвезера. Но Флойд ни одного боя не проиграл, и в этом бою, думаю, тоже одержит победу.
- Александр
Емельяненко 27 сентября проведет бой в
лиге WFCA против бразильца
Джеронимо дос Сантоса. Что ждать от
россиянина?
- Не знаю, как Александр подготовится, он в тюрьме еще недавно сидел. Джеронимо тоже последние бои проигрывает. Думаю, в этом бою Емельяненко победит. Дальнейшая карьера Александра зависит от того, какого соперника ему дадут.