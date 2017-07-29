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Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»
Фото: ФК «Ювентус»

Этот футболист «Юве» был лучшим на Кубке Америки, мстил Месси и пытался выгнать тренера из сборной.

Новый клуб – новое прозвище

Ринкон начал европейскую карьеру в «Гамбурге», провел за немецкий клуб 116 матчей и получил в Германии прозвище «генерал». В «Ювентусе» его стали называть новым Давидсом из-за той же позиции, что у известного голландца.

Капитан сборной Венесуэлы и первый венесуэлец в «Юве«

Томас выступает за национальную команду Венесуэлы с 2008 года и провел за нее уже 81 матч. С 2015-го полузащитник даже заслужил право носить капитанскую повязку. Кстати, Ринкон – первый игрок сборной Венесуэлы в «Ювентусе».

Лучший игрок Кубка Америки-2011

В 2011 году сборная Венесуэлы достигла невероятного уровня в Кубке Америки: четвертое место – это примерно как «бронза» сборной России на Евро-2008. Ринкон стал для своей команды своеобразным Аршавиным, болельщики признали его лучшим игроком того турнира, он победил с большим отрывом и набрал 65% голосов.

Приструнил Месси

Во время отборочной встречи чемпионата мира-2014 против Аргентины Ринкон плотно опекал Месси, который обыграл генерала с помощью финта. Томас оказался из злопамятных, и при следующей встрече футболистов на поле хорошенько врезал лучшему игроку мира.


Не забивал 121 матч подряд

Ринкон – хороший футболист, сомнений не возникает. Но и у него был не самый удачный период в карьере, когда венесуэлец не мог забить 121 матч подряд. Во время серии без голов Ринкон даже умудрился перейти из одного клуба в другой: из «Гамбурга» в «Дженоа».

Отстаивает гражданскую позицию

Ринкон – патриот своей страны. Он участвует в специальной кампании по сбору подписей для возврата демократического строя в Венесуэлу. Ринкон не только записал видеообращение, но и стал лицом всей кампании: именно его вы видите первым делом, когда открываете официальный сайт, где можно поставить подпись.

Yo soy Venezuela 🇻🇪 //@ysv_oficial

Публикация от Tomás Rincón (@tomasrincon8)


Отстаивает и спортивную позицию

В конце 2015-го Ринкон уже как капитан национальной команды был одним из тех, кто организовал бойкот против руководства футбольной федерации Венесуэлы. Все началось с того, что глава федерации Лауреано Гонсалес обвинил игроков в заговоре против главного тренера сборной Ноэля Санвисенте. Футболисты в свою очередь заявили, что слова функционера – ложь и провокация. Они опубликовали заявление, в котором потребовали кадровых перемен в сборной и федерации.

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