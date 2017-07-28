Три золота и серебро в плавании в один вечер. Сборная России, ты ли это?!

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о чуде на чемпионате мира по плаванию. Россияне в один вечер завоевали три золота и серебро!

Начнем с того, что такого не было никогда. Ни в советской, ни в российской истории. Чтобы в один день сборная на чемпионате мира или Олимпиаде взяла три золота и серебро… Невероятно!

Все победы получились разными, но объединяло их то, что российские пловцы в финалах считались фаворитами. Насчет Рылова я бы так уверенно не говорил. Тем более знал, что у него серьезная травма плеча. Но я понимал его потенциал. И у меня просто челюсть отвисла, какую скорость он развил на первой сотне. Отрыв составлял даже 1,58 секунды!

Уверен, обалдели и соперники. Они такого наглого рывка от Рылова не ждали. Весь вопрос был в том, выдержит ли Женя на последнем полтиннике. Обычно пловцы описывают этот адский отрезок так: «Я отключился, ничего не помню. Плыл последние метры как бревно».

Рылов чуть просел, но сохранил отрыв в 0,6 секунды от американца Райана Мерфи. Рекорд Европы пишем, рекорд мира держим в уме – все-таки Евгений подошел к чемпионату мира не в лучшей форме.

Юлия Ефимова победила на классе, и описывать ее финал даже скучно. У нее лучшее время сезона в мире на 200 м брассом. Вторая – Лилли Кинг, отстающая аж на две секунды. Сюрприз мог быть в одном, если бы 20-летняя американка рванула первую сотню в духе Рылова и дотерпела бы по дистанции. Но этого не произошло. А других «чертиков из табакерки» не нашлось.

Антон Чупков рисковал больше всех, после трех полтинников он шел только четвертым. Но рванул в фирменном духе, а долговязый японец Иппей Ватанабе, этот обладатель мирового рекорда, как-то просел, чуть сдулся. Я сразу понял, что Антон его обойдет.

Ефимовой только 25 лет, но назовем ее ветераном. Все-таки уже пятый чемпионат мира на длинной воде. На каждом Юля брала медали, золота не было только в Шанхае-2011. Ее наградами не удивишь.

А вот Рылов и Чупков – им всего по 20 лет. Весь мир о них узнал, когда парни взяли по бронзе на Олимпиаде в Рио. Но не остановились, пошли вперед, невзирая на травмы. И вот стали чемпионами мира.

В золотой эйфории мы толком не увидели, что на старт выходит мужская эстафета 4х200 м вольным стилем, которую называют «гордостью нации». После первого этапа Россия шла первой. В итоге выиграла серебро, отстав от британцев, но обогнав четверку из США. А ведь американцы в «гордости нации» нас обычно побеждали.

Михаил Довгалюк – 22 года. Михаил Вековищев – 18 лет. Что вы о них знали раньше? А как вам 22-летний Александр Красных из Бугульмы? Этот веселый парень, который сыплет шутками и поговорками в микст-зоне.

Итог золотого дня – смотрите, у нас подросло новое поколение пловцов. Мы долго это ждали. И вот они встали на ноги, громко заявили о себе.

Девочки и мальчики, только не останавливайтесь! Идите вперед – до Токио!

СТАТИСТИКА

Плавание

Мужчины

200 м спина. 1. Рылов (РОССИЯ) – 1.53,61 (рекорд Европы). 2. Мерфи (США) – 1.54,21. 3. Пебли (США) – 1.55,06.

200 м брасс. 1. Чупков (РОССИЯ) – 2.06,96 (рекорд Европы). 2. Косеки (Япония) – 2.07,29. 3. Ватанабе (Япония) – 2.07,47… 7. Хоменко (РОССИЯ) – 2.09,18.

4х400 м в/с. 1. Великобритания – 7.01,70. 2. РОССИЯ (Довгалюк, Вековищев, Изотов, Красных) – 7.02,68. 3. США – 7.03,18.

Женщины

100 м в/с. 1. Мануэль (США) – 52,27. 2. Сьестрем (Швеция) – 52,31. 3. Блуме (Дания) – 52,69.

200 м брасс

1. Ефимова (РОССИЯ) – 2.19,64. 2. Гэлат (США) – 2.21,77. 3. Ши (Китай) – 2.21,93.