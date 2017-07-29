Салимгерей Расулов: Был отравлен после того, как не «сдал» бой. Чуть не умер

Один из сильнейших тяжеловесов России, бывший чемпион лиги ACB Салимгерей Расулов дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о своей подготовке к бою против Евгения Ерохина (19 августа), высказал мнение о братьях Емельяненко, а также в шутку заявил, что готов за 100 миллионов долларов поругаться с соперником ради привлечения интереса к поединку.

«ЕРОХИН - ДУМАЮЩИЙ БОЕЦ»

- Как себя чувствуете? Как проходит подготовка к бою против Евгения Ерохина?

- Подготовка проходит отлично. Сейчас я нахожусь в Крыму в городе Алушта вместе со сборной России по ММА. Тренеры хорошие, тщательно за мной наблюдают. Нахожусь в очень хорошей форме.

Турнир ACB 67 состоится 19 августа в Грозном

- На что делаете упор в тренировках?

- Занимаюсь кроссфитом, борьбой, боксом, кикбоксингом… Упор делаю на все составляющие. У нас очень разносторонние тренировки.

- Вы смотрели последние бои соперника? Что можете о нем рассказать?

- Вместе с Евгением Ерохиным часто пересекался на военных соревнованиях. У нас были ровные бои. А так, смотрел его профессиональные бои. Он очень хороший боец. Евгений отлично работает в стойке, отлично бьет обеими руками. Он думающий боец.

- На сборах вам удалось поспарринговать с чемпионом ACB в тяжелом весе Денисом Гольцовым, который у вас и отобрал титул в недавнем бою. Какие у вас отношения?

- Не думаю, что у людей должна быть агрессия. В восьмиугольнике мы соперники, а в жизни — товарищи. Свою агрессию я лучше буду в «клетке» показывать, а не где-нибудь на улице. С Денисом мы просто по-дружески потренировались, провели спарринги на технику. Неплохо позанимались. Негативные эмоции, которые мы получаем в ринге, не должны выходить в жизнь.

Сборная России по ММА на сборах в Алуште

- Общались ли вы с руководством ACB о шансе сразиться за титул чемпиона?

- К прошлому бою с Гольцовым я неправильно подготовился. Я не мог найти себе спарринг-партнеров. У меня хороший менеджер, но нет тренера. Можно сказать, я сам по себе. У нас есть школа, где можно хорошо потренироваться, но в ней нет больших тяжеловесов. К той схватке я был готов где-то процентов на 40. Бой получился некрасивым. Мы должны были показать зрелище, но этого не случилось.

Расулов до боя с Гольцовым был чемпионом ACB. Сейчас Салимгерей рассчитывает как можно быстрее вернуть пояс.

А сейчас я неплохо готов и, думаю, в ноябре-декабре будет шанс вновь подраться за титул ACB. Если Денис проведет успешную защиту пояса против Мухумата Вахаева, то в реванше надо будет показать на что мы оба способны.

- А если Гольцов проиграет Вахаеву?

- Честно говоря, мне без разницы против кого драться. Главное, чтобы пояс был у меня. Остальное меня не волнует.

- «Сам по себе». Вы сказали, что у вас нет тренера. Как такое может быть?

- Так получилось. Уже лет десять я без тренера. Тренировался то в одном клубе, то в другом.

В здоровом теле - здоровый дух. Салимгерей Расулов - справа

«ТРЕНИРОВКИ В США - ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»

- Многие российские бойцы сейчас перед боями уезжают тренироваться в зарубежные страны: США, Тайланд, Голландия. Вы не задумывались тоже поступить также?

- Об этом думаю часто. Хочется поехать в Америку, поработать с лучшими тяжеловесами, понять, на что я способен. Сделать работу над своими недочетами. Но кемп в США дорого обходится. Это мешает. Но думаю, что после поединка с Ерохиным я все-таки туда поеду.

- В каком клубе хотели бы тренироваться?

- В общем, без разницы. Может быть, в AKA или American Top Team. Говорят, что там лучшие бойцы.

- Поступали ли к вам предложения от зарубежных промоушенов?

- Сейчас предложений нет. В 2013 году у меня был шанс поехать в Bellator. Для этого мне нужно было победить Питера Грэхема. Но случилось так, что тот бой я проиграл: во время схватки сломал руку. И в итоге с промоушеном из США контракт подписал Питер. Затем предложений не поступало. Я лечил травмы и выступал, в основном, в любительских соревнованиях. Когда подписал контракт с ACB к профессиональным боям стал относиться серьезнее. Открылось второе дыхание. Хочется выступать и выигрывать.

- Чемпион UFC Стипе Миочич считается сильнейшим бойцов-тяжеловесом на планете. Вы согласны с этим?

- Если он сейчас чемпион, значит он лучший. Он всем все доказывает в «клетке».

Один из первых турниров по ММА Расулов выиграл на Северном Кавказе в городе Кисловодске в 2008 году

«ОЛЕЙНИК И ВОЛКОВ МОГУТ ПОБЕДИТЬ МИОЧИЧА»

- Есть ли бойцы, которые в ближайшее время могут отобрать у него пальму первенства?

- Конечно, есть. Даже бойцы из России Александр Волков и Алексей Олейник могут это сделать. Конкуренция в UFC очень серьезная. В последнее время чемпионы часто меняются, это связано с введением допинг-контроля.

- Месяц назад Федор Емельяненко дебютировал в Bellator и проиграл нокаутом в бою против Мэтта Митриона. Что пошло не так?

- Я не в праве давать советы Федору Емельяненко. За свою карьеру в ММА Федор выиграл стольких топовых спортсменов… В Старом Осколе шикарная школа, я там тренировался. Все условия там есть, хорошие спарринг-партнеры. Вроде бы все есть. Может быть, Емельяненко просто не повезло в том поединке. Федор не проигрывал почти десять лет, а потом неожиданно для всех пару раз проиграл. Может быть, сказывается возраст. Но любители ММА не должны обсуждать карьеру Федора, он сам решает, сколько ему драться и когда. Он заслуживает уважения независимо от того, проиграл или выиграл.

- 30 июля на турнире UFC 214 состоится реванш между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом. Как считаете, кто одержит победу?

- Мне больше нравится Джонс. У него необычная техника ведения боя. Он очень разносторонний, классно бьет ногами и локтями. Можно сказать, очень опасный человек. Кормье уже в возрасте, а Джонс долгое время не дрался.

«ПРЕДЛАГАЛИ «СДАТЬ» БОЙ»

- Было ли такое в вашей карьере, чтобы вам предлагали деньги за «слив» боя?

- Когда выступал в любительских соревнованиях, такое было. Когда выступал на международном турнире среди военных, предложили проиграть. Я отказался. В итоге, мне кажется, что меня целенаправленно отравили перед схваткой. Два-три дня я не мог встать с кровати, чуть не умер. Даже выпрямиться не мог. Тогда среди спецслужб была высокая конкуренция. Каждый коллектив хотел выиграть общекомандный зачет. Начальник одной команды подошел и говорит «Сдай бой!». «Ну а я же не могу подвести свою команду», - отвечаю ему. И буквально через несколько часов я неожиданно отравился, хотя ничего не ел.

- Свою профессиональную карьеру вы начали в 2007 году. На кого из бойцов тогда ориентировались?

- В то время в ММА бушевал Федор. Он был настоящей звездой спорта. Многие равнялись на него. Также все смотрели бои Волка Хана, Олега Тактарова, который дрался даже со сломанной рукой. Раньше в UFC не было определенного времени на раунд, бой мог длиться целый час. Олег со сломанной рукой полчаса еще дрался! На этих людей и равнялся.

- Чем занимаетесь в свободное от тренировок время?

- Люблю проводить свободное время с семьей на даче.

«МЭЙВЕЗЕР - МАКГРЕГОР - ЭТО И СПОРТ, И ТЕАТР»

- 26 августа Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор проведут боксерский поединок. Что это будет, спорт или театр?

- И то, и другое. Без театра, они бы не смогли заработать огромные деньги. Если бы они не устраивали шоу, никому бы это интересно не было. В России у нас пока такого подхода к поединкам нет. Но в скором времени и мы их догоним в этом плане.

- То есть, лет через пять есть шанс наблюдать за тем, как вы с Денисом Гольцовым прилюдно ругаетесь?

- Ну почему бы за 100 миллионов долларов не ругаться (смеется)? Можно поругаться, а после боя помириться. Они же в США все так делают.

- Есть ли у Макгрегора шанс одержать победу?

- Шанс будет, если Конор зацепит хорошим ударом Мэйвезера. Но Флойд ни одного боя не проиграл, и в этом бою, думаю, тоже одержит победу.

- Александр Емельяненко 27 сентября проведет бой в лиге WFCA против бразильца Джеронимо дос Сантоса. Что ждать от россиянина?

- Не знаю, как Александр подготовится, он в тюрьме еще недавно сидел. Джеронимо тоже последние бои проигрывает. Думаю, в этом бою Емельяненко победит. Дальнейшая карьера Александра зависит от того, какого соперника ему дадут.