Футбол на крохотном мониторе. Почему «Матч ТВ» тащит российский футбол назад?

«Советский спорт» одним из первых рассказал о странном ноу-хау телеканала «Матч ТВ» - комментирование матчей из московской студии. Не беремся судить, связано ли это с катастрофическим положением дел в финансах канала - нас интересует спортивная составляющая: насколько страдает качество репортажа. Ниже – краткая справка по истории вопроса.

Когда-то даже центральные матчи российского чемпионата освещали из студии. Но после того, как права на показ чемпионата России приобрела телекомпания «НТВ-плюс», ситуация изменилась. Центральные матчи тура показывали на канале НТВ, комментаторы (тогда их было 3 человека) выезжали на место событий. Гаджи Гаджиев, тогдашний тренер «Крыльев Советов», даже комментировал проведенные замены в прямом эфире на федеральном канале. Это было в 2005-м году.

На остальные игры комментаторы ездили по мере необходимости, исходя из технических возможностей и рейтинговости события. В 2006-м на «НТВ-плюс» появился тематический канал «Наш Футбол», на котором транслировались игры чемпионата России, а также выходили различные аналитические программы. В 2012-м году управление каналом перешло в руки компании «Лига-ТВ», дочерней структуры премьер-лиги, взявшей на себя всю ответственность за контент (который по-прежнему производил «НТВ-плюс», работая как исполнитель с заказчиком). Именно тогда в технический регламент РФПЛ попали регулярные флеш-интервью тренеров. Кроме того, обязательным условием стало комментирование матчей непосредственно со стадиона.

Некоторым клубам пришлось для этого активно перестраивать всю свою инфраструктуру, ведь не все стадионы могли предоставить вещателю оборудованные комментаторские позиции. Самим комментаторам приходилось буквально «не вылезать» из командировок. Но зато освещение чемпионата вышло на новый уровень - с предматчевыми включениями со всех стадионов и интервью игроков после первого тайма.

В 2015-м «Лига-ТВ» прекратила свое существование, управление каналом «Наш Футбол» вернулось к холдингу «Газпром-медиа», а вскоре был создан «Матч-ТВ». Сейчас, в 2017-м, практика комментирования матчей со стадионов прекращается. Началось это еще по ходу прошлого сезона и продолжилось в нынешнем. Из 16-ти матчей первых двух туров РФПЛ из московской студии комментировались 7. 4 матча были сыграны в Москве, так что из возможных 12-ти репортажей с места события «Матч-ТВ» «осилил» только 5. Что является причиной этому - финансовая несостоятельность или новая стратегия - канал умалчивает, отказываясь от комментариев.

«Советский Спорт» поинтересовался мнением всех возможных заинтересованных лиц на этот счет. В ближайшие часы появится сразу несколько аргументированных позиций по резонансной теме.