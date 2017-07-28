Юлия Ефимова: Какой же обалденный день! Мы так давно его ждали!

Юлия Ефимова стала пятикратной чемпионкой мира. После победы на 200 м брассом с ней поговорил обозреватель «Советского спорта».

ЕФИМОВА ОБОГНАЛА ПОПОВА

Пара фактов. Во-первых, Юлия Ефимова выиграла пятую золотую медаль чемпионата мира. Если вспоминать, это были 50 м (Рим-2009, Барселона-2013), 100 м (Казань-2015) и 200 м (Барселона, Будапешт). Полный набор.

Во-вторых, Ефимова по количеству наград на чемпионатах мира обошла великого Александра Попова. У нее 12 (5+4+3) медалей, а у Попова (6+4+1) – 11. Но надо помнить, что Александр выигрывал на мире шесть раз золото. А еще у него четыре золота Олимпиады, что главное. Так что Юля имеет впереди хороший ориентир.

Как описать победу Ефимовой в финале? Она все сделала без пыли и без шума. На классе, как и должна. Не провалила старт. Была шестой после первой сотни, но держала соперниц на короткой дистанции. А на второй сотне совершила фирменный прыжок розовой пантеры.

Лилли Кинг хорошо прошла сотню, став второй. Но на вторую половину ее не хватило, и она оказалась четвертой. Ефимова же показала 2.19,64, и это в 0,53 секундах от мирового рекорда.

«КИНГ МЕНЯ ПОЗДРАВИЛА»

- На этот раз финал обошелся без приключений? – спросил я у Юли.

- Приключения есть всегда. Просто мы о них не рассказываем, - засмеялась Ефимова.

- Пятикратная чемпионка мира – это звучит?

- Звучит. Но надо еще больше.

- Вы обогнали Александра Попова по количеству медалей на чемпионатах мира.

- Это очень здорово. Теперь надо по золоту Олимпиад догонять.

- Какой была тактика на эту двухсотметровку?

- Как обычно. Но я знала, что уже нельзя расслабляться как в полуфинале на первой половине, если хочешь результат. Надо начинать быстрее, но при этом не закислиться, как случилось на сотне.

Первый полтинник – легко и спокойно, в районе 32 секунд. На втором надо догонять и касаться бортика примерно со всеми на одном уровне. А потом уже работать третий-четвертый полтинники на максимуме. Плыть, пока не обессилишь.

- На 150 м вы уже не сомневались, что победите?

- В общем-то да.

- Лилли Кинг бурно прогрессирует на 200 м, она плыла по крайней дорожке…

- Да, я не видела Кинг. Но старалась всех держать в уме, контролировать. Потому что уже давно в спорте. Никогда не знаешь, что от кого ждать. Особенно когда молодые девочки за год улучшают результат на пять и больше секунд.

На сегодняшний день я сделала все, что могла. Настраивалась на рекорд мира, но к сожалению, не получилось.

- Американка Беттани Гэлат, приплывшая второй, вас тепло поздравила. Вы с ней знакомы?

- Нет. Просто сказала мне хорошие слова.

- А Кинг?

- Она поздравила тоже.

«Я КАК СОЛДАТ»

- Как вы приводили мысли в порядок после бронзы на сотне?

- Все было нормально. Да, я расстроилась немного, ведь уступила из-за своей ошибки – не на кого свалить. Но у меня уже есть медали чемпионатов мира. И я отношусь к этому легче: «Не получилось? И ладно…» Тут доля шутки, конечно. Но папа говорит, что мне надо быть злее. И вот как раз хороший повод. Не надо относиться к своим поражениям со слезами и соплями. А просто работать дальше.

- Насколько велик вклад в это золото вашего папы, который вас тренирует?

- Мы вообще целенаправленно работаем на 200 м. Сотню не упускаем, но все тренировки направлены на двухсотку. Отрабатываю раскладку, держу в уме скорость на двести. Тренер на этой дистанции – главный, а я все исполняю как солдат.

- В воскресенье вы выступаете на 50 метров. Что ждете?

- Это больше лотерея. Немного непонятная дистанция. Чуть не попал в касание, неудачно стартанул, ушами подгреб в другую сторону – и ничего не получилось. А конкуренция очень высокая, и не знаешь, от кого что ждать.

- Насколько все будет зависеть от хорошего старта?

- Тут много нюансов. Не все упирается в старт.

- Вы мечтали о золотом хет-трике, когда ехали в Будапешт. Золото на 50, 100, 200 м брассом. В итоге получился хет-трик, но в один день – Рылов, вы, Чупков.

- И это отличный обмен! Какой же обалденный день! Я безумно рада за ребят. Как раз ждала свою дистанцию, и проходило награждение Рылова. Я вместе с ним пела гимн, это сильно мотивирует. Да еще Чупков выбежал смотреть. Жаль, что ребята в эстафете не взяли серебро. В такой-то день могло и золото быть!

- Три золота и серебро в один день – такого даже на чемпионате Европы не помню.

- Да, такое за весь чемпионат можно было собрать, а не за вечер. А теперь идет смена поколений, растут результаты. У нас появились талантливые перспективные ребята, которые бурно прогрессируют.

- Не кажется, что это сон?

- Нет. Давно пора!

СТАТИСТИКА

Плавание

200 м брасс. Женщины

1. Ефимова (РОССИЯ) – 2.19,64. 2. Гэлат (США) – 2.21,77. 3. Ши (Китай) – 2.21,93.