«Зенит» тратит бешеные деньги на игроков, а «Спартак» готов к громкому трансферу

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Точка в деле Молло

28 июля на заседании КДК было принято решение дисквалифицировать французского полузащитника «Зенита-2» на два матча ФНЛ. Таким образом, Йоан Молло, показавший жест Эффенберга, не сможет сыграть против «Оренбурга» и «Тамбова».

Молло затмил победу «Зенита-2»: его оскорбили, а он показал неприличный жест

«Зенит» готовит трансферы

Ожидается, что 29 июля в Петербург прилетит полузащитник Эмилиано Ригони. По информации СМИ, контракт с ним уже подписан, а «Индепендьенте» получит за него от «Зенита» в районе 10 миллионов евро.

Молния из Буэнос-Айреса и друг Дибалы. Третий аргентинец для «Зенита»

«Зенит» – самая активная команда РФПЛ на трансферном рынке, но сине-бело-голубые так до сих пор не купили ни одного защитника. Похоже, вскоре ситуация изменится. Французский L'Equipe пишет, что петербуржцы закрыли сделку по аргентинскому защитнику «Лиона» Эманулю Маммана. «Зенит» заплатит недавнему сопернику по Лиге чемпионов 16,5 миллионов евро, а 21-летний защитник подпишет контракт на 3,5 года.

Да, защитники теперь стоят очень дорого.

Кстати, экс-игрок «Зенита» Жозе Маурисио не торопится покидать Россию: бразильским полузащитником активно интересуется московское «Динамо». Другой южноамериканец Эрнани пока остается в Петербурге, а его агент сообщил о заинтересованности в игроке со стороны турецких клубов. Представители футболиста настроены на полноценный трансфер – аренда им не интересна.

«Спартак» закончил трансфер Пашалича?

В то время, как «Зенит» практически не считает деньги, «Спартак» до сих пор не совершил ни одного серьезного трансфера, при всем уважении к Марко Петковичу.

Накануне хорватские СМИ написали, что «Спартак» все-таки смог договориться с хавбеком «Челси» Марио Пашаличем. За сезон полузащитник получит 2,5 миллиона евро. Ждем официального объявления.

Павлюченко снова забил

Но «Арарат» на этот раз не смог победить: первая потеря очков звездного клуба пришлась на встречу с «Калугой». К 75-й минуте благодаря голам Игоря Лебеденко и Романа Павлюченко московский коллектив вел 2:1, но затем случилось удаление и пропущенный мяч. 2:2 – первая в истории ничья «Арарата».

Кстати, домашние матчи «Арарат» будет проводить на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Из солидарности к болельщикам московского «Торпедо», сектор «Запад-5» – культовый для черно-белых – будет закрыт.

Кержаков попрощается с болельщиками

28 июля «Зенит» объявил, что легендарный нападающий Александр Кержаков официально попрощается с болельщиками. Произойдет это 6 августа в 19:00 перед матчем сине-бело-голубых против московского «Спартака».

– Перед игрой со «Спартаком» клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой, — говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.

Сможет ли Курбан Бердыев наконец-то победить?

29 июля четырьмя матчами стартует третий тур РФПЛ. В 15:00 по московскому времени сыграют «Урал» с «Уфой» и ЦСКА против «СКА-Хабаровска». В 17:30 в Казани Курбан Бердыев в матче против «Арсенала» попытается набрать первые очки после возвращения в «Рубин».

Закончится игровой день встречей «Ахмата» и «Динамо».

Схемы Мирзова

Полузащитник «Ахмата» Резиуан Мирзов расторг контракт с грозненским клубом и сразу подписал соглашение с «Ростовом». А потом… ушел в аренду в «Тосно».

Вот такой круговорот Мирзова в клубах РФПЛ. Уже в воскресенье Резиуан может выйти на поле в матче против «Зенита».

Нашел себе новую команду и Георгий Габулов. 28-летний хавбек полностью пропустил прошлый сезон, сыграв всего две встречи за молодежку «Оренбурга». Теперь воспитанник осетинского футбола будет играть за «СКА-Хабаровск».