Антон Чупков: Я не согласен, что американцы – небожители. С ними можно бороться

Антон Чупков завоевал золото, выиграв двухсотметровку брассом и побив рекорд Европы.

- Как обычно, я хотел ускориться на последнем полтиннике. Главное, чтобы сил хватило, - объяснял свои планы Чупков. – Вот так и финишировал. Контролировал соперников. Видел, что ребята прибавили. Тоже старался поднажать, но не в ущерб для своего состояния.

- Вы знаете Юрия Борзаковского? Ваша тактика на дистанции похожа на его.

- Значит, не один я такой! Вообще надо сказать спасибо моему тренеру.

- Что вы такого сейчас знаете о дистанции 200 м, чего не знали на Олимпиаде в Рио?

- Да все знал. Но был на год моложе. И возможно, оказался тогда не так хорошо готов, как сейчас. Однако тогда была Олимпиада и тоже медаль, но бронза.

- Россия в один день берет три золота и серебро. Это что такое?

- Это супер! Должно было ведь нас прорвать. И наконец, это случилось. Надеюсь, для сборной России это станет большим стимулом для шага вперед.

- Такого ведь никогда не было!

- Просто парни собрались. Русские мужики все-таки! Мы поверили в себя как никогда. Взяли свои медали.

- Рылов сказал перед финалом, что ты победишь.

- Ну он молодец! Но я об этом не думал, если честно. Нельзя недооценивать соперников и переоценивать себя. Это может плохо закончиться.

- Даже медаль во сне не маячила?

- Вообще нет.

- Что нужно сделать, чтобы побить мировой рекорд?

- Лучше тренироваться. И подтягивать второй-третий полтинник. Это самое слабое мое место.

- Что вы делали перед своим финалом?

- Разминался, смотрел заплыв Женьки. Потом пошел на его награждение, заряжался мотивацией, когда в его честь звучал гимн России. Это же гимн нашей великой страны. Всегда приятно его слушать.

- Американцы – лидеры в мировом плавании. Небожители, собирают кучу медалей. Реально ли России хотя бы приблизиться к их уровню?

- Небожитель здесь только один – британец Адам Пити. А все остальные – обычные люди, соперники. Со всеми можно бороться. И мы реально это доказали. У нас боеспособная команда, мы можем побеждать и рвать.

- Но в США крутая конкуренция.

- А в России разве нет? Посмотрите, какой у нас сильный брасс. Да и другие стили.

- А что такого есть у Пити?

- У него на 50 и 100 м есть супертехника и темп. Но так – обычный парень, мой друг. Вчера мне удачи желал перед финалом. Мне нравится, как он плывет. Сейчас Адам непобедим, но найдутся люди, которые с ним будут биться на равных.

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200 м брасс. Мужчины

1. Чупков (РОССИЯ) – 2.06,96 (рекорд Европы). 2. Косеки (Япония) – 2.07,29. 3. Ватанабе (Япония) – 2.07,47… 7. Хоменко (РОССИЯ) – 2.09,18.