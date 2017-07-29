Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»
Этот футболист «Юве»
был лучшим на Кубке Америки, мстил Месси и пытался выгнать тренера из сборной.
Новый клуб – новое прозвище
Ринкон начал европейскую карьеру в «Гамбурге», провел за
немецкий клуб 116 матчей и получил в Германии прозвище «генерал». В «Ювентусе»
его стали называть новым Давидсом из-за той же позиции, что у известного
голландца.
Капитан сборной Венесуэлы и первый венесуэлец в «Юве«
Томас выступает за национальную команду Венесуэлы с 2008
года и провел за нее уже 81 матч. С 2015-го полузащитник даже заслужил право
носить капитанскую повязку. Кстати, Ринкон – первый игрок сборной Венесуэлы в
«Ювентусе».
Лучший игрок Кубка Америки-2011
В 2011 году сборная Венесуэлы достигла невероятного уровня в
Кубке Америки: четвертое место – это примерно как «бронза» сборной России на
Евро-2008. Ринкон стал для своей команды своеобразным Аршавиным, болельщики
признали его лучшим игроком того турнира, он победил с большим отрывом и набрал
65% голосов.
Приструнил Месси
Во время отборочной встречи чемпионата мира-2014 против
Аргентины Ринкон плотно опекал Месси, который обыграл генерала с помощью финта.
Томас оказался из злопамятных, и при следующей встрече футболистов на поле
хорошенько врезал лучшему игроку мира.
Не забивал 121 матч подряд
Ринкон – хороший футболист, сомнений не возникает. Но и у него был не самый удачный период в карьере, когда венесуэлец не мог забить 121 матч подряд. Во время серии без голов Ринкон даже умудрился перейти из одного клуба в другой: из «Гамбурга» в «Дженоа».
Отстаивает гражданскую позицию
Ринкон – патриот своей страны. Он участвует в специальной
кампании по сбору подписей для возврата демократического строя в Венесуэлу.
Ринкон не только записал видеообращение, но и стал лицом всей кампании: именно
его вы видите первым делом, когда открываете официальный сайт, где можно
поставить подпись.
Отстаивает и спортивную позицию
В конце 2015-го Ринкон уже как капитан национальной команды
был одним из тех, кто организовал бойкот против руководства футбольной
федерации Венесуэлы. Все началось с того, что глава федерации Лауреано Гонсалес
обвинил игроков в заговоре против главного тренера сборной Ноэля Санвисенте.
Футболисты в свою очередь заявили, что слова функционера – ложь и провокация.
Они опубликовали заявление, в котором потребовали кадровых перемен в сборной и
федерации.