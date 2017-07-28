Как сборная России забросила сама себе. И не поняла, как это получилось (видео)

Факт автогола – явление нередкое. Но чтобы в баскетболе вся команда перепутала кольцо – это что-то из разряда фантастики. Но именно такое наваждение произошло с российской сборной.

Случаи массового помешательства – явление редкое. «Это гриппом все вместе болеют. С ума поодиночке сходят», - говорил герой мультфильма про Простоквашино. Но, как выясняется, это не касается баскетбола. По крайней мере, российской сборной. Женской. Юниорской.

Итак, что же произошло? Играется матч юниорского чемпионата (U-19) между девушками из России и Испании.

В третьей четверти, при счете 47:33 в свою пользу, сборная России ошибается в атаке. После небольшой паузы судьи должны отдать мяч испанкам, чтобы те начали атаку. Но почему-то отдают его россиянкам. Те в пылу борьбы ничего не понимают и бегут атаковать свою кольцо…

Посмотрите сами, как это было. А самое главное – что произошло потом:





То есть вместо 50:33 счет стал куда менее внушительным - 47:36. Успокоим: в итоге это не помешало нашим девушкам победить – 77:58. Но факт массового помешательства остается фактом. Пересмотрите видео еще раз. Как такое могло случиться?